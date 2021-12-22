Android'de Wi-Fi Araması Nasıl Kapatılır?

Wi-Fi Arama özelliği, operatörün hücresel ağını kullanmak yerine sabit bir kablosuz internet bağlantısı üzerinden arama yapmanızı ve mesaj göndermenizi sağlayan genellikle harika bir özelliktir. Hücresel sinyalin yetersiz kaldığı bölgelerde bu özellik ciddi derecede faydalı olabilir. Ancak birçoğumuz için Wi-Fi araması gerekli bir özellik değil.

Eğer Android telefonunuzda Wi-Fi Arama özelliğinin etkinleştirilmesini istemiyorsanız veya buna ihtiyacınız yoksa, aşağıdaki yolları izleyerek kapatabilirsiniz.

Wi-Fi Araması Nasıl Kapatılır?

Wi-Fi araması, ses kalitesi ve arama güvenilirliği açısından hücresel ağ aramalarına göre kesinlikle daha üstündür. Öyle ki, sadece cep telefonu operatörünüz aracılığıyla arama yapmak yerine Wi-Fi aramasını kullanarak bant genişliğinden ve pil ömründen tasarruf etmeniz mümkün.

Ancak, Wi-Fi Arama kapatmak isteyebilirsiniz. Özellikle çok fazla bildirime maruz kalıyorsanız bu özelliği kontrol altına almak ya da kapatmakta yarar var. Zaten her geçen gün artan baz istasyonlarının sayısı ile bu özelliğin açık olması zorunlu değildir.

Hem tüm Android cihazlarda hem de Samsung cihazlarda Wi-Fi aramasını nasıl kapatacağınızı aşağıda sırasıyla anlatıyoruz.

Android Cihazlarda Wi-Fi Aramasını Kapatın

Çoğu Android telefonda Wi-Fi aramasını kapatmak için izlemeniz gereken yalnızca üç basit adım var.

İlk önce telefonunuzun ayarlar bölümüne girin.

Telefonunuzun ayarlar menüsünde, genellikle en üstte olması gereken Bağlantılar'ı seçin. Menünün alt taraflarında Wi-Fi Arama olmalı, hemen yanında bir geçiş anahtarıyla beraber bir seçenek olarak göreceksiniz. Mavi veya Yeşil renk ise, Wi-Fi araması şu anda açık demektir; Wi-Fi aramasını devre dışı bırakmak, geçiş anahtarını griye çevirin.

Android cihazınızda Wi-Fi arama özelliğini kullanmayı istediğiniz zaman bu ayarı yeniden açabilirsiniz.

Samsung Cihazlarda Wi-Fi Aramasını Kapatın

Bir Samsung cihazınız varsa, Wi-Fi aramasını devre dışı bırakmak standart bir Android cihazdan daha da basit.

Telefon uygulamanızı açın. Ardından ekranın sağ kenarındaki üç noktalı yeri seçin. Ayarlar'a dokunun ve Wi-Fi Araması'nı görene kadar aşağı kaydırın. Wi-Fi aramasını kapatmak için kapalı konuma getirmeniz gereken hızlı geçiş düğmesini göreceksiniz.

Wi-Fi aramasını tekrar açmak isterseniz, aynı adımları uygulamanız ve telefon uygulamanızın ayarlarına girerek tekrar açmanız yeterlidir.

Alternatif olarak, telefonunuzun ayarlar uygulamasına giderek, Bağlantılar'ı seçebilir, Wi-Fi Arama'yı bulabilir ve standart Android telefonlarda yapıldığı şekliyle kapatabilirsiniz.