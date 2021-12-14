iPhone: Ücretsiz Oyunlardaki Reklamlar Nasıl Engellenir?

Özellikle mobil oyunlarda hiçbirimiz uygulama içi reklamları sevmiyoruz. Ancak oyun geliştiriciler için bu reklamlar gereklidir. Çünkü oynamanız için sizden ücret talep etmemelerinin tek yolu budur. Bazı oyunlarda, uygulama içi satın almalar size reklamları kaldırma olanağı sağlıyor. Ancak reklamları kapatma seçeneği sunmayan uygulamalar ve oyunlar için ne yapabilirsiniz?

Çoğunlukla, oyunun sahip olduğu tek gelir kaynağı bu reklamlardır. Yani sık güncellemeler, yeni haritalar ve daha fazlasıyla oyuna yatırım yapabilmeleri için bu reklamları kabullenmenin bir yolunu bulmanızı öneririz. Bununla birlikte, bazı uygulamalar, yalnızca beş dakikalık oyun seansları arasına 30 saniyelik beş video reklamı izlemenizi şart koşabiliyor. İşte bu noktada yeniden düşünebiliriz.

Tonlarca reklam içeren oyunlar, siz bu konuda bir şey yapmadığınız sürece oyunun kendisini değersiz kılacaktır. İlk olarak, reklamları kalıcı olarak kaldırmak için bir uygulama içi satın alma seçeneğini değerlendirebiliriz. Bu ücretli ve en kısa yol. Bu işe yaramazsa, reklamları minimumda tutmak ve oyununuzu engelsiz oynamak için kullanabileceğiniz birkaç numara var. Biri reklamların gösterilmesini engellerken diğerleri reklamları tamamen engeller.

Reklam engelleyici uygulamalar oynadığınız oyundaki bazı işlevleri (karakterlerin kilidini açma, oyun içi ücretsiz para birimi, ödüller vb.) sekteye uğratabilse de, reklamlardan kurtulmak iPhone'unuzda daha temiz ve daha iyi bir oyun deneyimi sağlayacaktır.

Uçak Modunu Açın

Mobil oyunlarda size sunulan mobil reklamların tamamı olmasa da çoğu size bir internet bağlantısı üzerinden aktarılır. O nedenle cihazınızdaki hem Wi-Fi hem de hücresel verileri kapatarak bunları potansiyel olarak devre dışı bırakabilirsiniz. Bunu yapmanın en kolay yolu Uçak Modu'nu açmaktır.

Uçak Modunu etkinleştirmenin en hızlı ve en basit yolu, Denetim Merkezini kaydırarak açmaktır. Face ID'ye sahip iPhone modelleri için ekranın sağ üst köşesinden aşağı doğru kaydırın. Touch ID modellerinde ekranın altından yukarıya doğru kaydırın.

Ardından, Uçak Modunu etkinleştirmek için uçak simgesine dokunun (turuncu olacak). Hücresel veri simgesi yeşilden griye döner ve Uçak Modu sırasında tekrar açılamaz. Varsayılan olarak, Wi-Fi simgesi de aynı şeyi yapar, maviden griye döner, ancak tekrar açabilirsiniz.

iPhone'unuzun artık internet bağlantısı kesildi. Bu da mobil oyunlarınızdaki reklamları devre dışı bırakacaktır. Bazı durumlarda, reklamlar için boş kutular görebilirsiniz, ancak reklamlar çevrimdışı modlarda da görünecek şekilde ayarlanmadıysa bu kutular işlevsiz şekilde kalacaktır.

Ancak başka engellerle karşılaşabilirsiniz. Bazı mobil oyunlar internete bağlı olmadığınızda çalışmayabilir, bu nedenle aşağıdaki diğer yöntemlerden birini denemeniz gerekiyor. Ayrıca, daha önce de belirtildiği gibi, reklamlar kaybolduğunda, oyun belirli özellikler için internet bağlantısı istiyorsa belirli işlevleri bozabilirsiniz.

