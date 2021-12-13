iOS ve Android için 2021'in En İyi Egzersiz Uygulamaları

Özellikle fitness yolculuğunuza yeni başlıyorsanız, Apple App Store ve Google Play Store'daki çok sayıda egzersiz planlama uygulamasının hangisinin sizin için uygun olduğuna karar vermek zor. Bu rehberde spora ayırdığınız zamandan en iyi şekilde yararlanmanız için spor salonu saatlerinizi planlamanıza, düzenlemenize ve izlemenize yardımcı olacak en iyi egzersiz kaydı tutma uygulamalarının bir listesini bulacaksınız.

iOS için En İyi Temel Egzersiz Uygulaması: HeavySet

Yalnızca iOS cihazlarda kullanılabilen HeavySet'i açtığınızda, mükemmel, iyi düşünülmüş bir fitness takip uygulaması göreceksiniz. Yorgunluktan elleriniz titrerken bile rahatlıkla kullanabileceğiniz, iyi yerleştirilmiş butonlarla veri girişi çok kolay. Tipik olarak, bir seti günlüğe kaydetmek için yalnızca bir kez tıklamanız yeterli. Ayrıca HeavySet'in akıllı tahminleri birçok işi hallediyor.

​Elbette HeavySet'in zekası, rutinleri ayarlama üzerindeki kontrolünüzden vazgeçeceğiniz anlamına gelmiyor. Tekrar aralıklarını belirleyebilir, yoğunluğa göre ağırlıklarınızı seçebilir veya özel süper setler tanımlayabilirsiniz.

iOS için: https://www.runloop.com/go/heavyset/ios

Yeni Başlayanlar İçin En İyi Android Egzersiz Takibi: FitNotes

Android için ücretsiz olan FitNotes, sadeliğe ve temiz bir tasarıma odaklanan bir antrenman takipçisi uygulamasıdır. Antrenman günlüğü, günlük antrenmanları hızlı bir şekilde görüntülemenizi sağlar. Bunu yaparken de yerleşik takvim içinde dolaşmanızı sağlıyor. Antrenman günlüğüne bir egzersiz ekleyin ve ağırlık ve tekrarları veya mesafe ve zamanı kaydetmeye başlayın.

Sık kullandığınız egzersizlere hızlı erişim sağlamak için bir rutin oluşturabilir ve egzersizleri rutin içinde belirli bir güne atayabilirsiniz. FitNotes, kullanıcı dostu arayüzü ve kullanım kolaylığı nedeniyle egzersiz günlüğü tutmaya yeni başlıyorsanız mükemmel bir uygulamadır.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.github.jamesgay.fitnotes

En İyi Yerleşik Antrenmanlar: Workit

iOS ve Android için ücretsiz olan Workit, veri girmenin, rutinler oluşturmanın, antrenmanları kaydetmenin ve ilerlemenizi görselleştirmenin oldukça keyifli yollarını sunuyor. Açıklamalar, animasyonlar ve YouTube video bağlantılarıyla birlikte yüzlerce alıştırma var.

Uygulama içindeki popüler programlarla (Stronglifts, Start Strength, PPL ve daha fazlası) başlayabilir veya kendinizinkini planlayabilirsiniz. İlerleme, egzersiz ve vücut kısmı özelleştirilerek kolayca görselleştirilmesi mümkün. Ayrıca Workit, kardiyo seanslarını da takip etmenize yardımcı olabiliyor.

Pro sürümü satın alarak reklamları kaldırabilir ve vücut istatistiklerini tutabilirsiniz.

iOS için: https://apps.apple.com/app/workit-workout-tracker/id1227910528

Android için: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jimber.workit

En İyi Abonelikli Egzersiz Günlüğü Uygulaması: Fitbod

Fitbod, yalnızca iOS için, yalnızca bir "not" defterinden çok bir koç ve eğitmen olmayı hedefliyor. Fitbod'un antrenman algoritması, kuvvet antrenmanı kabiliyetinizi değerlendirir, geçmiş antrenmanlarınızı inceler ve mevcut spor salonu ekipmanınızla uyum sağlar. Ardından özel antrenmanınızı oluşturur.

