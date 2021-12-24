Mac'ten iPhone'a Wi-Fi Şifresi Nasıl Paylaşılır?

Bu rehberde bir Wi-Fi ağının parolasını Mac'inizden iPhone'a nasıl paylaşacağınızı anlatıyoruz. Ayrıca, bu işlemi yaparken karşılaşılan yaygın sorunları gidermek için de çözümleri ele alacağız.

Wi-Fi Şifresini Mac'ten iPhone'a Göndermek

Wi-Fi parolanızı Mac'inizden iPhone'unuza göndermek, parolayı hatırlamak zorunda kalmaktan çok daha kolay. Şimdi nasıl yapılacağını anlatalım.

Adımları uygulamadan önce Mac'inizin bağlanmak istediğiniz Wi-Fi ağına bağlı olduğundan ve karşı tarafa ait olan Apple kimliğinin kişiler listenizde olduğundan emin olun.

iPhone'u Mac'inize yaklaştırın.

iPhone'unuzda Ayarlar'a dokunun.

Wi-Fi'a dokunun.

Katılmak istediğiniz ağa dokunun.

Mac'inizde bildirim olarak görünecek olan Wi-Fi parolası iletişim kutusunu tıklayın.

Paylaş'ı tıklayın.

Parola artık iPhone'unuzla paylaşılıyor.

Mac'imden Telefonuma Wi-Fi Şifresi Paylaşabilir miyim?

Mac'inizden telefonunuzla bir şifre paylaşabilirsiniz, ancak önce dikkate alınması gereken bazı noktalar vardır. Bilmeniz gerekenler şunlar:

Şifrenizi yalnızca bir iOS yüklü cihazla paylaşabilirsiniz. Mac'inizden iPhone veya iPad'inize bir şifre paylaşmak mümkün olsa da bunu bir Android cihaz kullanarak yapmak mümkün değildir. Belirttiğimiz gibi Apple kimliğinin kişiler listenizde kaydedilmiş olması gerekli. Wi-Fi şifre paylaşımı, telefonunuzda yer alan kişiler aracılığıyla yapılır. Her iki cihazın da Apple kimliğinin bağlı cihazlarda kişi olarak kayıtlı olduğundan emin olun. Fiziksel olarak yakın olmanız gerekiyor. Şifreyi aktarabilmek için her iki cihazın da birbirine yeterince yakın olması gerekli. Uzaktan yapamazsınız.

İnterneti Mac'ten iPhone'a Nasıl Paylaştırabiliriz?

Bir USB kablonuz varsa, Mac'inizin Wi-Fi bağlantısını tamamen fiziksel bir yöntemle iPhone'unuzla da paylaşabilirsiniz. Bu, otel gibi kısıtlı Wi-Fi hizmetine sahip bir yerde konaklıyorsanız veya diğer yöntemler başarısız olduysa yararlı olabilir. İşte yapmanız gerekenler.

Mac'inizde Apple simgesini tıklayın.

Sistem Tercihleri'ne tıklayın.

Paylaşma'ya tıklayın.

İnternet Paylaşma'yı tıklayın.

iPhone USB bağlantı noktasına tıklayın.

Bağlantıyı paylaşmak için iPhone'unuzu Mac'inizin USB bağlantı noktasına takın.

Hepsi bu kadar.