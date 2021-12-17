5G Baz İstasyonları Nasıl Görünür ve Nasıl Çalışırlar?

4G'nin yerini alan ve yeni nesil internete bağlı cihazlara güç veren yeni mobil ağ teknolojisi olan 5G'yi birkaç senedir duyuyorsunuz. Peki, 5G nasıl çalışıyor? Bir 5G ağının küçük hücreler (small cells) denen şeyi kullandığını biliyor olabilirsiniz, ancak bu ne anlama geliyor ve bu yeni teknoloji cep telefonunun yaydığı radyasyon hakkındaki düşünceleri etkiliyor mu?

Baz istasyonu, 5G ağının önemli bir parçasıdır. Herhangi bir ağ altyapısı gibi, cihazlar arasında bilgi aktarmak için belirli ekipmanlara ihtiyaç vardır. Dolayısıyla 5G ağları için bir 5G kulesine ihtiyaç duyulur.

5G kuleleri hem fiziksel hem de işlevsel olarak 4G kulesinden farklıdır: aynı alanı kapsamak için daha fazlasına ihtiyaç duyarlar. Çok daha küçüktürler ve radyo spektrumunun tamamen farklı bir bölümünde veri aktarırlar.

5G Küçük Hücreler Nedir?

5G ağındaki küçük bir hücre, genel ağda kritik bir rol üstlenen baz istasyonudur. Göreceli olarak daha küçük oldukları için 4G ağlarında kullanılan "makro hücreler"in tersine "küçük hücreler" olarak adlandırılırlar.

5G kuleleri fazla güç gerektirmediğinden nispeten küçük üretiliyor. Bu sadece daha hoş bir görüntü için değil, aynı zamanda alan verimliliği için de önemlidir; küçük hücreler, sınırlı menzile sahip yüksek frekanslı milimetre dalgalarını destekler.

5G baz istasyonu, yukarıdaki "5G" yazılı fotoğrafta gördüğünüz gibi, temelde sadece küçük bir kutudur. 5G yerleşimlerinin çoğu böyle uygulanırken, bazı şirketler mobil ağlarını sokaklarda genişletmek için antenleri rögar kapaklarının altına gömüyor.

5G Küçük Hücreler Nasıl Çalışır?

Boyutlarına rağmen, küçük hücreler kesinlikle zayıf değil. Bu hücrelerin içindeki teknoloji, 5G'nin bu kadar hızlı olmasını ve internet erişimi gerektiren çok sayıda cihazı aynı anda desteklemesini sağlayan en önemli şeydir.

Küçük bir hücrenin içinde, bağlı cihazlara ve cihazlardan veri iletmek için gerekli olan radyo ekipmanı bulunur. Küçük hücre içindeki antenler oldukça yönlüdür ve sinyali kulenin etrafındaki çok özel alanlara yönlendirmek için beamforming özelliğini kullanır. Beamforming'i günümüzde modern modemlerde de görebilirsiniz. Sinyalin temizliği ve kalitesi için önemlidir.

Bu cihazlar aynı zamanda mevcut yüke göre güç kullanımını hızlı bir şekilde düzenleyebilir. Bu, bir telsiz kullanımda olmadığında, sadece birkaç milisaniye içinde daha düşük bir güç durumuna geçeceği ve daha fazla güce ihtiyaç duyulduğunda aynı hızla yeniden kendini ayarlayacağı anlamına gelir.

5G küçük hücrelerin tasarımı oldukça basit. Bu yüzden birkaç saatten daha kısa sürede kurulabilir. Bu özelliğiyle yerleştirmesi, kurulması ve çalıştırılması çok daha uzun süren daha güçlü 4G kulelerinden çok farklıdır.

Elbette küçük hücreler ayrıca bir güç kaynağına ve kendisini operatörün 5G ağına ve sonunda internete bağlamak için ana taşıyıcıya ihtiyaç duyar. Yetkili operatör, bu bağlantı için kablolu bir fiber bağlantı veya kablosuz mikrodalgayı tercih seçebilir.

5G Baz İstasyonlarının Konumları

5G, akıllı saatlerden, araçlara, evlere ve internete bağlı cihazlara kadar her şeyin bir arada olduğu, ultra yüksek hızlı bağlantılı bir dünya vaat ediyor. Bunu başarmak ve mümkün olduğunca az kapsama boşluğuyla kusursuz şekilde yapmak için, özellikle büyük şehirler ve sanayi bölgeleri gibi çok fazla trafik gerektiren bölgelerde çok sayıda 5G baz istasyonuna sahip olmak gerekir.

Neyse ki, 5G baz istasyonları çok küçük olduğu için aydınlatma direkleri, binaların tepeleri ve hatta sokak lambaları gibi sıradan yerlere koyulabiliyor. Bu, çevremizde daha az geleneksel görünümlü kuleler göreceğimiz anlamına geliyor. Ancak aynı zamanda neredeyse baktığınız her yerde potansiyel olarak bu 5G istasyonlarını göreceğimiz anlamına geliyor.

5G'nin yüksek nüfuslu bir şehirde örneğin, özellikle kısa mesafe sınırlamaları göz önüne alındığında, bu baz istasyonlarının kavşaklarda, işletmelerin hemen dış kapısında, üniversite kampüslerinin her tarafında, yaşadığınız sokağın hemen aşağısında vb. bağlı cihazların erişmesi gereken her yere yakın olması gerekir.

5G istasyonlarının yoğun alanlara bu kadar sık ​​kurulmasının bir başka nedeni de, küçük hücrenin süper yüksek hızlara erişebilmesi için, akıllı telefonunuz veya eviniz gibi alıcı ortamlarla doğrudan iletişim kurma olanağına sahip olması gerektiğidir. Dolayısıyla evinizdeki geniş bant interneti 5G ile değiştirmeyi planlıyorsanız, büyük olasılıkla evinizin bulunduğu sokağın aşağısında bir 5G baz istasyonunuz olacak demektir.

5G yayılmaya devam ederken, operatörler 5G kapsama haritaları yayınlamaya başlayacak, ancak muhtemelen güvenlik nedeniyle her baz istasyonun tam olarak nereye yerleştirildiğini göstermeyecek.