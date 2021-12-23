iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max farkları nelerdir? Eğer kafanızda iPhone 13 ailesinin üst düzey modellerinden birini almak varsa bu soru sizi meşgul edebilir. Kağıt üzerine baktığınızda aslında iki model arasındaki özellik farkları ekran ve bataryaya odaklı değişiklikler gibi görünüyor ancak fazlası da var. Elbette iPhone 13 Pro Max bu sene içerisinde gelmiş olan en iyi iPhone 13 modeli ancak gerçek hayatta da böyle mi dersiniz? Büyük ekran seçmek uğruna kaybedeceğiniz farklı şeyler olabilir mi? Bu yazıda konuya farklı bir şekilde yaklaşıyoruz.

Hem iPhone 13 Pro, hem de iPhone 13 Pro Max üzerine oldukça fazla sayıda araştırma yapıldı ve görüş bildirildi. Değerlendirme yaparken elbette tüm bu durumları da göz önünde bulunduracağız. Fiyatları da ele alacağız ancak ülkemizdeki çok değişken kur yapısı nedeniyle yurt dışı fiyatlarını USD bazlı olarak sizlere aktaracağız. Bu bize kıyaslama yaparken kolaylık sağlayacaktır. İlk olarak iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max fiyat farkı konusuna değinmemiz lazım; çünkü bu bize ne kadar fiyat farkı ödeyerek ek olarak neler alabileceğinizi net bir şekilde gösterecek.

iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max Fiyat Farkı

iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max 24 Eylül 2021'de satışa başladı. iPhone 13 Pro'nun 128 GB kapasiteli en düşük fiyatlı modeli şu an 999 USD fiyata sahip. 256 GB model 1099 USD, 512 GB model de 1299 USD fiyat etiketi taşıyor. Daha fazla kapasite isteyenleri Apple unutmamış ve 1 TB iPhone 13 Pro fiyatı da 1499 USD olarak belirlenmiş durumda. iPhone 13 Pro Max ailesindeki tüm modeller aynı kapasite için daha yüksek fiyatlı; zaten bunun nedeni de açıkça ortada.

iPhone 13 Pro Max'ın 128 GB kapasiteli modeli için 1099 USD isteniyor. Yani bir 100 USD fazlalıktan bahsedebiliriz. 256 GB model için biçilen fiyat 1199 USD, 512 GB için 1399 USD ve 1 TB için de 1599 USD fiyatlardan bahsedebiliriz. Yani aynı kapasitede iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro'dan 100 USD daha pahalı. O zaman iPhone 13 Pro Max modelleri 100 USD'lik fiyat farkının gerçekten de hakkını veriyor mu bu soruya cevap bulmak lazım. Yazımızın sonuçları sizi şaşırtabilir!

iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max Tasarım Farkı

iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max tasarım farkı aslında pek yok. Çizgiler benzer sadece iPhone 13 Pro Max daha büyük ve daha ağır. Her iki modelde de aslında Apple'ın iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max modellerinin çizgilerini görmekteyiz. Önde ve arkada camdan yapılmış ve gerçekten şık görünen gövde yapısından bahsetmek gerekiyor. Kenarlar ise ilk kez iPhone 4 modelleri ile karşımıza çıkan köşeli bir tasarıma sahip. Bize göre de kenarları yuvarlatılmış iPhone modelleri bu kadar şık durmuyor. Cam malzeme sizi korkutmasın her iki modelde de rakiplerinden dört kat daha sağlam seramik kalkan özelliği var.

Tasarım açısından farklara gelecek olursa iPhone 13 Pro 146.7 x 71.5 x 7.65 mm'lik ölçülere sahip. iPhone 13 Pro Max ölçüleri ise 160.8 x 78.1 x 7.65 mm şeklinde. Yani herhangi bir kalınlaşma söz konusu değil. Sadece en ve boy olarak iPhone 13 Pro Max'ın farklılıkları var. Merak edenler için ağırlık bilgisini de yer gelmişken verelim. iPhone 13 Pro ağırlığı 204 gram ve iPhone 13 Pro Max ağırlığı da büyüklüğü nedeniyle 34 gram daha fazla yani 238 gram. Her iki model ailesinde de siyah, altın sarısı, gümüş grisi ve uçuk mavi renk seçenekleri var.

Kamera modülleri iPhone 12 ailesine göre ciddi anlamda farklılaştı ve gövdeden dışarıya hatırı sayılır şekilde çıkıntı yapıyorlar. Belki iPhone 13 Pro Max modelinde büyüklüğü nedeniyle bu pek dikkat çekici olmayabilir ancak iPhone 13 Pro masaya konduğunda dengeli şekilde duramıyor desek hata etmemiş oluruz. Her iki telefonda da kameralara ayrılan alanlar haklı olarak aynı ve bu da iPhone 13 Pro'nun masa üzerinde biraz daha dengesiz durmasını sağlıyor.



