Çok uzun yıllardır Apple kullanıyor olabilirsiniz ancak bu bilinmeyen iPhone özellikleri konusunda şaşırmayacağınız anlamına gelmiyor. Her yeni modelinde onlarca geliştirme ve iyileştirme sunan Apple, bazen de unutulup giden ancak bilinmesi hayat kolaylaştıracak detaylarda da yer veriyor. Bu nedenle birçok iPhone modelinde aslında olan ancak pek de bilinmeyen iPhone özellikleri bu seferki yazımızın konusu oluyor. Siz de bu yeni kullanım püflerini öğrendikten sonra çevrenizdeki diğer Apple kullanıcılarını şaşırtabilirsiniz.

Bilinmeyen iPhone özellikleri aslında Apple tarafından yayınlanan resmi bir videodan alıntılanıyor. Özellikler arasında hesap makinesi, mesajlar, Widget'lar, seçim yapma, kısayollar, kamerayı hızlı başlatma, belge tarama, resimdeki yazıları kopyalama, albümdeki ilk fotoğrafa hızlı atlama, araç çubuğunu hızlı şekilde açma gibi günlük hayattaki işlerinizde size hız kazandıracak noktalar var. Hazırsanız bilinmeyen iPhone özellikleri nedir, şöyle bir keşfe çıkalım…

iPhone'da Hesap Makinesinde Hızlı Rakam Silme

iPhone'da hesap makinesinde sağdan veya soldan rakam silme işlemi için aslında tek bir parmak hareketi yeterli olabiliyor. Örneğin; 11500 yazdınız ancak hesabın 1500 ile başlaması gerekiyor. Yani başındaki 1'i silmeniz lazım. Tümünü silmek yerine veya ekrandaki iki tane 1'in ortasına dokunmaya uğraşmak yerine parmağınızı hızlı şekilde soldan sağa sürükleyebilirsiniz. Bu durumda sol taraftaki 1'lerden biri silinmiş olacak. Sağ taraftan rakam silmek için de parmağınızı sağdan sola sürükleyebilirsiniz.

iPhone'da iMessage'da Mesaj Sabitleme

iMessage uygulamasında mesaj sabitleyebilirsiniz. Bunun için mesaja basılı tutun ve iğneleme seçeneğini seçin. iMessage'da mesaj sabitleme işte bu kadar basit. İğnelenen mesajlara artık sürekli gözünüzün önünde olacak. iMessage'da mesaj sabitlemeyi iptal etmek için yine mesaj üzerine basılı tutun ve bu kez iğneyi kaldırın.

iPhone'da Widget'ları Bir Araya Toplama

Ana ekranda kalabalık oluşturabilecek ve benzer özellikteki widget'ları bir araya toplayabilirsiniz. iPhone'da widget'ları bir araya toplama için önce boş bir alana dokunun; parmağınızı ayırmadan herhangi bir widget'i benzer büyüklükteki başka bir widget'ın üzerine sürükleyin. Örneğin; hava durumunu birden fazla kaynaktan izliyorsanız bu son derece işinize yarayabilir!

iPhone'da Birden Fazla Fotoğrafı Seçme

iPhone'da birden fazla fotoğrafı seçme için yapılması gerekenler basit. Uygulamalar arası fotoğraf aktarımı için fotoğrafa üç saniye kadar basılı tutun ve titreşim algılandığında parmağınızı ekrandaki başka bir kısma sürükleyin. Artık başka bir parmağınızla diğer fotoğrafları da seçebilecek durumdasınız. Fotoğrafların seçili olduğu parmakları uygulamalar arasında kaydırarak bunları başka bir uygulamaya taşıyabilir ve iPhone'un kendi Fotoğraflar uygulamasına aktarabilirsiniz.

iPhone'da Klavye Kısayolları Oluşturma

iPhone'da klavye kısayolları oluşturma imkanı da mevcut. Gün içinde klavyeyi fazla şekilde kullananlar için kullanışlı bir özellik olduğu kesin. Klavye kısayolları oluşturmak için Ayarlar > Genel > Klavye > Metin Değişimi yolunu izleyin. Ekranın sağ üst köşesindeki + simgesine basarak yeni bir klavye kısayolu oluşturabilirsiniz. Örneğin; akıllı telefon kelimesini sıkça kullanıyorsanız AT şeklinde bir kısayol atayabilirsiniz.

iPhone'da Kamerayı Hızlı Başlatma

iPhone'da kamerayı hızlı başlatma yani ekran kilidini açmadan kamerayı açma için yapılması gerekenler basit. Parmağınızı ekranda hızlı bir şekilde sağdan sola kaydırın ve kamera karşınıza getirilecek.

iPhone'da Notlar Uygulamasında Belge Tarama

iPhone'da Notlar uygulaması sadece not almanız için değil. Bir belgeyi tarayarak notlarınız arasına ekleyebilmeniz mümkün. Bunun için notlar uygulamasında yeni bir not açın ve ekranın altındaki kamera düğmesine tıklayın. Karşınıza Belge tarama, fotoğraf veya video çekme, galeriye gitme gibi seçenekler getirilecek. Belge tarama seçerek bir belgenin fotoğrafını notlarınıza taranmış gibi ekleyebilirsiniz.

iPhone'da Resimdeki Yazıları Kopyalama

iOS 15 ile birlikte kameraya OCR özelliği eklendi. iPhone'da resimdeki yazıları kopyalama için telefonunuzda en az iOS 15 yüklü olması gerekiyor. Kamera uygulamasında yazılara odaklandığınızda sağ alt köşede metini taramaya dair bir ikon belirecek. Tarama sonrasında ise resimdeki yazıları kopyalama işini tamamlayabilirsiniz. Bu özellik çalışmıyorsa Ayarlar > Genel > Dil ve Bölge adımlarından Canlı Metin özelliği aktif hale getirilmeli. Türkçe metin kopyalama da destekleniyor.

iPhone'da Tek Dokunuşla Albümdeki İlk Fotoğrafa Atlayabilme

Fotoğraflar uygulamasında bir albümde ilk fotoğrafa atlamak için ekranın en üstüne dokunmanız yeterli.

iPhone'da Ekranı Aşağı Kaydırarak Arama Çubuğunu Açma

Bu aslında hepimizin bildiği bir özellik sayılır ancak olmazsa olmazlardan. iPhone'da arama çubuğu her zaman elinizin altında ve hızlı şekilde açmak için ekranı aşağı doğru kaydırmanız yeterli.

Bilinmeyen iPhone özellikleri yazımız burada sona eriyor ancak siz de bu yazıya katkıda bulunmak için bir püf noktası önermek isterseniz forum sayfamızdan bizlere yazabilirsiniz.