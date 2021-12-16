Snapdragon 8 Gen 1 kullanan telefonlar yazımızla karşınızdayız. Önemli platform üreticilerinden biri olan Qualcomm Aralık ayı itibariyle Snapdragon platformunun en yenisi olan Snapdragon 8 Gen 1'i tanıttı. Hatırlayanlar olacaktır Qualcomm uzun süredir Snapdragon için aynı isimlendirme tarzını sürdürüyordu fakat bu kez ciddi bir değişikliğe gidilmiş görünüyor. Firma bir önceki platform tanıtımında Qualcomm Snapdragon 865 platformunu Snapdragon 888'e taşımıştı. Şimdi ise sırada Snapdragon 8 Gen 1 var.

Snapdragon 8 Gen 1 platformu tıpkı selefi Snapdragon 888'de olduğu gibi üst seviye akıllı telefon ve tablet modellerinde karşımıza çıkacak. Sunulanlar arasında elbette ilk sırada yüksek performans ve düşük enerji tüketimi gibi ayrıntılar dikkat çekiyor. Yapılan açıklamalara göre platformda yüzde 20 daha yüksek işlemci performansı, yüzde 30 daha fazla işlemci güç verimliliği, yüzde 30 daha fazla grafik performansı ve yüzde 25 daha fazla işlemci güç verimliliği var.

Snapdragon 8 Gen 1'de Qualcomm X65 modem yer alıyor ve 5G destekli bu modem sayesinde 10 Gbps'ye kadar veri indirme gerçekleştirilebiliyor. Şu anda en hızlı olsa bile 5G ağlarında ulaşılabilecek hız 4 Gbps ve Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1'in bu açıdan önünün açık olduğunu söylemek mümkün. İlerleyen dönemlerde elbette bu hızdan faydalanılabilecektir yani X65 modem oldukça uzun ömürlü olacaktır fakat o zamana kadar telefonun ne derece güncelliği olur orası muamma.

Snapdragon 8 Gen 1 elbette oyunlar için harika bir çözüm olacak. Ayrıca görüntü işleme konusunda da üstün yeteneklere sahip olduğu belirtiliyor. Snapdragon 888'de yani selef platformun 14 bit'lik Spectra görüntü işlemcisine kıyasla 4 bin kat daha fazla veri işleme kapasitesine sahip 18 bit'lik bir görüntü işlemcisi bulunduğu belirtiliyor. Pratikte bu verilerin özeti ise şu şekilde: üç kameradan aynı anda alınan saniyede 240 karelik ve 12 MP çözünürlükteki görüntülerin işlenebilmesi. Son derece harika!

Motorola Edge X30

Motorola Edge X30 ülkemizde olan bir model değil fakat Snapdragon 8 Gen 1 kullanan ilk akıllı telefonlardan biri olmayı başardı. 6.7 inç büyüklüğünde FHD+ OLED ekrana sahip olan telefonda 144 Hz ekran tazeleme ve 576 Hz dokunma örnekleme hızı destekleniyor. Öte yandan telefonun 12 GB'a kadar LPDDR5 RAM seçeneği ve 256 GB UFS 3.1 depolama alanı sunacak olması gibi avantajlar da söz konusu. Telefonun ilgi gören yönlerinden biri de multimedya tarafı. Dolby destekli stereo hoparlörler ve 68W hızlı şarj destekli 5000 mAh batarya gayet iyi.

Motorola Edge X30'da 50 MP çözünürlükte ve OmniVision OV50A sensör bulunuyor. Optik görüntü sabitleme özelliği bulunan bu sensöre 50 MP çözünürlükte ultra-geniş açılı ISOCELL S5KGM1 ve 2 MP çözünürlükte derinlik sensörü eşlik ediyor. Motorola Edge X30 ön kamera çözünürlüğü ise 60 MP gibi oldukça üstün bir değerde. Telefonun ilk etapta Çin ve hemen akabinde Hindistan gibi pazarlarda çıkması bekleniyor. Sonrasında ise Avrupa ülkeleri gündemde ancak bir değişiklik olmazsa Türkiye bu kapsamda olmayacak.

Samsung Galaxy S22

Samsung Galaxy S22 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 kullanan modeller arasında yer alacak. Çıkış tarihi olarak 2022'nin Şubat ayı planlanıyor ama biz yine de ilk çeyreği içinde diyerek aralığı biraz daha geniş tutalım. Diğer yandan Note serisinin de serinin amiral gemisi olarak artık sadece bir model haline geleceğini sizlere belirtmiştik. Yani artık katlanabilir telefonlar yüzünden ayrı bir Samsung Galaxy Note tarzı bir model olmayacak. Note sadece amiral gemisi olarak S serisinde bir model şeklinde yerini alacak.

