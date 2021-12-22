iOS 15.2 özellikleri, yeni sürümün yayınlanmasıyla birlikte merak edilmeye başlandı. Apple'ın iOS 15.2 güncellemesi alacak iPhone modelleri iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max başta olmak üzere iPhone 12, iPhone 11, iPhone X ailesi şeklinde listelenebilir. Öte yandan iPhone SE (2. Nesil) iPhone 8, iPhone 7, iPhone 6s ve iPhone SE (1. Nesil) modelleri de bu güncellemeyi alanlar arasında. Apple'ın sitesinden iOS 15.2 destekleyen cihazlar listesine göz atabilirsiniz.

Yeni iOS 15.2 güncellemesi Uygulama Gizlilik Raporu, E-Postamı Gizle Özelliği İyileştirmeleri, Eski Kişiler, Apple Music Voice Planı gibi yenilikçi özellikler başta olmak üzere kullanışlı birçok ayrıntı içeriyor. Ayrıca iOS 15.2'de telefonun kilitli kalması durumunda sıfırlamayı kolaylaştırma özelliği de göze çarpan noktalar arasında. iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max kameralarında makro moduna dair yeniliklerden de bahsetmek gerekiyor. Elbette iOS 15.2 güncellemesi sadece iPhone için geçerli değil. Destekleyen iPad modelleri de birçok yeniliğe kavuşacak.

Bildirim Özeti

iOS 15 ile birlikte Apple Bildirim Özeti özelliğini tanıtmıştı. Bu özellik henüz tam anlamıyla oturtulamadı çünkü biraz kullanımı zor. Mevcut yapı tek bir bildirim bölgesinde birden çok bildirime yer verip ekranın tamamını kaplamayan bildirimler oluşturmak üzerineydi ancak iOS 15.2 ile artık biraz daha düzenli oldu denebilir.

Dijital Miras

Apple'ın oturtmaya çalıştığı özelliklerden biri de mirasçılık ayarı. Bu konu ile ilgili bir makale paylaşmıştık ve nasıl kullanılabileceğinden bahsetmiştik. Yasal mirasçı ayarı ile ölüm sonrasında verileri görüntüleyebilecek olan kişi belirlenebiliyor. Bu kişi fotoğraflara, kişilere erişerek cihazın yedeğini alma hakkına bile sahip olabiliyor; yani cihazın yeni sahibi olabiliyor. Yeni güncelleme ile birlikte yasal mirasçı ayarı da geliştirildi.

Mesajlarda Çıplaklık Algılama

Apple'ın istismara yönelik adımlarından biri de iOS 15.2 ile birlikte çıplaklık algılama özelliğini geliştirmesi oldu. Apple'ın gizlilik kuşkusunu daha aza indirgeyerek sunduğu bu özellikle çocuklara ait iPhone modellerinde çıplaklık algılama özelliği kullanıma açıldı. Mesajlarda istenmeyen bir görüntü algılanırsa görüntü bulanıklaştırılarak çocuk uyarılıyor. Çocuğun resme bakmaya istemesi halinde tekrardan cihaz bir uyarı göndererek ikaz edecek. Ayrıca aile hesapları da tanımlanırsa bu tip mesajlarda ebeveynlerin de uyarılması sağlanabiliyor. Elbette yetişkinler için de faydalı bir özellik olacaktır.

Face ID ve Yan Sanayi Parça Kullanımı

Face ID sorunu ile ortaya çıkan yan sanayi parça kullanımının desteklenmemesi büyük olay oldu. Apple güncellemesi sayesinde bu sorun giderildi ancak iFixit'in yaptığı takdir edici çalışma ile Apple'ın kafasında böyle bir sınırlandırma oluşturmak istediği ortaya çıkmış oldu. Yeni gelen özellikle Parçalar ve Servis ekranı beliriyor ve buradan parça değişimleri ve cihazın hangi nedenler ile servise gittiği görülebiliyor. Eğer parçalar orijinal veya yan sanayi ise yine bu menü üzerinden bilgi sağlanabiliyor.

iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max Makro Modu

iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max'ta otomatik makro modu bulunuyor ve bir nesneye fazla yaklaşıldığında devreye giriyor. Kullanışlı olan bu özellik bazen can sıkıcı şekilde açıldığı için çok fazla şikayet de almadı değil. Apple artık iOS 15.2 güncellemesi ile birlikte otomatik makro modu geçişini devre dışı bırakacak bir özelliği de kullanıcılara açıyor. Böylece iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max'taki kameralar daha profesyonelce kontrol edilebiliyor.