Fitbod, A. S. Prilepin'in ünlü powerlifting tablosuna dayalı olarak önerilen setler, tekrar sayıları ve ağırlıklarla o günün antrenmanını önerecek. Aynı kasları hedefleyen egzersizleri değiştirmek oldukça kolay ve her egzersizi özgürce özelleştirebilirsiniz. Fitbod, uygun biçimde açıklamalar ve videolar içeren kapsamlı bir egzersiz kitaplığını da beraberinde getiriyor.

Fitbod teknik olarak ücretsiz değildir. Yeni kullanıcılar, uygulamayı belirli bir süre kullanmak için ücretsiz bir deneme süresine dahil olup, ücretsiz deneme süresi sona erdiğinde otomatik olarak Fitbod Elite premium aboneliğine geçiyor. Fitbod Elite, sınırsız antrenman oluşturma ve kaydetme olanağı getiriyor.

İOS için: https://apps.apple.com/app/fitbod-workout-planner-fitness/id1041517543

En İyi Egzersiz İzleme Arayüzü: Stacked

Stacked, yalnızca iOS ile uyumlu olan ücretsiz, kas geliştirmenize, güçlenmenize ve daha hızlı kilo vermenize yardımcı olur. Stacked, egzersizleri tanımlamanıza, bunları egzersizler oluşturmak için birleştirmenize ve rutinler oluşturmak için antrenmanları planlamanıza olanak tanıyor. Uygulama, Mike Matthews Bigger Leaner Stronger ve Thinner Leaner Stronger kitaplarındaki tüm temel alıştırmalar ve birçok rutinle birlikte geliyor.

Stacked'in merkezinde günlük kümeleri bulunuyor. Uygulamayı indirerek bir dinlenme zamanlayıcısı, önceki antrenman verileri, kişisel kayıtlar, 1RM için bir hesap makinesi, değerleri girmek için klavye ve kullanışlı bir ağırlık plakası seçicisine sahip olursunuz. Stacked ayrıca antrenmanlar için çalma listelerini önceden ayarlamanıza ve kayıt ekranından oynatmayı kontrol etmenize olanak tanıyor.

Antrenmanın yanı sıra vücut ölçülerini takip edebilir, hedefler tanımlayabilir ve bunları görselleştirilmiş grafiklerde görebilirsiniz. Ek özelliklerin kilidini açmak için Stacked Pro'yu satın almanız gerekli.

iOS için: https://apps.apple.com/app/id1116989938

En İyi Apple Watch Entegrasyonu: Strong

Strong, iOS, Android ve Apple Watch için ücretsiz, antrenmanları planlamak ve kaydetmek için mükemmel bir uygulama. Kapsamlı bir egzersiz kitaplığı ve veri girmenin pratik bir yolu da dahil olmak üzere, etkinlikleri etkili bir şekilde izlemek için ihtiyaç duyacağınız tüm araçlarla birlikte geliyor.

Setleri ve hareketleri eklemek, silmek veya yeniden düzenlemek çok hızlı. Uygulama önceki verileri, eksiksiz bir geçmiş, çizelge ve kayıt ekranında sunuyor. Spor sırasında etkinlikleri seçmek oldukça kolay ve Strong, bunları rutinler halinde birleştirmenize olanak tanıyabilir.

