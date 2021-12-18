Katlanabilir iPhone İçin Tüm Bilinenler

Bir süredir Apple'ın katlanabilir iPhone Flip üzerinde çalıştığını hepimiz biliyoruz. 2021'in bitmesine çok az bir zaman kaldı ve zaten bu sene içerisinde herhangi bir ürün gelmeyeceği belliydi. Özellikle katlanabilir iPhone konusunda uzmanlar 2022'den son derece umutlu zira patenti alınırken ortaya çıkan birçok ayrıntı var ve gerçekten de piyasaya yön verecek türden yepyeni bir cihaz karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Normalde katlanabilir akıllı telefonlar normalleri kadar kullanışlı değil ancak yenilikçi yaklaşımlar sebebiyle piyasa yeni bir trend içine girdi.

Apple'ın katlanabilir iPhone üretme kararı vermesinde elbette Samsung'un bu konuda çok iyi derece başarı etmesi de bir sebep olarak gösterilebilir. Bildiğiniz gibi bu piyasanın öncesi Samsung Galaxy Z Fold3 ve Samsung Galaxy Z Flip3. Devamında Samsung biraz daha özelleştirilebilir Bespoke Edition'ı duyurdu. Microsoft tarafında da Surface Duo 2 geldi. Şimdiye bakıldığında ise bu piyasaya dahil olmayan neredeyse hiçbir üretici kalmadı. 2022 katlanabilir akıllı telefonların rekabetine tanıklık edecek ancak halen assolist sahneye çıkmış değil.

Katlanabilir iPhone: iPhone Flip

Apple'ın stratejisi genelde rakiplerinin neler yapabileceklerini görüp sonradan en iyisini yaparak en çok konuşulan olmak üzerine kurulu. iPhone devrimi öncesinde de dokunmatik ekranlı telefonlar vardı ancak piyasaya yön veren iPhone oldu. Şu anda da benzer şekilde hareket ediliyor. Ortaya çıkan patent görsellerine bakılacak olursa Apple şu ana kadar piyasaya çıkanlardan çok daha iyilerini geliştiriyor ve tüm geliştirilenler de iPhone Flip'te bir araya gelecek.

Muhtemelen yeni gelecek katlanabilir iPhone modelleri "iPhone Flip" şeklinde adlandırılacak. Çünkü kullanıcılara katlanabilirliği en iyi ifade etme yolu Flip ve Fold gibi terimler kullanmak. Yazımızda Apple'ın şu ana kadar aldığı patentleri, patentler alınırken sızdırılan bilgileri varsa görselleri ile birlikte sizlere ileteceğiz. Yapbozun tüm parçaları birleştirildiğinde siz de ortaya nasıl bir katlanabilir iPhone geleceğini önceden kestirebilirsiniz. Katlanabilir iPhone çıkış tarihi 2022 olacak bu da bir gerçek.

iPhone Flip Çıkış Tarihi

Apple analisti Ming-Chi Kuo'ya göre iPhone Flip çıkış tarihi 2023 yılı. Fakat biz yine de Apple'ın bu rekabete çok fazla seyirci kalmayacağını düşünüyoruz. Hatta mevcut iPhone ailelerindeki Pro Max'ın bu şekle dönüştürülebileceği konusunda da bir düşünceye sahibiz. Nasıl ki Samsung, Note ailesini bitirerek Galaxy S22 Note diye bir amiral gemisi yaptı ve bunu Samsung Galaxy S serisi içerisine yerleştirdi; Apple da örneğin; iPhone 14 Pro Max modelini katlanabilir olarak sunabilir. Neticede yüksek donanımlı ve pahalı kategoride iki farklı model bir risk.

Apple'ın iPhone Flip'i piyasaya çıkarmasıyla birlikte ilk olarak 20 milyon adetlik cihaz üretimi gerçekleştirmesi bekleniyor. Jon Prosser tarafından yapılan bir diğer iPhone sızıntısı da çıkış tarihinin 2023 olabileceğini gösteriyor. Bloomberg'den Mark Gurman ise nereden bakarsanız 2-3 yılımız var şeklinde açıklama yapıyor. Apple'ın 2022'de iPhone 14 serisi ve iPhone SE (3. Nesil) üzerine odaklanacağı düşünülürse bu biraz da doğru ama 2022'de katlanabilir bir iPhone gelme ihtimali sıfır da değil.