Yeni AirTag ve iPhone'umu Bul

iOS 15.2 özellikleri arasında iPhone'umu Bul ve AirTag uyumluluğuna dair iyileştirmeler de yapıldı. Yeni güncelleme ile birlikte pasif durumda olan AirTag'ler aktif gibi aranabiliyor. Ayrıca kişide bilinmeyen bir AirTag varsa telefonun sizi uyarabilme özelliği de bulunuyor. Güncelleştirilen özellik sayesinde yanlış bir AirTag'in yanınıza alma durumunuzda uyarı gönderilebiliyor. Apple'ın bir sonraki güncelleştirmesinde ise iPhone'umu bul özelliğinin düşük güç modunda beş saate kadar kullanılabileceği de belirtiliyor.

Apple Music Voice Planı

Ekim ayında Apple Music abonelik bedeli olarak aylık 9.99 USD belirlenmişti. Fiyat biraz yüksek olarak görülmüş olacak ki daha kısıtlı kullanıma imkan sağlayan yalnızca ses içeriği barındıran üyelik için 4.99 USD abonelik bedelli yeni bir paket daha kullanıma sunuldu. Bu planın özelliği sadece Siri üzerinden kullanılabilmesi. iOS 15.2 güncellemesi ile gelen ilginç bir özellik daha…

Uygulama Gizlilik Raporu

Apple aslında iOS 15 güncellemesi öncesinde bir Uygulama Gizlilik Raporu özelliği sözü vermişti ancak görünüşe göre özellik ancak iOS 15.2 güncellemesine yetiştirildi. Bu özellik uygulamaların hangisini sizi izlediğini ve hangi izinleri hangi zamanlarda kullandığını kaydediyor. Böylelikle kişisel gizliliğinizi ihlal ettiğini düşündüğünüz bazı uygulamaları kaldırabilirsiniz. Özellikle hangi uygulama ne zaman mikrofonu açıyor, ne zaman kamera erişimi sağlıyor bilmek son derece iyi. Eğer bu raporu almak hoşunuza gitmiyorsa uygulamayı kaldırma şansınız da var.

E-Postamı Gizle

Yeni iOS 15.2 güncellemesi ile birlikte Apple'ın E-Posta uygulaması E-Postamı Gizle özelliği aldı. Bu bazı gizliliğin korunması gereken durumlarda tercih edilebilir. Yeni bir e-posta yazma aşamasında cc kısmına dokunduğunuzda E-Postamı Gizle özelliği karşınıza getirilecek. Apple sizin için yeni bir e-posta adresi oluşturup e-postayı gönderecek. Oldukça kullanışlı olabilecek bu özelliğe aslında çoğu e-posta servisinin ihtiyacı var.

Hızlı Acil Arama

Hızlı acil arama özelliği aslında iPhone'lar için büyük bir yenilik değil. Home tuşu olan modellerde hızlı şekilde beş kez tuşa basıldığında acil arama gerçekleştirilebiliyordu ancak Home tuşu ile birlikte bu özellik de kaldırılmış oldu. Ta ki iOS 15.2'ye kadar. iOS 15.2 ile beraber güç düğmesine ardı ardına beş kere basıldığında da hızlı acil arama gerçekleştirilebiliyor.

Şifreli Telefonu Sıfırlama

iOS 15.2'nin değineceğimiz son marifeti ise şifreli telefonu sıfırlama. Apple artık iOS 15.2 yüklü bir cihazı PC veya Mac kullanmadan da sıfırlamaya imkan tanıyor. Bunun için Güvenlik Kilidi ekranına düşecek kadar şifreyi yanlış girin ve sağ altta çıkacak sıfırlama seçeneğini seçin. Tabii tüm işlemlerde Apple Kimliği doğrulaması gerekeceği için telefonun bir internet bağlantısına sahip olması gerektiğini bilmenizde fayda var.

iOS 15.2'de tabii uzun uzadıya bahsedilemeyecek yenilikler de var. Hisse senetlerinin grafiklerinde yıl boyu görüntüleme, yeni hoş geldiniz ekranı, Notlar'da etiketleri yeniden adlandırma veya silme gibi detaylardan da bahsedilebilir. iOS 15.2 özellikleri ile ilgili sorularınız varsa forum sayfamız üzerinden bizlere iletebilirsiniz.