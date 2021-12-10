Xiaomi 12 fiyatı en ucuz 680 USD olacak. Qualcomm'un yeni tanıttığı Snapdragon 8 Gen 1 yongası eski nesle daha pahalı bir çözüm ve bu nedenle planlanan fiyat etiketleri değiştirilerek, bu platformu taşıyacak ilk telefonlardan oluşan Xiaomi 12 ailesinin başlangıç fiyatı 680 USD yapılacak. Xiaomi 11'in başlangıç fiyatının 630 USD seviyesinde tutulduğu düşünülürse çip krizinin de etkilemiş olabileceği 50 USD'lik bir artıştan bahsedebilmek mümkün.

Xiaomi 12 ailesi üç modelden oluşacak. Tabii sonradan yeni bir model daha eklenebilir mi henüz bilemiyoruz. Weibo'daki bilgilere göre Snapdragon 8 Gen 1'e sahip telefonların daha ucuza satılabilme şansı bulunmuyor. Ancak ve ancak bu yonga setini ilk olarak alabilen markalarda fiyat az biraz daha 630 USD seviyesinin altında olabilir ancak genele bakıldığında üst seviyede artık sadece dövizden kaynaklı değil üreticiden de kaynaklı olarak daha yüksek fiyatlar göreceğiz. Hatta 2K ekranlı modellerde 800 USD'ye taklaşan fiyat etiketleri de karşımıza çıkacak.

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