Business Korea tarafından yapılan paylaşımda ise Apple çift ekranlı katlanabilir bir iPhone üzerinde çalışıyor ve cihazın çıkış tarihi en erken 2023. Hatta Display Supply Chain Consultants'a göre de 2024 daha doğru bir hedef olarak görünüyor.

iPhone Flip Ekran Büyüklüğü

Ming-Chi Kuo paylaşımına göre katlanabilir iPhone Fold modeli 8 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip. Yani Apple şu anda Samsung Galaxy Z Fold3'ün ekran büyüklüğü üzerine çıkmayı hedefliyor. Bu aslında çok önemli bir değer çünkü iPad mini bile 7.9 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip. Bir diğer sızıntı odaklı bilgi ise LG'den yüklü miktarda 7.5 inç büyüklüğünde ve OLED katlanabilir ekran satın alındığı yönünde. Bu bilgi zaten ekran büyüklüğünün ne kadar olacağını kolaylıkla gözler önüne seriyor.

iPhone Flip Tasarımı

John Prosser'a göre Apple iki farklı iPhone Flip modeli geliştiriyor. Bunlardan biri Samsung'un Galaxy Z Fold3'e benziyor, diğeri de Samsung Galaxy Z Flip3'e benziyor. Fakat bize göre Flip3'e benzeyen yani dikine katlanan bir tasarım ortaya çıkacak. Fold3 tarzı tasarımlar bildiğiniz gibi uzun kenardan yani defter gibi yataydan katlanıyor. Tabii cihazlar halen geliştirme aşamasında. Bu sayfadaki tüm satırların hatalı çıkma ihtimali var. Yazımızda biz şu ana kadar ortaya çıkan sızıntıları ve bilgileri sizlere aktarıyoruz.

Apple'ın tasarım olarak uygulayabileceği yollardan biri ikinci ekranın manyetik olarak bağlanmasına imkan vermesi. Ortak çalışma modu olarak bahsedilen bir patente göre ikinci ekran manyetik bir menteşe ile dahil edilebilir. Bu tasarımı aslında biraz Microsoft'un Surface Duo'sundan biliyoruz fakat elde edilen bu patentin hiç uygulanamama ihtimali de söz konusu. Çünkü katlanabilir ekranda kullanıcıların beklentisi kırışıklık ve kat izine dair hiçbir şeyin olmaması. Ayrıca açıldığında tam anlamıyla kesintisiz bir görüntü arzulanıyor.

iPhone Flip'teki patentlerden birisi aslında 2018'e kadar gidiyor. Apple'ın cüzdan tarzı katlanabilir bir akıllı telefon tasarımı vardı ve cihaz katlandığında küçük bir dış ekrandan bildirim ve diğer bilgilerin görülmesi sağlanacaktı. Böylece yazı yazma veya büyük ekrana ihtiyaç duyulan işler dışında cihazı açmaya gerek kalmayacaktı. Şu anda bu patent Apple'ın elinde mevcut. Hatta halihazırda bazı prototiplerde de katlanabilir ekrana ek olarak dış ekran kullanılabildiğini görebiliyoruz.

Apple'ın patentlerinden bir diğeri de üçe katlanabilir iPhone. Elbette bu da esnek bir ekran kullanımı ile mümkün olabiliyor. İnternet ortamında özellikle 3D sanatçıları tarafından yapılan son derece gerçekçi iPhone Flip çalışmaları mevcut ancak Apple kesinlikle sıradan bir ürün üretmeyecektir. Ve eğer gerçekten tarihte bir gecikme söz konusu olursa da bunun daha iyi bilenmek için olduğu düşünülmeli.

LetsGoDigital'in planlarına göre ise katlanabilir iPhone'da kamera bölgesinin hemen yanında Apple Watch tarzı bir bildirim ve bilgi ekranı yer alacak. Bu tasarımı daha gerçekçi bulduğumuzu söylememiz gerekiyor. Aslında katlanabilir iPhone Flip'i şu şekilde bir tehlike bekliyor: Apple ekran ihtiyacı için LG ve Samsung ile sürekli iletişim halinde. İsteyebileceği özel ekranlar aslında iPhone Flip'in nasıl olabileceği konusunda rakip tarafı da bir şekilde bilgilendiriyor olacak. Dolayısı ile her şey hazır olduktan sonra Apple ekran alımını gerçekleştirecek. Katlanabilir iPhone'daki yeni işlemci buna dahil.