Çentik konusunda ise değinilmesi gereken iyileştirmeler var. Ekrandaki ön kamera için açılan çentik iPhone 12 modellerine kıyasla yüzde 20 kadar daha küçük. Anlaşılan o ki Apple artık ekranda bir kamera deliği sunmaya veya ekran içi kamera gibi yenilikçi bir atağa hazırlanıyor. Çentik konusunda sona gelinmiş gibi görünüyor çünkü kaliteli bir kamerayı artık daha küçük bir çentik içerisinde sunmanın imkanı yok.



iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max Ekran Farkı

iPhone 13 Pro 2532 x 1170 piksel bulunduran 6.1 inç büyüklüğünde bir Super Retina XDR OLED ekrana sahip. iPhone 13 Pro Max ekranı ise 0.6 inç daha büyük ancak elbette sayısal değerler konusunda bahsedilmesi gereken farklılıklar bu kadarla sınırlı değil. Ekran yine Super Retina XDR OLED ancak çözünürlük bu kez artan panel büyüklüğü nedeni ile 2778 x 1284 piksele tırmanıyor. Tahmin edebileceğiniz gibi paneller birbirinin tamamen aynısı. Boyut farkından kaynaklı olarak bir piksel fazlalığı söz konusu. Diğer bir deyişle iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max ppi değerleri birbirinin aynısı.

Ekranlarda HDR kalitesinin yüksek olması için 1200 nit değerine kadar parlaklık desteği sağlanabiliyor. Ayrıca dış mekanlarda, plaj ve güneş altı gibi yerlerde kullanımı kolaylaştırmak adına 1000 nit günlük parlaklık kullanımına da destek veriliyor ki bu zaten rahat bir kullanım sağlayan 500 nit değerinin epey bir üzerinde. Ek olarak yenileme hızından da bahsetmek gerek. Kullanıcılar artık satın alma aşamasında bu değerin de ne olduğunu merak ediyorlar. Hem iPhone 13 Pro, hem de iPhone 13 Pro Max kullanıcılarına 120 Hz ekran tazeleme hızı sunuyor.

Bazı üreticilerde gördüğümüz ekran tazeleme hızını düşürme özelliği Apple için geçerli değil. Yani ekran hep 120 Hz olarak çalışıyor fakat bunun bataryaya olumsuz bir etkisinin olacağı düşünülmemeli. Apple'ın teknolojileri statik yani durağan görüntülerde ekran tazeleme hızını 10 Hz değerine kadar indirebiliyor ve böylece elde edilmesi gereken tasarruf misli misli sağlanıyor. Apple bunu LTPO yani düşük sıcaklıklı polikristal oksit ekran teknolojisine borçlu. Bunun yeni bir teknoloji olmadığını ve OnePlus ile Oppo gibi üreticiler tarafından zaten kullanıldığını belirtelim ancak Apple elbette bu özelliği biraz daha geliştirmiş durumda.

iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max ekranları birbirinin aynısı. Fakat bu noktada bir tercihte bulunmak gerekiyor. 6.7 inç büyüklüğünde bir akıllı telefonun tek elde kullanımı daha zor fakat görsel olarak çok daha fazlasını sunuyor. Daha kompakt yani 6.1 inç olan iPhone 13 Pro da çok pratik ve ağabeyinden hiçbir noktada geride kalmıyor. Bu noktada açıkçası biraz sizin keyfiniz devreye giriyor; yani ne almak istiyorsunuz sorusunun cevabı…

iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max Kamera Farkı

Hatırlarsanız iPhone 12 Pro Max ailedeki en iyi kameraya sahipti. Yani iPhone 12 Pro Max'ın kamera olarak iPhone 12 Pro modelinden üstünlükleri vardı. Bu biraz hayal kırıklığı meydana getirdi ve iPhone 12 Pro alanlara ikinci sınıf bir kullanıcı hissi oluşturdu. iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max ile ilgili ise neyse ki bu şekilde bir durum yok. Kamera sistemleri birbirinin tamamen aynısı. Şimdi öncelikle 12 MP çözünürlükte sunulan sensörleri bir analiz etmek gerekiyor çünkü Android tarafında amiral gemisi modeller çoktan 100 MP değerini aştı.

iPhone 13 Pro modellerindeki 12 MP ana sensör, iPhone 12 Pro'ya kıyasla 2.2 kat daha güçlü düşük ışık verimine sahip. f/1.5 diyafram aralığı iPhone 12 ailesindeki f/1.6 değerlerine göre çok daha iyi sonuçlar veriyor. Ayrıca daha yeni ve daha büyük boyutlu bir sensöre geçiş yapılmış durumda. Lenslerin büyüklüğüne bakarak da bunlar kolaylıkla anlaşılabiliyor. Yine de bize göre iPhone 13 Pro Max, iPhone 12 Pro Max'a göre büyük yenilikçi bir kameraya sahip değil. Tamam, iPhone 12 Pro Max zaten iyi bir kameraya sahipti ancak iPhone 13 Pro Max da daha iyisi olabilirdi.

