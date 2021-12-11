Xiaomi 12 hızlı şarj desteği ne kadar belli oldu. Tanıtıma sayılı günler kala telefonun girdiği sertifikasyon sürecinde birçok detay ortaya çıktı ve bunlardan biri de hızlı şarj desteği oldu. Görünüşe göre Xiaomi 12 ailesinin en baz modeli 67W hızlı şarj desteği sunacak. Xiaomi'yi yakından takip edenler Xiaomi 11 ailesindeki baz modelde hızlı şarj desteğinin 55W olduğunu hatırlayacaklardır. Yani yaklaşık yüzde 20'lik bir güç artışından bahsedebiliriz.

Sertifikasyon sürecinde baz model Xiaomi 12 2201123C kod adı ile ortaya çıktı. Burada telefonun 5V-20V DC şarjında 6.2A ile 3.25A kabul edebildiği beliriyor. Bu da matematiksel olarak 67W değerini doğruluyor. Qualcomm'un yeni nesil yonga seti Snapdragon 8 Gen 1'i kullanacak olan Xiaomi 12, en baz modelinde bile 50 MP kamera ve 5000 mAh batarya gibi ileri düzey özellikler bulunduracak. Telefonun tanıtım tarihinde üst modeller olan Xiaomi 12X ve Xiaomi 12 Pro ile beraber olması bekleniyor.

Xiaomi 12 hızlı şarj desteği beklediğiniz seviyede mi? Cevaplarınızı forum sayfamızdan bekliyoruz.