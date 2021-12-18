Samsung Galaxy S22: Fiyat, Çıkış Tarihi, Özellikler ve Görüntüsü

2022'de çıkması beklenen Galaxy S22 (Rainbow) serisi, Samsung Galaxy S akıllı telefon serisinin en yeni modeli olacak. Görünen o ki, S22 Ultra'nın tüm detayları sızdırılmış durumda. Bu yüzden nasıl görüneceği ve çalışacağı konusunda oldukça güçlü fikirler var.

Samsung Galaxy S22 Ne Zaman Çıkacak?

Samsung Galaxy S21 Ocak 2021'de çıktı. Bu nedenle Galaxy S22 yine tam bir yıl içinde çıkacağını düşünebiliriz.

Bu telefonun büyük olasılıkla üç versiyonu olacak: S22 Ultra, S22+ (veya Pro) ve temel/standart model. Kod adları şöyle: Rainbow B Zero (B0), Rainbow G Zero (G0) ve Rainbow R Zero (R0).

Bununla birlikte, Note 21'in hiç piyasaya sürülmeyeceği ve 2022 Ultra'nın Note'a benzetileceği neredeyse kesinleştiği için S22 Ultra'nın aslında S22 Note olarak adlandırılacağına dair bir söylenti var.

Samsung Galaxy S22 Fiyat Tahminleri

Galaxy S22 fiyatları elbette düşük olmayacak ama büyük olasılıkla S21'lere benzeyecektir. Referans olarak, S21, temel model için S20'den birkaç yüz dolar daha ucuz olan 799 dolardan piyasaya sürüldü.

En pahalı 2021 modeli, 1379.99 dolara kadar yükselen 512 GB S21 Ultra'dır. Gelecek yılki model için de benzer bir fiyat bekliyoruz.

Galaxy S21 Fiyatları 128 GB 256 GB 512 GB S21 $799.99 $849.99 S21+ $999.99 $1049.99 S21 Ultra $1199.99 $1249.99 $1379.99

Sipariş Durumu

S22'ler Samsung'un etkinliğiyle aynı gün ön siparişe açılacaktır. Bununla ilgili bazı sızıntılar Jon Prosser tarafından yapılmıştı:

While Samsung is “investigating” my S22 Ultra leak…



EXCLUSIVE 👀

Unpacked event for S21 FE

January 4, 2022

No pre-order period

Available January 11, 2022



Unpacked event for S22 lineup

February 8, 2022 @ 10:00am ET

Pre-orders begin same day (2/8)

Available February 18, 2022



🤫 pic.twitter.com/S9n9rAf1cs — Jon Prosser (@jon_prosser) November 6, 2021

Samsung Galaxy S22 Özellikleri

Sızan bilgilerin sağladığı ayrıntılara göz attığınızda, aşağıda listelenen tüm temel özelliklere sahip olacağız.

Şimdiye kadar S22'ye geleceği söylenen en büyük yeni özellik S Pen desteği. Bu bir Samsung telefon için yeni değil, çünkü Galaxy Note serisi senelerdir ekran kalemi desteğiyle biliniyor. Bu açıklamayı heyecan verici kılan, telefonun özel S Pen yuvasıdır (yazının devamına bakın).

Samsung Galaxy S22 de tıpkı S21 serisi gibi 5G bağlantısıyla gelecek. Mevcut telefonların çoğu yalnızca 4G ağlarını destekliyor, ancak 5G ağlarının tüm dünyaya yayılmasıyla, modern telefonların bunları kullanması kesinlikle şaşırtıcı değil.

Samsung Galaxy S22 Ultra 5G görüntüleri. LetsGoDigital / Technizo Konsepti

Android 12, Ekim 2021'den beri piyasada, bu nedenle lansman sırasında Galaxy S22'ye önceden yüklü olarak geleceğine şüphe yok.

Samsung Galaxy S22 Özellikleri ve Donanımı

Şu anda mevcut olan bilgilerin çoğu, Samsung Galaxy S22 Ultra'nın birkaç "gerçek ortam fotoğrafını" elde eden FrontPageTech.com'dan geliyor. Gerçek olup olmadıklarını doğrulayamıyoruz, ancak FPT'nin bilgileri bu şekilde erken elde edebilen ünü göz önüne alındığında, orijinalliklerinden şüphe etmek için hiçbir nedenimiz yok.

