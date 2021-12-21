iPhone 13 nasıl sıfırlanır sorusu özellikle akıllı telefonunu değiştirmek veya garanti ile ilgili bir sorun yüzünden teknik servise teslim edecek kullanıcılar açısından önemli bir işlem. iPhone 13 sıfırlama işlemi telefonunuzda kayıtlı bulunan tüm verileri ve kullanıcı bilgilerini silme anlamına geliyor. iPhone 13'ten kastımız ailede bulunan tüm modeller. Yani ana model olan iPhone 13'e ek olarak iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max için de izlenmesi gereken yol aynı.

Konumuzda iPhone 13 nasıl sıfırlanır ve buna dair adımları ele alacağız. Bu tabii hali hazırda kullanımda olan bir cihaz için geçerli. Eğer elinizdeki iPhone 13'ün ekranına bir şifre konmuş ise bunu ilk başta sıfırlayamayacağınızı düşünebilirsiniz ancak şifreli iPhone 13'ü sıfırlama işleminin de bir yolu var. Biraz karmaşık gibi gelse de şifreli iPhone 13'ü de sıfırlayabilir ve içerisindeki tüm bilgileri silebilirsiniz.

iPhone 13 Format Atma

iPhone 13 sıfırlama işlemi için aslında bir tür format atma denebilir. Sıfırlama işlemi ile birlikte telefonunuzdaki Apple Kimliği oturumu kapatılacak, kişiler silinecek ve Bul ve Etkinleştir devre dışı bırakılacak varsa Apple Cüzdan'a ekli kartlar da kaldırılacak.

iPhone 13 Sıfırlama Sonrası Silinenler

Uygulama ve uygulama verileri

Fotoğraflar

Videolar

Kişiler

Posta Hesapları

Apple Cüzdan

Takvim

Notlar

Apple Kimliği

Kişisel Veriler

iPhone 13 sıfırlama işlemi için önce Ayarlar > Genel yolunu izleyin. Genel sayfasında aşağı inince iPhone'u Aktar veya Sıfırla seçeneğini göreceksiniz. Devam ettiğinizde "Tüm İçeriği ve Ayarları Sil" seçeneği karşınıza gelecek.

Devamındaki sayfada varsa cihazınızın şifresini girmeniz isteniyor. Sonrasında Apple Kimlik parolası girmeniz de istenebilir. Adımların sonuna geldiğinde ekranda Apple logosu çıkacak ve cihazınızın sıfırlanma işlemi başlayacak. iPhone'unuz yeniden başlatıldığında kutusundan ilk çıktığı halindeki gibi olacak. Yani içeriğinde orijinal yazılım dışında hiçbir şey bulunmayacak. iPhone 13 sıfırlanması tamamladıktan sonra kullanmaya devam edecekseniz Apple Kimliği bilgileri ile yeni oturum açmalısınız. Satacaksanız veya bir tanıdığınıza verecekseniz bu şekilde de teslim edebilirsiniz.

Şifreli iPhone 13'ü Sıfırlama

Şifreli iPhone 13'ü nasıl sıfırlayabileceğinizi düşünüyor olabilirsiniz. Eğer bilgisayar ortamında bu işi yapabilme şansınız varsa uygulamanız gereken adımlar çok da zor değil. Öncelikle iPhone 13'ü DFU moduna almanız gerekiyor. Bu arada şifreli iPhone 13'ü bilgisayar olmadan sıfırlama şansınız da var. Yapmanız gerekenler son derece basit. Bunun için sadece iPhone'un internete bağlı olduğundan emin olmalısınız. Yani şifresiz bir SIM kart takabilir veya varsa Wi-Fi bağlantısı üzerinden ilerleyebilirsiniz.

iOS 15.2 veya daha üst sürüme sahipseniz iPhone 13 şifre ekranında Güvenlik Kilidi ekranı çıkana kadar birçok kez hatalı şifre girin. Güvenlik Kilidi ekranına geldiğinizi 15 dakika sonra tekrar deneyin uyarısından anlayabilirsiniz. Ekranın alt köşesinde iPhone'u sil ibaresi yer alacak. iPhone'u sil komutunu verdiğinizde Apple Kimlik bilgilerinizi girmeniz istenecektir. Bilgileri girerek devam edin ve işlemi onaylayın. iPhone'u sıfırlama işlemi bir süre sonra sona ermiş olacak.

iPhone 13 sıfırlama işlemi işte bu kadar basit! Sorularınız için forum sayfamızı kullanabilirsiniz.