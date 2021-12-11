Note ve S Serisi Samsung Galaxy S22 Note'da Birleşecek

Gelen son bilgilere göre Note ve S serisi birleşecek. Elbette Samsung'dan bahsediyoruz. Daha önceki paylaşımlarımızda Galaxy Z serisi ile birlikte Note serisinin yavaş yavaş sonlandırılacağını sizlere bildirmiştik ancak bugün bir gelişme daha yaşandı. Önümüzdeki sene tanıtılacak olan Samsung Galaxy S22 Note, Note ve S serisinin birleştiği ilk ürün olacak ve böylece ayrı bir aile olan Samsung Galaxy Note tamamen son bulacak.

Samsung genelde Galaxy S modellerini yeni yılın başında tanıtıyor. 2022 yılında tanıtılacak Samsung Galaxy S modelleri ise Galaxy S22, Galaxy S22 Pro ve Galaxy S22 Plus olarak adlandırılabilir. Tanıtım tarihi olarak Ocak veya Şubat ayı planlanıyor. Serideki amiral gemisi ise Samsung Galaxy S22 Note olacak ancak bu modelin Ocak ayı veya Şubat ayı tanıtımlarında ortaya çıkıp çıkmayacağı belli değil.

Samsung Galaxy S22 Note Teknik Özellikleri

Samsung Galaxy S22 Note aslında birkaç prototip sızıntısı ile nasıl bir telefon olacağını gözler önüne sermişti. Firmanın S-Pen'li Galaxy modeli tasarımı aslında Samsung Galaxy S22 Note'u ifade ediyordu. Kasım ayında ilk örnek çalışma basına sızdırılmıştı. Teknik özelliklere bakacak olursak Samsung Galaxy S22 Note 6.8 inç büyüklüğünde ve 2K bir AMOLED ekrana sahip olacak.

1800 nit gibi üst düzey bir parlaklık sunacak olan ekran 5000 mAh bir batarya ile beslenecek ve telefonda 45W hızlı şarja destek verilecek. Apple tarzı bir satış statejisi ile cihazın kutusundan herhangi bir şarj aleti çıkmayacak. S-Pen efsanesinin büyük olan gövde yapısında kolaylıkla yer bulacağını kestirmek zor değil ancak ekran büyüklüğünün özellikle AMOLED ekranda artması fiyatı da oldukça olumsuz etkiliyor. Bakalım Samsung Galaxy S23 Note gibi modeller nasıl görünecek.

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