Samsung Galaxy S serisinde kamera yönleri bir hayli güçlü. 108 MP çözünürlükte ana kamera 12 MP ultra-geniş açı kamera ve 10 MP tele-foto kamera ile destekleniyor. Tele-foto kameranın ayrıca 10x optik yakınlaşma yeteneği var ki bu son derece yenilikçi bir özellik. Yani bu şu demek oluyor: 108 MP'lik bir kamera ile 10x dijital yakınlaşma yapmanız ve 10 MP'lik bir kamera ile 10x optik yakınlaşma yapmanız aynı kaliteyi verecek. Serideki ekranlar 6.06 inç AMOLED ve 6.55 inç AMOLED arasında değişecek. Samsung'un bazı modellerde Exynos 2200 varyantı kullanabileceği de biliniyor.

Realme GT 2 Pro

Realme GT 2 Pro akıllı telefon arenasında sivrilen Realme'nin Snapdragon 8 Gen 1'li en son modeli. Telefonun ilk ortaya çıkma zamanlarında ekran içi kamera ve 1 TB dahili depolama alanı gibi sıra dışı yönleri vardı ve bu nedenlerden ötürü de duymayan kalmadı denebilir. Realme GT 2 Pro'da seramik bir gövde var ve gövde içinde 6.8 inç büyüklüğünde WQHD+ çözünürlükte OLED ekran yer alıyor. Arka kamera düzenekleri ise 50 MP ana kamera, 50 MP ultra-geniş açı kamera ve 8 MP tele-foto kameradan oluşuyor.

Açık yeşil ve beyaz renkleri ile sızıntı görselleri paylaşılan Realme GT 2 Pro'da selfie kamerası olarak 32 MP'lik bir kameraya yer veriliyor ve ekran içi kamera tasarımının ilk örneklerinden olması telefonu bir adım daha öteye geçiriyor. Fakat 32 MP olsa da gerçek hayatta elde edilen performansın biraz ekran içi olması nedeniyle düşük olabildiği de söyleniyor ki firma bazı yeni uygulamalarında şimdilik ekran içi kamerayı geri çekti. Telefonun 125W hızlı şarj desteği var ve bu kapasitede bir şarj aletinin de kutu içerisine dahil edilmesi son derece hoş.

OnePlus 10

OnePlus 10 ve OnePlus 10 Pro firmanın en üst seviye ve tabii bu yazıda paylaştığımız için Snapdragon 8 Gen 1 destekli modelleri arasında. 2022 yılında görmeye başlayacağımız telefonlar aslında 2021'in sonundan itibaren gündemde ancak Qualcomm'un da platform tanıtımını biraz geç gerçekleştirmesi nedeniyle görünüşe göre yılbaşı programları için satışa yetişemedi. OnePlus 10 Pro'da 6.7 inç büyüklüğünde ve QHD+ çözünürlükte bir OLED ekran bulunuyor. Telefonun diğer özellikleri ise 12 GB RAM ve 256 GB dahili depolama alanı şeklinde.

OnePlus 10 Pro 48 MP çözünürlükte bir arka kameraya sahip. Sunulan geniş açı kamera ise 50 MP çözünürlükte. 8 MP çözünürlükte tele-foto kameranın ise 3.3x optik yakınlaşma yapabilme kabiliyeti var. OnePlus 10'un ön kamerası da amiral gemisi seviyesi bir akıllı telefona yakışır şekilde 32 MP. Dikkat çeken diğer özellikler arasında stereo ses sistemi, IP68 su dayanıklılığı, 5000 mAh batarya,125 hızlı şarj desteği gibi noktalar var. 2022'nin ilk aylarında OnePlus 10 da rekabetin ciddi bir oyuncusu olacak.

Xiaomi 12

Xiaomi artık her ürettiği cihazla milyonluk satış rakamlarına ulaşan bir firma. Xiaomi 12 modellerinin de son derece başarılı olacağına dair hiçbir kuşku yok. Firmanın CEO'su Snapdragon 8 Gen 1 kullanan ilk üreticilerden olacağını çok önceden duyurmuştu. Kamera özellikleri bakımından da çağın ötesinde teknolojiler barındıracak olan Xiaomi 12 ailesinin özellikle sızdırılan arka kapaklarından kameraya yönelik ileri teknolojileri önceden kestirebilmek mümkün olabiliyor.

Çin pazarı için Xiaomi 12 Lite Zoom modeli firma tarafından gelen son haberlerden oldu. Tanıtım tarihi için 2021'in sonu ve piyasaya çıkış tarihi için de 2022'nin ilk haftaları tahmin ediliyor. Öte yandan Xiaomi 12 ailesi firmanın geliştirdiği MIUI 13 kullanıcı arayüzünü ilk kez deneyimlenme imkanını da kullanıcılarına sunacak. Daha önceden Mi Mix 4 modelinde kullanılan ekran içi kamera özelliği de bu kez tercih edilmeyecek ve normal delikli bir ön kamera tasarımı uygulanacak. Fiyat olarak ise biraz tahminlerden daha yüksek modeller göreceğimizi söyleyebiliriz.

