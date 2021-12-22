MagSafe uyumlu aksesuarlar yazımızla karşınızdayız. MagSafe'e duyurulduğundan beri gizli bir güç olarak bakıyoruz. Oysaki tam olarak ne işe yaradığı henüz açıkça ortada değil ve keşfedilmeye hazır bir hazine gibi düşünülmesi gerekiyor. Genelde MagSafe için kablosuz şarj uyumlu ve manyetik bir bağlantı noktası tanımlaması yapılabilir. Yani işin temelinde bir kablosuz şarj teknolojisi ile manyetik bağlantı sisteminin bir araya getirilmesi var. Gerek Apple tarafında, gerekse Apple uyumlu MagSafe aksesuarları üreten firmalardan oldukça başarılı çözümler gelmiş durumda.

MagSafe iPhone 12 ve tabii iPhone 13 ailesi ile hayatımıza dahil olmuş bir bağlantı arabirimi. Apple'ın ar-ge çalışmaları kesinlikle sadece kablosuz şarj sunmak için değil ve arada gelen zihni sinir Apple aksesuarlarından da bunları görmekteyiz. Ancak diğer üreticilerin de ciddi anlamda MagSafe'e kafa patlattığını söyleyebilmek mümkün. Sizler için listelediğimiz MagSafe uyumlu aksesuarlar konumuzda birbirinden ilginç aksesuarlarla tanışıp siz de bizlere hak vereceksiniz. Hazırsanız başlayalım!

MagSafe Charger

MagSafe Charger. Aslında hepimiz onu tanıyoruz. Apple'ın kablosuz şarj cihazı MagSafe Charger belki de satın almayı düşündüğünüz ilk MagSafe uyumlu aksesuarlar arasında yer alabilir. Destekleyen iPhone modelleri ve AirPods kulaklıklar en fazla 15W'a kadar güç ile MagSafe Charger üzerinden şarj edilebiliyor. Bu aksesuar aynı zamanda Apple Watch'ı kablosuz şarj etmek için de kullanılabiliyor.

MagSafe Battery Pack

MagSafe uyumlu aksesuarlardan biri de MagSafe Battery Pack. MagSafe destekli iPhone 12 ve iPhone 13 modellerinde kullanılabilen bu aksesuar Apple üretimi. Kabaca bir Powerbank olarak düşünebilirsiniz ancak MagSafe desteği sayesinde telefonun arkasına yapışarak kablosuz olarak bir batarya görevi görüyor. Böylece telefonun şarj azaldığında cebinizde dahi kablosuz şarj işlemini gerçekleştirebilir, telefon çaldığında kablolarla boğuşmadan kulağınıza götürerek görüşmeyi başlatabilirsiniz. 15W'a kadar kablosuz şarj yapabilen MagSafe Battery Pack, 20W ve üzeri güç adaptörleri kullanımında iPhone'a ek olarak kendisi de şarj olabiliyor. iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini modellerinin tümü bu aksesuara uygun.

Anker Magnetic Wireless Portable Charger

MagSafe Battery Pack ürününe bir alternatif de ünlü aksesuar üreticisi Anker'den geldi. USB Type-C üzerinden şarj olabilen ve 5000 mAh kapasitede bir batarya bulunduran bu ürün Apple üretimi MagSafe Battery Pack'e göre daha uygun fiyatlı bir seçenek. Anker Magnetic Wireless Portable Charger telefonun arkasına takıldığında 5W kablosuz şarj görevine başlatabiliyor. Anker'in MultiProtect güvenlik sistemi ile donatılmış olan üründe yabancı cisim algılama, kısa devre koruması, sıcaklık kontrolü gibi hem iPhone'unuzun, hem de aksesuarınızın korumasına yönelik teknolojiler sunuluyor. Farklı renk seçenekleri sunulduğunu da sözlerimize ekleyelim.

OtterBox Mobile Gaming Clip for Magsafe

OtterBox üst düzey aksesuar üretimine odaklanan bir firma ve yenilikçilik konusunda ne kadar iddialı olduğunu da Mobile Gaming Clip for Magsafe ürününden kolaylıkla anlayabilirsiniz. Özellikle RPG ve aksiyon konulu oyunlar için bir konsol kontrolcüsü klipsi şeklinde geliştirilen bu aksesuar kontrolcünün klips ile iPhone'unuzun MagSafe noktasına bağlanıyor ve size gerçek bir taşınabilir oyun konsolu deneyimi yaşatıyor. Xbox kontrolcülerine uygun bir tasarıma sahip olan OtterBox Mobile Gaming Clip for Magsafe gerçek anlamda bir mobil oyun deneyimi yaşatmak konusunda kararlı. Elbette Xbox X ve S serisine de uyumlu şekilde çalışabiliyor.

