Android Telefonu Windows PC'de İkinci Monitör Olarak Kullanın

Windows PC'nizde bazen birden fazla görev yapmanız gerekiyorsa, ikinci bir monitör işleri halletmek için kesinlikle en kolay yoldur. Windows masaüstünüzü bir çift monitör düzeniyle "genişletmeyi" tercih ederseniz, yan yana iki bilgisayarınız varmış gibi olacaktır.

Fakat ikinci bir monitör günümüzde oldukça pahalı olabilir ve dizüstü bilgisayarınızla kullanmak istiyorsanız kesinlikle taşınabilir değiller. İşte burada Spacedesk devreye giriyor: Herhangi bir Android cihazını Windows masaüstünüz için kolayca ikinci bir ekrana dönüştürmenizi sağlayan bir yazılımdır. Dahası, Wi-Fi üzerinden çalıştığı için dağınık kablolar olmaz, bu nedenle nerede olursanız olun çift Windows monitöre sahip olmanın keyfini kısmen de olsa yaşayabilirsiniz.

Spacedesk'i Bilgisayarınıza Kurun

İlk olarak, Windows PC'nize Spacedesk sürücülerini yüklemeniz gerekecek. Aşağıdaki bağlantıya girin, Windows Primary PC (server) bölümü için spacedesk DRIVER software altında listelenen iki sürümü fark edeceksiniz. Modern bilgisayarlar artık 64 bit. Bu nedenle bilgisayarınızı son 7-8 yıl içinde satın aldıysanız ilgili düğmeyi tıklayın. Yine de bilgisayarınızın 32 bit mi yoksa 64 bit mi olduğundan emin değilseniz, yardım için Microsoft'un SSS sayfasına bakın.

Spacedesk'i indirmek için tıklayın

İndirdiğiniz yükleyici dosyasını çalıştırın ve ardından Spacedesk'in PC'nize yüklenmesi için adımları izleyin. Kurulum bittiğinde, yeni sürücülerin aktif hale gelmesi için bilgisayarınızı yeniden başlatmalısınız.

Spacedesk'i Android Cihazınıza Kurun

Artık Windows tarafını hallettiğinize göre, yapmanız gereken bir sonraki şey Spacedesk'i Android cihazınıza kurmak.

Spacedesk'i Android'e indirin

Telefonunuzu PC'nize Bağlayın

Her iki uygulama da çalışırken Spacedesk'i kullanmak inanılmaz derecede basittir. İlk olarak, Android cihazınızın PC'nizle aynı Wi-Fi ağına bağlı olduğundan emin olun, ardından telefonunuzda veya tabletinizde Spacedesk uygulamasını açmanız yeterlidir. Uygulamanın bilgisayarınızı otomatik olarak algılaması gerekiyor. Bu nedenle çoğu durumda işleri başlatmak için tek yapmanız gereken "Bağlan(Connect)"a dokunmak.

Ancak, bilgisayarınız otomatik olarak bulunmazsa, "Otomatik Ağ Arama(Auto Network Search)"nın yanındaki kutunun işaretini kaldırmanız ve ardından bilgisayarınızın yerel IP adresini manuel olarak girmeniz gerekir. Yerel IP adresinizi bilmiyorsanız, modem arayüzünüze girerek bulabilirsiniz. Bu noktada işiniz bittiğinde, işlemi başlatmak için "Bağlan"a dokunun.





Telefonunuzu veya Tabletinizi Kablosuz İkinci Ekran Olarak Kullanın

Android uygulamasında "Bağlan"a dokunduktan birkaç saniye sonra bilgisayarınız yeni bir donanım bağlanmış gibi bip sesi çıkaracaktır. Tam bu sırada, Windows masaüstünüz Android cihazınızın ekranında görünecek, böylece PC'nizde olan her şeyin kusursuz, gerçek zamanlı bir kopyasını göreceksiniz.

Windows masaüstünün bir Android cihaza yansıtılması

Android cihazınızı yalnızca birincil ekranınızı yansıtmak yerine ikinci bir masaüstü olarak kullanmak istiyorsanız, Windows masaüstünüzdeki herhangi bir boş alanı sağ tıklayın ve ardından "Görüntü Ayarları"nı seçin. Buradan, "Bu ekranları genişlet"i seçmek için pencerenin altındaki açılır menüyü kullanın ve ardından "Uygula"yı tıklayın. Artık gerçek bir çift monitör kurulumunuz varmış gibi birden fazla görev yapabileceksiniz ve her "masaüstü" kendi pencere ve program ekranına sahip olacak.