Strong'un ücretsiz sürümü sınırsız antrenman kaydedebilir, ancak üç özel rutinle sınırlıdır. Sınırsız sayıda rutin ve ek PRO özellikleri için Strong PRO aboneliğine yükseltin.

iOS için: https://apps.apple.com/app/apple-store/id464254577

Android için: https://play.google.com/store/apps/details?id=io.strongapp.strong

En İyi Sosyal Medya Entegrasyonu: Jefit

Jefit, antrenmanları tek bir yerden yönetmenizi ve izlemenizi sağlar. 1000'den fazla egzersiz arasından seçim yapın, kendinizinkini ekleyin ve bir plan oluşturmak için birleştirin. Jefit, ihtiyaçlarınıza göre uyarlanmış kişiselleştirilmiş egzersiz rutinleri sunabiliyor. Antrenman günlüklerinizi kolayca kaydedin, setler arası dinlenme süresini başlatın, antrenmanınızı takip edin ve verilerinizi analiz edin.

Jefit, çoğu antrenman günlüğü uygulamasından daha sosyaldir. Rutinleri arkadaşlarınızla paylaşın veya başkalarının planlarını indirin, yarışmalara katılın, antrenman istatistiklerinizi ve verilerinizi diğer platformlar ve cihazlarla senkronize edin.

Jefit'in temel planı ücretsizdir, ancak Elite Yıllık veya Elite Aylık planla daha fazla özelliğin kilidini açabilirsiniz.

iOS için: https://apps.apple.com/app/apple-store/id449810000

Android için: https://play.google.com/store/apps/details?id=je.fit

En İyi Görsel Egzersiz İzleme Araçları: ​GymBook

iOS için ücretsiz olan GymBook, sınırsız program, egzersiz, günlük notları, ayrıntılı egzersiz analizi ve daha fazlasını sunar. Belli bir ücret karşılığında ekstra özelliklerin kilidini açabilirsiniz.

Yaklaşık 100 adet önceden tanımlanmış antrenman ve birkaç örnek antrenman programıyla birlikte geliyor. Bunlara ekleme yapmak ve uyarlamak basittir ve ısı haritaları size daha sonra vücudun hangi bölümlerinin en çok çalışacağını ve yorgunluk hissedeceğinizi gösteriyor. Egzersizler ve vücut ölçüleri için faydalı grafikler içerir.

iOS için: https://apps.apple.com/app/gymbook-strength-training/id650113307

En İyi Web Tabanlı Egzersiz Günlüğü Araçları: Simple Workout Log

Android için ücretsiz olan Simple Workout Log, görünüm, ek bir yardımcı program ve organizasyon açısından son derece basit. Geçmişiniz, egzersiz performansı grafiğiniz ve elinizdeki ağırlık plakası hesaplayıcı ile setleri kaydetmek kolaydır. Ayrıca egzersizleri programa dönüştürebilir ve performansınızın grafiksel olarak izlenmesini sağlayabilirsiniz.

Benzersiz özellikler arasında önceki antrenmanınızın istatistiklerini içeren bir özet sayfası, güç ve kardiyo egzersizlerinin detaylı grafikleri, süper setleri kaydetme, bulut yedekleme, Excel'e aktarma ve daha fazlası yer alıyor.

Verileri incelemek ve programları ayarlamak için Simple Workout Log'un bir web sürümü mevcuttur ve reklamları ortadan kaldırmak istiyorsanız Pro sürüme geçmelisiniz.

Android için: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.selahsoft.workoutlog

Sınırsız Özel Antrenman ve Rutinler: Strongly

iOS için ücretsiz olan Strongly, uzun bir egzersiz listesi (ayrıca ekleyebileceğiniz) ile birlikte gelen basit, yararlı bir egzersiz günlüğüdür. Ayrıca tüm bunları bir egzersiz rutinine dönüştürmek de kolay. Strongly ile sınırsız antrenman yapın, sınırsız antrenman rutinleri ve özel egzersizler oluşturun ve egzersiz başına kaldırdığınız ya da hareket ettirdiğiniz toplam ağırlığı takip edin.

iOS için: https://apps.apple.com/app/sidekick-workout-log-fitness-tracker/id1007310227