iPhone Flip Dayanıklılığı

Ekim ayında iPhone Flip'te özel bir seramik koruyucu kullanılacağına dair patent görselleri basına sızmıştı. Esnekliği etkilemeyen bu koruyucu dört katmandan oluşuyor: Örtü katmanı, sert kaplama, iç yüzey ve şeffaf destek katmanı. Bu destek katmanının pahalı saat tasarımlarından bildiğimiz safir camdan yapılma ihtimali bile söz konusu. Ayrıca Apple'ın çalışmalarından bir diğeri de camdaki çizikleri kendi kendine onarabilen bir teknoloji üzerine çalıştığı. Evet; Geleceğe Dönüş filmine git gide yaklaşıyoruz.

Apple elbette katlanabilir iPhone Flip'in tasarımını son derece önemsiyor ancak asıl galip gelmek istediği yönlerden biri de donanım. İnce ve zarif yapı içerisine eklenecek donanımın çağımızın üzerinde olması gerekiyor ki ilerleyen tarihlerde tasarım odaklı yaşanabilecek sorunlar en azından bu şekilde kapansın ve cihaz güncel bir şekilde piyasadaki yerini korusun. Şubat 2020'deki patent bilgilerinden biri de ekranı çok zorlamadan uygulanabilecek bir katlanabilmeye ifade ediyordu. Menteşe içerisinden geçerek kıvrılabilen ekran sayesinde daha esnek tasarımlar görebilmek mümkün ancak bunun da biraz demode kaldığını söyleyebiliriz.

iPhone Flip Maliyeti ve Satış Fiyatları

Tabii bunları konuşmak için henüz çok erken. Çünkü daha önce piyasaya çıkmış bir katlanabilir iPhone modeli yok ve kıyaslama yapabilmek, Apple'ın nereye ne harcayabileceğini öngörebilmek mümkün değil. Samsung Galaxy Z Fold ilk çıktığında 1980 USD'lik maliyetlerden bahsediliyordu ancak devamında gelen Samsung Galaxy Z Flip 600 USD daha ucuzdu. Samsung Galaxy Fold 2'de fiyat biraz daha düşürüldü. Dolayısı ile ürünün çıkış yapması, piyasada harcanması ve yenisinin hazırlanması ancak piyasada belirgin bir fiyatı oturtabiliyor.

Tahminlere göre Apple eğer iPhone 14 Pro Max modelini katlanabilir olarak tasarlarsa ve bu isimle satışa sunarsa 1099 USD seviyesini beklemek doğru olabilir ancak trend gereği elbette rakiplere ve müşterilerin alışkın olduğu fiyat etiketlerine göre kendisini ayarlayacaktır. Yine de ortada bir yenilikçi tasarım olduğu için bunun hatırına biraz daha yüksek fiyat etiketleri görmeye şaşırmamak ve kendimizi buna şimdiden alıştırmak gerekiyor.

iPhone Flip Görünümü

Apple'ın katlanabilir iPhone Flip geliştirirken uygulayacağı detaylar aslında yazımızın başında da belirttiğimiz gibi katlanabilir akıllı telefon sektörünün belirleyicisi niteliğinde olacaktır. Diğer markalardan da Apple'ın iPhone Flip modeline benzer çözümler vakit geçmeden gelecektir. Söylediğimiz gibi Apple şu anda kimin neler yapabileceğini görmek istiyor. Zira şu an hızlı bir şekilde piyasaya katlanabilir akıllı telefon çıkartsa rakiplerin yenilikçilikleri arasında silik kalmaktan endişe ediliyor.

2022'de aslında akıllı telefon arenasında yenilikler devam ediyor. 5G bir yenilik. Diğer taraftan kulaklık girişleri kaldırılmaya başlandı. Diğer tarafta çerçeveler daraltılıyor, ekran içi kameralar deneniyor; hızlı şarj teknolojileri gerçek anlamda uçuşa geçmiş durumda. Apple'ın tüm yenilikleri izleyip takip etmesi biraz zaman alacaktır. Biz yine de 2022'de katlanabilir iPhone için ümitsiz olmayalım. Apple'ın bu endüstriye yön vereceğini düşünürsek aslında rakipler de Apple'ın neler yapacağını dört gözle bekliyor.

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