Hem iPhone 13 Pro'da, hem de iPhone 13 Pro Max'ta ultra-geniş açı sensör f/1.8 diyafram açıklığına sahip bir lens ile destekleniyor. iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max diyafram açıklıkları ise f/2.4 ve burada bariz bir iyileşmeden bahsetmemiz gerek. Yapılan hesaplamalara göre iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max modellerindeki ultra-geniş açı kamera neredeyse yüzde 92 kadar daha fazla oranda iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max'a göre ışık toplayabilme özelliğine sahip. Bu daha kaliteli ve detaylı fotoğraflar anlamına geliyor. Her iki modelde de 2 cm'ye kadar makro fotoğraflar çekilebiliyor.

12 MP tele-foto lense gelecek olursak bu kez hem iPhone 13 Pro ve hem de iPhone 13 Pro Max'ta 3x optik yakınlaşma desteğine yer verildiğini görüyoruz. iPhone 12 modelleri ile kıyaslama yapıyoruz ancak durum biraz farklı. iPhone 12 Pro Max'te de 3x optik yakınlaşma vardı ancak iPhone 12 Pro'da yoktu. Zaten kullanıcıların neden bu iki kamera modülünün farklı olduğu sorusunun en büyük nedeni de iPhone 12 Pro'da tele-foto lenste optik yakınlaşmaya yer verilmemesi idi.

iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max Özellik | Performans Farkı

iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max kamera olarak tamamen aynılar. Artık bu konu akıllarda netleşti. Performans tarafında da aslında aynı cümleleri kurabilmek mümkün. Her iki telefonda da Apple'ın A15 Bionic çipi kullanılıyor. Her ne kadar iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max'teki A15 Bionic çipleri birbirinin aynısı olsa da A15 Bionic'ler de birbirinden farklı olabiliyor… Nasıl yani? Şöyle açıklamaya çalışalım. iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max'teki Apple A15 Bionic çipi iPhone 13 düz model ve iPhone 13 mini'de yer alan Apple A15 Bionic çipinden farklı. Kısacası dört çekirdek yerine bir de beşinci olarak GPU odaklı bir çekirdeğe sahipler.

Apple A15 Bionic'in hız ve performans konusunda son derece iyi olduğunun üzerinde duruluyor. Hatta Android tarafındaki rakiplerden bile yüzde 50 hız avantajı olduğundan bahsediliyor. Bize göre bu bir ölçüde doğru, bir ölçüde yanlış. Aksini iddia edenlerin Qualcomm'un yeni duyurduğu Snapdragon 8 Gen 1 yonga setinin sonuçlarını incelemesini tavsiye ediyoruz. Yapılan testlerde iPhone 13 Pro Max, Samsung Galaxy S21 Ultra'yı çok ciddi anlamda geride bırakıyor. Özellikle çok çekirdek gerektiren uygulamalarda ve video dönüştürme işlemlerinde en az yüzde 35'lik bir performans farkı var.

iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max Pil Ömrü Farkı

iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max pil ömrü farkı merak ediliyor. Elbette hangisinin galip geleceğini önceden kestirebilmek mümkün değil. Özellikler birebir aynı olsa da birinde ekran ve buna bağlı batarya kapasitesi fazla; diğerinde az. iPhone 13 Pro batarya kapasitesi 3095 mAh ve kağıt üzerinde bu biraz az gibi geliyor. iPhone 13 Pro Max batarya kapasitesi ise 4352 mAh ve bu da 6.7 inç büyüklüğündeki bir akıllı telefona göre az sayılabilir. Tabii gerçekteki durumlar böyle değil. Her iki telefon da özel enerji yönetimi teknolojileri ile bir günü rahatlıkla çıkartabiliyor. Bunda biraz önce bahsettiğimiz LTPO görüntüleme teknolojisinin payı büyük.

Denemelere göre iPhone 13 Pro günlük yoğun bir temposu olanlar için yüzde 10-20'lik kısmı kalana kadar batarya tüketimi gerçekleştiriyor. iPhone 13 Pro Max'in ise bir tık kadar daha iyi olduğunu söylemeliyiz ve kesinlikle abartılacak bir fark yok. Her iki cihaz da kutusundan 20W kablolu şarj cihazı ile geliyor ve MagSafe Charger'lar ile 15W'a kadar kablosuz şarja da imkan sağlıyor.

iPhone 13 Pro mu, iPhone 13 Pro Max mı?

En sonunda yazımızın sonuç bölümüne geldik. iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max farkları aslında size hangi modelin uyacağını da göstermiş oldu. Vermeniz gereken karar taşınabilirlik mi yoksa daha büyük bir ekran ve görsel şov mu? Her iki modelin de aynı kapasiteli seçeneklerinde 100 USD'lik bir fark söz konusu. Mutlaka bir üstünlükten bahsetmemiz gerekiyorsa evet, iPhone 13 Pro Max'ın pil ömrü konusunda da bir tık daha iyi olduğunu sizlerle paylaştık. Tabii bu işe biraz prestij gözü ile bakanlar da var. iPhone 13 Pro alanlar bir süre sonra keşke diyebilir veya tam tersi de olabilir. Sonuçta güzel ve çağın en ileri akıllı telefonları… Doğru tercih; güle güle kullanın.

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