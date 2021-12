Apple'ın SharePlay Özelliği Disney+'a Geldi

Apple'ın FaceTime SharePlay özelliği artık bir iPhone, iPad veya Apple TV+'daki Disney+ uygulamasını da destekleyecek. Disney'den yapılan bir duyuruya göre, Disney+ destekleyen SharePlay ile bir FaceTime görüşmesi sırasında 32 kişiye kadar içerik hizmetindeki filmleri ve şovları birlikte izleyebilirsiniz. Bu özellik, tvOS 15.1, iOS 15.1 veya iPadOS 15.1 veya sonraki sürümleri çalıştıran Apple cihazlarda kullanılabilecek.

Disney+'daki SharePlay oturumları, aileniz veya arkadaşlarınızla izlerken ses ve altyazı için farklı bir dil seçmenize olanak tanıyor. Ayrıca aboneler, Marvel Studios'un Hawkeye, Welcome to Earth gibi popüler dizileri ve Encanto ve The Book of Boba Fett gibi yakında çıkacak olan Disney+ içeriklerini de SharePlay üzerinden izleyebilecek.

Disney Streaming Ürün ve Tasarım Başkan Yardımcısı Jerrell Jimerson yaptığı açıklamada, "Noel tatili için tam zamanında ve merakla beklenen birkaç dizimizden hemen önce Apple kullanıcıları için SharePlay'i Disney+'ta başlattığımız için çok heyecanlıyız" dedi.

"Binlerce film ve şov ve büyüyen yeni diziler ve orijinal içerik kataloğu ile SharePlay, dünyanın dört bir yanındaki yakın arkadaş ve aileye bir araya gelip Disney+'ta en sevdikleri içeriklerle yeni anılar yaratarak başka bir deneyimle izleme fırsat sunuyor."

Disney+ servisinde insanların aynı anda bir şeyler izleyebilmeleri yerleşik bir GroupWatch özelliğine sahip olsa da, SharePlay, daha fazla kişinin izlemesine ve diğerlerinin yüzlerini görmesini sağlıyor.

Apple'ın SharePlay özelliği ilk olarak iOS 15 güncellemesinde kullanıma sunuldu. Disney+'ın yanı sıra SharePlay işlevi Paramount+, HBO Max, Hulu, Starz, SHOWTIME ve daha fazlasıyla çalışıyor. 2022 yılı içinde Disney+ ve HBO Max servislerinin ülkemize resmi olarak gelmeleri bekleniyor.