Oppo Find X4 Pro

Oppo Find X4 de Snapdragon 8 Gen 1 kullanan modeller arasında. Oppo Find X4 Pro kamera özellikleri ön planda olan bir akıllı telefon olacak. Arka kamera düzeneğinde 50 MP çözünürlükte ana kamera ve ultra-geniş açı iki sensör yer alıyor. Ek olarak 13 MP çözünürlükte ve 2x optik yakınlaşma yeteneğine sahip bir tele-foto lens de mevcut. Ön kamera ise ekranda delikli olarak yerini almış durumda ve 32 MP çözünürlükte. Telefonun çıkış tarihi olarak 2022'nin ilk çeyreği gösteriliyor. Ayrıca satışa başlanacak ülke olarak da hedefte Hindistan pazarı var.

6.7 inç AMOLED ekranı ile büyük ekranlı sınıfın oyuncusu olan Oppo Find X4 Pro'da 256 GB hafıza seçeneği için 8 GB veya 12 GB RAM tercihi yapılabilecek. 512 GB hafıza seçeneği içinse 16 GB RAM'li model tercih edilebilecek. Bu da Oppo Find X4 Pro'yu Snapdragon 8 Gen 1 kullanan en hızlı akıllı telefon modeli yapabilir. Android 12 ve Oppo tarafından geliştirilen ColorOS 12 ile gelecek olan akıllı telefonda 80W hızlı şarj desteği sunan 4500 mAh kapasitede bir batarya yer alacak.

Black Shark 5

Xiaomi'nin oyun odaklı markalarından olan ve "oyun telefonu" dendiğinde akıllara gelmeyi başaran Black Shark yeni modelinde Snapdragon 8 Gen 1 kullanan üreticiler arasına yerleşecek. 2022'nin Mart ayında yine oyunculara yönelik tasarımıyla ortaya çıkması planlanan Black Shark 5 ileri düzey donanım konusunda adeta rakiplerine bir ders vermeyi hedefliyor. Fiziksel tetik tuşları ile oyun oynamayı kolaylaştıran ve mobil bir oyun konsolu havasını yakalabilen telefonda 100W hızlı şarj gibi dudak uçuklatıcı teknolojiler de yerini almış durumda.

Snapdragon 8 Gen 1 kullanan telefonlar arasında yer alan Black Shark 5 ileri düzey bir akıllı telefon ancak batarya kapasitesi düşük; firmanın savunduğu nokta da 100W hızlı şarj teknolojisi sayesinde bunun bir sorun olmayacağı. Telefonun ısınma sorununun ise geliştirilen Loop LiquidCool soğutma teknolojisi ile çözüldüğü bilgisi elimizde var. Bir icat olarak nitelendirilen bu soğutma teknolojisi zorlayıcı oyunlarda ve işlemlerde telefonun ısınarak performans kaybına uğramasının önüne geçiyor. Bir diğer ihtimal de telefonun 200W HyperCharge adı verilen başka bir şarj teknolojisi kullanabileceği.

Vivo X80 Pro+

Kim ne derse desin Vivo akıllı telefon rekabetine bambaşka bir soluk kazandırdı ve son derece iddialı gidiyor. Firmanın ZEISS ile işbirliği var ve özellikle kamera tarafında harika sonuçlar elde ediliyor. X70 Pro+'ta 48 MP özellikteki gimbal kamerayı hatırlayanlar olacaktır. Firmanın gündeminde ise artık Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 kullanan Vivo X80 Pro+ var. İlk başta Hindistan pazarına yönelik geliştirilen bu akıllı telefon performans ve üst düzey kamera özelliklerini bir arada sunacak.

Vivo X80 Pro+ ana kamerası 50 MP çözünürlükte ve OIS destekli. Fakat bunu standart bir OIS gibi düşünmemek gerekiyor. Beş eksenli görüntü sabitleme teknolojisi Vivo tarafından gimbal kamera olarak adlandırılıyor ve sarsıntılı tüm sahnelerde işin hakkını fazlası ile veriyor. Telefonda yer alan diğer kameralar ise 12 MP tele-foto lens. Gerek donanım, gerekse lens tarafında işbirliği Vivo V80 Pro+'ın yüksek fiyatlı bir model olmasını sağlayacak. Fakat yine de üst seviyedeki rekabete renk kattığı kesin.

Snapdragon 8 Gen 1 kullanan telefonlar yazımızı yeni modeller çıktıkça güncelleyeceğiz. Yine de bir sorunuz olursa forum sayfamızdan bizlere ulaşabileceğinizi unutmayın.