S21 ve S21 Ultra S Pen'i destekleyecek. Ancak bu sefer tam anlamıyla destek söz konusu. Yani bir S Pen yuvası olacak. Galaxy S22 Ultra ve diğer iki sürüm arasındaki diğer fiziksel farklılıklar da dahil olmak üzere aşağıdaki Twitter paylaşımına bakabilirsiniz.

Your first look at…



S22 (Rainbow) Series

dimensions and S-Pen slot + buttons + slot positions overview pic.twitter.com/XfBgnhcdRk — Tron ❂ (@FrontTron) October 16, 2021

Referans olması için, S22 serisinin (bu kaynağa göre) ve S21 modellerinin boyutunun bir karşılaştırması:

S22 vs S21 Boyutları Genişlik Kalınlık Yükseklik S21 71.2 mm 7.9 mm 151.7 mm S22 70.56 mm 9.15 mm 145.98 mm S21+ 75.6 mm 7.8 mm 161.5 mm S22+ 75.83 mm 9.15 mm 157.43 mm S21 Ultra 75.6 mm 8.9 mm 165.1 mm S22 Ultra 77.87 mm 10.55 mm 163.29 mm

Kameraların fotoğrafları da mevcut. Mevcut kaynaklar, S22 ve S22 Plus'ın 50MP birincil kameraya sahip olacağını ve S22 Ultra'nın tüm kameralarında optik görüntü sabitleme özelliğine sahip dörtlü kamera kurulumuna yer verileceğin belirtilmiş. Ayrıca 40MP selfie kamerasına sahip olacağını da söylüyor:

108MP ana kamera

12 MP ultra geniş

10MP 3X telefoto

10MP 10X telefoto

S22 modeli sızıntıyı yapan Ice universe profilinin tahmininin doğru olduğunu varsayarak 5000 mAh pil ile geliyor. 45 watt'lık hızlı şarj özelliğinin, telefonu 35 dakikada %70'e kadar şarj edebileceğini de söylüyor. Telefonla birlikte büyük olasılıkla bir şarj cihazı gelmeyecek. Apple'ın yaptığı gibi…

S22 Ultra 45W 5000mAh

35 min 70% — Ice universe (@UniverseIce) October 23, 2021

LetsGoDigital, her Samsung S22 modelinin bir Qualcomm Snapdragon SoC ile geleceğini söylemiş. Şirket genellikle ABD modelleri için Avrupa modellerine kıyasla farklı yonga setleri kullanıyor (Qualcomm Snapdragon SoC ve Exynos 2200). Bu telefon modelleri artık bölgeden bağımsız olarak, muhtemelen aynı yonga setini ve büyük olasılıkla Snapdragon 898'i kullanacak.

Ancak daha sonraki bir bilgi bununla çelişiyor. Android Police sitesinin yazarı ve seri sızıntı yapan Max Weinbach, Exynos 2200 cihazlarının Avrupa ve Kore'de satılan Galaxy S22 telefonlarında kullanılacağını söylüyor. Yani eski yöntemle devam edileceği söylenmiş.

Its means this is likely correct! pic.twitter.com/uRECSW64Qd — Hamza (@Hamzzaz17) November 9, 2021

Samsung Galaxy S22 Ultra, büyük olasılıkla, uyarlanabilir 120Hz yenileme hızına sahip 6.8 inç (S21 Ultra ile aynı) kavisli AMOLED ekrana sahip olacak. Sızıntı doğru çıkarsa Galaxy S22'nin çerçevesinin ne kadar küçük olacağını bu fotoğraflarda açıkça görebiliyoruz.

Bu telefonda da S21'in sunduğu kapasite seçeneklerinin aynısı sunulacaktır: 128 GB ve 256 GB ve S22 Ultra'da 512 GB.

Aşağkdaki 2 farklı paylaşımda cihazlarla ilgili daha fazla detay görebilirsiniz. Özellikle modellerin birbirinden farklı olacağı düşünülen tasarımları dikkat çekiyor.

Snoopy tarafından belirtildiği gibi, Pembe Altın, Yeşil, Siyah ve Beyaz, S22 ve S22+ için belirlenen renk seçenekleriyken, Koyu Kırmızı, Siyah ve Beyaz ise S22 Ultra renk seçenekleri olacak.