PopSockets PopWallet+ for MagSafe

Kredi kartları ve iPhone'u birlikte taşımak deyince genelde akıllarda deri veya benzeri malzemeyle üretilmiş kılıflar beliriyor. PopSockets PopWallet+ for MagSafe olarak adlandırılan ürün ise üç kredi kartını saklayabilecek şekilde geliştirilmiş ve güvenli şekilde telefonunuzun MagSafe bölgesine tutunabiliyor. Telefonunuzu garip cüzdanların içine sokmak hoşunuza gitmiyorsa, günlük kullanım rahatlığından ödün vermek istemiyorsanız ve aynı zamanda kartlarınızı da yanından ayırmayı asla düşünmüyorsanız bu adaptör oldukça işinize yarayacak.

Belkin Car Vent Mount PRO with MagSafe

Bazı araç içi tutucuları görmüşsünüzdür. Havalandırma ızgarasının kanatları montaj için kesinlikle iyi bir fikir fakat bir de akıllı telefonunuza metal bir plaka yapıştırma zorunluluğu var. Ancak Belkin Car Vent Mount PRO with MagSafe kullanıcıları iPhone 12 ve iPhone 13'te böyle bir sorunla karşılaşmıyor çünkü ürün doğrudan MagSafe üzerinden telefonunuzu yakalıyor. Arabada Spotify üzerinden müzik dinlerken veya yolculuklarda harita kontrol ederken kesinlikle çok işinize yarayacak. Önemli bir nokta da MagSafe uyumlu olduğu için tek elle kolayca çıkartıp takabilmeniz. Ayrıca telefonu kavrayan herhangi bir çerçeve olmadığından tuşlara kolayca erişebilir ve gerektiğinde kolayca bir şarj aleti takabilirsiniz.

NOMAD MagSafe Mount Stand

MagSafe Charger iyi güzel, ama şarj sırasında neden telefonumuz gözümüzün önünde değil? İşte bunu düşünen ilk firma NOMAD oldu ve Apple'ın MagSafe Charger ürünü için MagSafe Mount Stand adında bir ürün geliştirdi. Bu ürün aslında çinko alaşımlı az biraz ağır bir MagSafe Charger tutucu ve iPhone 12 veya iPhone 13'ü şarj etmek istediğinizde tam olarak bir stant görevi görüyor. Çalışırken telefonunuzun gözünüzün önünde olması hoşunuza gidiyorsa, klavyeyi bırakmadan ve konsantrasyonunuzu dağıtmadan gelen bildirimleri takip etmek istiyorsanız kesinlikle mükemmel. Üstelik masanıza şıklık katacak kadar özenli tasarlandığını da söylemeliyiz.

STM GOODS MagArm Portable Phone Mount

İşte size MagSafe uyumlu pratik bir tutucu. STM GOODS MagArm Portable Phone Mount'un amacı siz bilgisayarınızda çalışırken telefonunuzun da göz önünde olmasını sağlamak. MagSafe ile telefonunuzu tutan bu ürün bir yandan çalışıp diğer yandan Twitter'ı takip eden veya Netflix'te videolara bakmayı sevenler için biçilmiş kaftan. Yine bir stant gibi düşünülebilir ancak bilgisayarınızın ekranının arkasına yapıştırılabiliyor ve masaüstünüzde hiç yer işgal etmiyor. Gerekirse kolay bir şekilde şarj aleti bağlama şansınız da bulunuyor. Yapıştırılabiliyor derken o noktaya bir açıklık getirelim: Vantuzlu bir sistemle bilgisayarınızın gövdesine tutunabiliyor. Ayrıca sağa dola dönebilen eklemli bir yapısı var. Dilerseniz bilgisayarınızın ekranına bağlayıp bir video görüşmesi başlatın. Son derece rahat. Ayrıca MagSafe Charger ile de uyumlu.

MagSafe uyumlu aksesuarlar yazımızın sonuna geldik. Farklı bir aksesuardan bahsetmemizi istiyorsanız bize forum sayfamızdan ulaşabilirsiniz.