Yerleşik bir reklam engelleyici ile bir VPN Uygulaması kullanın

App Store'daki popüler sanal özel ağlar veya VPN'ler, sistem genelinde etkili olması için reklam engelleyici özelliklerle gelirdi. Ancak Apple, onları yalnızca Safari ile sınırlayan bir politika değişikliğinden sonra bunları mağazadan kaldırmaya başladı. Ancak yeni politikalar sayesinde, bazı daha geniş reklam engelleme özellikleri VPN uygulamalarına geri döndü.

Mobil cihazlardaki en iyi ücretsiz VPN'lerden biri olarak kabul edilen Luna, yalnızca web sitelerinin engellemesini kaldırmak ve akıllı telefonunuzdan gelen ve giden verileri şifrelemekle kalmıyor. Aynı zamanda oyunlar da dahil olmak üzere çoğu üçüncü taraf uygulamadaki reklamları da engelliyor.

App Store Bağlantısı: Luna (ücretsiz)

iPhone'unuza Luna'yı indirin ve açın. Wi-Fi'a bağlı olduğunuzdan emin olun, yoksa uygulama çalışmaz. Ardından, sayfanın ortasındaki güç düğmesine dokunun, uygulama bir VPN yapılandırması eklemek isteyip istemediğinizi sorduğunda "İzin Ver"e basın ve ardından şifrenizi girin. En sonunda Luna otomatik olarak VPN'e bağlanacaktır. Bağlandığınızda, App Store'dan indirilen tüm mobil oyunlardaki reklamlar engellenecek.

Bu yöntemi kullanırken bozulan oyun içi işlevselliğe dikkat edin. Ayrıca, tüm ücretsiz VPN'lerde olduğu gibi, Luna da verilerinizi satarak para kazanır, bu nedenle sizin için buna değip değmediğini düşünmelisiniz.

Özel bir reklam engelleyici kullanın

App Store'da "reklam engelleyiciler" olarak arama yaparsanız, indirmek için düzinelerce seçenek görürsünüz. Ancak bunların çoğu yalnızca Safari ve üçüncü taraf web tarayıcılarıyla çalışıyor. Ancak, Weblock veya Adblock gibi, sistem genelinde reklamları (mobil oyunlar dahil) küçük bir fiyata engelleyen birkaç uygulama var. Biz 1,99$'a satılan Weblock'u kullanacağız, ancak hangi uygulamayı kullanırsanız kullanın, süreç uygulama içinde açıklanmalıdır.

App Store Bağlantısı: Weblock (1,99 $)

Weblock kurulduktan sonra açın ve size sağlanan yapılandırma bağlantısını kopyalamak için adımlarını izleyin. Bağlantıyı kopyalamak için Ayarlar uygulamasını açın, Wi-Fi'a gidin ve ardından bağlı olduğunuz Wi-Fi ağının yanındaki bilgi simgesine dokunun. Bu işlem elbette Wi-Fi'a bağlı olmanız gerekir.

Wi-Fi ayarlarında aşağı kaydırın ve varsayılan olarak kapalı olması gereken "Proxy'yi Ayarla" seçeneğine gidin. Seçenekler arasından "Otomatik"i seçin ve yapılandırma bağlantısını URL alanına yapıştırın. Ardından, "Kaydet"e basın ve Weblock'u açın.

Weblock'ta (veya kullandığınız diğer herhangi bir reklam engelleyici), kullanabileceğiniz farklı reklam engelleyici filtrelerini etkinleştirin. Aşağıda genel, Çince, Rusça ve uygulamaya özel dahil olmak üzere tüm reklam türleri için engelleyicileri görebilirsiniz. Doğru filtreler etkinleştirildiğinde, mobil oyunlarınızdaki reklamlar artık görünmeyecektir.





Diğer iki yöntemde bahsedildiği gibi, mobil oyundaki ödüller gibi bazı işlevleri devre dışı bırakabileceğinizi ve bunların bazılarının kilidini açmadan önce bir reklam izlemenizi gerektirebileceğini unutmamak önemlidir. Bazı oyunlar bu tarz yöntemleri engellemenin yollarını bulmuş olabilir.