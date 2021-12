Xbox One Oyunlarını iPhone veya Android'de Oynamak

Oyun yayıncılığı (Game streaming) hiç bu kadar konforlu olmamıştı. En sevdiğiniz Twitch yayıncısının oyununu izlemekle kalmaz, aynı zamanda YouTube'a eklenen yeni araçlar sayesinde onlarla birlikte oynayabiliyorsunuz. Ve nihayet günümüzde, güçlü bir internet bağlantısıyla, hareket halindeyken konsol oyunlarının keyfini çıkarmak için Xbox One oyunlarınızı telefonunuzdan oynayabilirsiniz.

PC oyunlarına benzer şekilde, anlatacağımız bu seçenek ev ağınızda olmanını şart koşuyor. Televizyon karşısında oturmak istemiyorsanız veya telefonun rahatlığını tercih ediyorsanız bu uygulamayı kullanabilirsiniz. İhtiyacamız olan uygulamanın bir maliyeti olsa da, aylık bir abonelik şartı yok. Tek seferlik bir ücret karşılığında, evinizin herhangi bir yerinde Xbox oyunlarınızın keyfini çıkarabilirsiniz.

Gereksinimler

Xbox One (Xbox One S veya Xbox One X)

iOS 10.0 veya üzeri iPhone ya da Android

5 GHz Wi-Fi ağı

OneCast'i indirin

Tüm bunlara olanak tanıyan uygulama OneCast. OneCast ücretsiz değil – iOS kullanıcıları için lisans ücreti 11,99 ABD dolarıdır. Ancak Android kullanıcıları için uygulamayı 14 günlük ücretsiz deneme sürümüyle deneyebilirsiniz.

OneCast uygulamasını iOS'a yüklemek basit, aşağıdaki bağlantıyı kullanarak App Store'a gidin ve uygulamayı satın alın. Ancak Android kullanıyorsanız, OneCast Play Store'da yer almıyor. Bu nedenle telefonunuzun dışarıdan APK yüklemeye izin verecek şekilde (BİLİNMEYEN KAYNAKLAR) ayarlandığından emin olmanız gerekir. Bu ayarı yaptığınızda, aşağıdaki bağlantıdan APK'yı indirin. Ardından İndirme tamamlandı bildirimine dokunun ve "Yükle"ye basın.

OneCast'i yükleyin: Android (.apk) | iOS (11,99 $)

Oyun Akışını Etkinleştir

Kurulduktan sonra, Xbox'ınızı uzaktan akışa izin verecek şekilde yapılandırmanız gerekir. Xbox'ınızı açın ve yan menüye geçmek için Xbox düğmesini seçin. Dişli simgesine girin, ardından "Ayarlar"ı seçin. "Tercihler"e ilerleyin ve ardından "Xbox uygulaması bağlantısı (Xbox app connectivity)"nı seçin.

Bu sayfada, "Yalnızca Xbox'ta oturum açmış profillerden" seçeneğinin yanındaki radyoyu seçin. Daha sonra, "Diğer cihazlara oyun akışına izin ver" onay kutusunu seçin.

Telefonunuzu Xbox'ınıza Bağlayın

Xbox'ınızla mobil cihazının aynı ağda olması gerekir. Xbox'ınız ister Ethernet üzerinden ister kablosuz olarak bağlı olsun, telefonunuzun aynı ağda olması yeterlidir.

Uygulamayı telefonunuzda açın ve ilk kurulum sayfalarından geçtikten sonra ana menüye dönmek için "Yardım" sayfasındaki geri düğmesine basın. Burada "Kaydol" düğmesini seçin, ardından uygulama ağınızı Xbox One konsolunu bulmak için tarar. Birden fazla Xbox One varsa, telefonunuzda hepsi listelenir, bu nedenle bağlanmak istediğiniz Xbox One konsolunu seçin.

Konsolu seçtikten sonra, akış başlatmayı istediğiniz Xbox Live Oyuncu Etiketinize karşılık gelen Microsoft hesabında oturum açmanız istenecektir. Oturum açtıktan sonra, Xbox'ınızda akışın başladığını ve Xbox One'ınızın ekranının artık telefonunuza akış yapması gerektiğini söyleyen bir mesajı görünür.

Xbox/Telefon Bağlantısını Manuel Olarak Yapılandırma

OneCast, Xbox'ınızı otomatik taramada bulamazsa uygulamayı kullanarak manuel olarak arayabilirsiniz. Xbox'ın IP adresine ihtiyacınız olacak, bu nedenle Xbox One'ınıza geri dönün ve tekrar Ayarlar'a girin. "Ağ"ı, ardından "Ağ Ayarları"nı ve son olarak "Gelişmiş Ayarlar"ı seçin. Burada yerel IP adresini göreceksiniz. Bunu telefonunuzdaki kutu alanına girin, OneCast tekrardan Xbox One'ınızı tarayacaktır.