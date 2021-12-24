Mac'ten iPhone'a Wi-Fi Şifresi Nasıl Paylaşılır?

Bu rehberde bir Wi-Fi ağının parolasını Mac'inizden iPhone'a nasıl paylaşacağınızı anlatıyoruz. Ayrıca, bu işlemi yaparken karşılaşılan yaygın sorunları gidermek için de çözümleri ele alacağız.
Wi-Fi Şifresini Mac'ten iPhone'a Göndermek
Wi-Fi parolanızı Mac'inizden iPhone'unuza göndermek, parolayı hatırlamak zorunda kalmaktan çok daha kolay. Şimdi nasıl yapılacağını anlatalım.
Adımları uygulamadan önce Mac'inizin bağlanmak istediğiniz Wi-Fi ağına bağlı olduğundan ve karşı tarafa ait olan Apple kimliğinin kişiler listenizde olduğundan emin olun.
- iPhone'u Mac'inize yaklaştırın.
- iPhone'unuzda Ayarlar'a dokunun.
- Wi-Fi'a dokunun.
- Katılmak istediğiniz ağa dokunun.
- Mac'inizde bildirim olarak görünecek olan Wi-Fi parolası iletişim kutusunu tıklayın.
- Paylaş'ı tıklayın.
- Parola artık iPhone'unuzla paylaşılıyor.
Mac'imden Telefonuma Wi-Fi Şifresi Paylaşabilir miyim?
Mac'inizden telefonunuzla bir şifre paylaşabilirsiniz, ancak önce dikkate alınması gereken bazı noktalar vardır. Bilmeniz gerekenler şunlar:
- Şifrenizi yalnızca bir iOS yüklü cihazla paylaşabilirsiniz. Mac'inizden iPhone veya iPad'inize bir şifre paylaşmak mümkün olsa da bunu bir Android cihaz kullanarak yapmak mümkün değildir.
- Belirttiğimiz gibi Apple kimliğinin kişiler listenizde kaydedilmiş olması gerekli. Wi-Fi şifre paylaşımı, telefonunuzda yer alan kişiler aracılığıyla yapılır. Her iki cihazın da Apple kimliğinin bağlı cihazlarda kişi olarak kayıtlı olduğundan emin olun.
- Fiziksel olarak yakın olmanız gerekiyor. Şifreyi aktarabilmek için her iki cihazın da birbirine yeterince yakın olması gerekli. Uzaktan yapamazsınız.
İnterneti Mac'ten iPhone'a Nasıl Paylaştırabiliriz?
Bir USB kablonuz varsa, Mac'inizin Wi-Fi bağlantısını tamamen fiziksel bir yöntemle iPhone'unuzla da paylaşabilirsiniz. Bu, otel gibi kısıtlı Wi-Fi hizmetine sahip bir yerde konaklıyorsanız veya diğer yöntemler başarısız olduysa yararlı olabilir. İşte yapmanız gerekenler.
- Mac'inizde Apple simgesini tıklayın.
- Sistem Tercihleri'ne tıklayın.
- Paylaşma'ya tıklayın.
- İnternet Paylaşma'yı tıklayın.
- iPhone USB bağlantı noktasına tıklayın.
- Bağlantıyı paylaşmak için iPhone'unuzu Mac'inizin USB bağlantı noktasına takın.
Hepsi bu kadar.