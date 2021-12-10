Samsung Galaxy S21 FE Android 12 İle Geliyor

Samsung Galaxy S21 FE Android 12 ile geliyor. Tarih artık yaklaştı ve Samsung Galaxy S21 FE'nin 4 Ocak'ta tanıtılması bekleniyor. Teknik özellikleri konusunda da uzun süre konuşulan ve zaman zaman vazgeçilme fikirleri ile gündeme gelen telefonda 6.41 inç büyüklüğünde AMOLED ekran, 4500 mAh batarya ve 25W hızlı şarj desteği bulunacak. Arka kamera kombinasyonu olarak 12 MP + 12 MP + 8 MP sunan telefonda ön kamera ise 32 MP çözünürlükte.

Samsung Galaxy S21 FE planlandığı ülkeye göre Qualcomm Snapdragon 888 veya Samsung Exynos 2100 platformu ile gelecek. Hatta Avrupa için Exynos 2100 seçeneği ağırlıkta. Başlangıç fiyatının ise 660 euro dolayında olacağı söyleniyor ve Türkiye fiyatı da bu bağlamda sanılanların biraz daha üzerinde olabilir. Samsung Galaxy S21 FE'de ünlü sitelerden SamMobile'ın yorumuna göre Android 12 işletim sistemi yüklü gelecek. Ayrıca One UI 4.0 ilk kez bu telefonda kullanılacak.

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