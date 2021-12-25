RedKey F10 Dikey Süpürge İncelemesi

Dikey süpürgeler her ne kadar çok yeni bir ürünmüş gibi görünse de aslında hayatımızda hep var oldular. Hatta elektrikli süpürgelerinin tarihi incelendiğinde aslında dikey tasarımlı şekilde hayatımıza girdiği çok rahat bir şekilde görülebiliyor. Konuyu elektrikli süpürgenin icadına kadar götürecek olursak 1906 senesine, yani bundan 115 sene öncesine giderek Fransız mucit Robert Bimm'in tasarımına bir göz atmamız gerekiyor. Elektrikli bir pompa ile tozu vakumlayabilen bu cihaza kova, boru veya poşet gibi hazneler takılıyordu ve temizlik işlerinde büyük kolaylık sağlanıyordu. Hatta dilimizde her ne kadar elektrikli süpürge olarak geçse de yurt dışında halen vakumlu dönemden gelme adını koruyor: "Vacuum Cleaner".

Robert Bimm'in icat ettiği ilk elektrikli süpürge de dikey. 🙂

Televizyonda eski dönem filmlere veya dizilere baktığınızda dikey tasarımın halen sürdürülmekte olduğunu görebilirsiniz ancak zaman içerisinde dikey süpürgenin özellikle kadınlar tarafından kullanılması ve hareket ettirilmesindeki zorlukların düşünülmesi motor ve ana ekipmanların bulunduğu gövdenin bir hortum yardımıyla ayrı tutulmasını sağladı. Tüm bu ihtiyaçlar da günümüzdeki hortumlu elektrikli süpürge görüntüsünü zihnimize kazıdı. Diğer taraftan dikey süpürgeler aslında halen yaşamaya devam etti ancak şarjlı bir motoru temel aldıkları ve bir adaptörle dikey hale getirilebildikleri için emiş gücü ve kapasite sorunu yaşadılar. Elektrikli olan ve el süpürgesi şeklinde tasarlanan ancak yine bir adaptörle dikeyleştirilebilen modeller de piyasaya çıktı ancak emiş gücü sorunu devam ediyordu; temel sorun motor zayıflığıydı.

İtiraf: Aslında Ben Bir Dyson'cuyum

Bu yazıda size RedKey F10 model dikey süpürgeyi tanıtacağız. Tarihsel yönden elektrikli süpürgelere güzel bir giriş yaptığımızı düşünüyoruz. Açık olmak gerekirse RedKey F10 için İnternetteki diğer ortamlarda süpürgenin özelliklerini anlatıp geçen ve şöyle bir temizlik gösterisi yapan videolardan fazlasını bulamadık. Bu yazıyı da o nedenle standart bir inceleme yazısı yerine gerçek bir kullanıcı gözüyle anlatmayı uygun bulduk. Yani okuduğumuz diğer hiçbir yazı bir tanıtım yazısı olmasının ötesine geçemedi. Bu nedenle izninizle birinci tekil kişi olarak sizlerle konuşmaya başlamak istiyorum. Sözüm o ki bir Dyson fanatiğiyim. Daha doğrusu hayat beni bir Dyson fanatiği yaptı. İlk etapta Dyson'u herkes gibi ben de pahalı buldum fakat kaliteden taviz veren birisi değilim. Rowenta'nın en iyi modellerinden birine yöneldim. 6 ay sonra emiş gücü azaldığı için servise götürdüm. Normal olduğunu söylediler…

Bizim evdeki süpürgeler şu an böyle. Kıyaslama yapmak için iyi bir ortam olduğunu düşünüyoruz.

Çok sevdiğim değerli babaannem o zamanlar hayatta… Konu elektrikli süpürgemin bir yılını doldurmadan bozulduğuna gelince kuzenimin değişik marka bir elektrikli süpürge kullandığını ve 6 yıldır sapasağlam olduğunu söyledi. O makine şu sıralar 20'li yaşlarda ve hala taş gibi sağlam. Evet; Dyson'dan bahsediyoruz. Bir Rowenta daha almaktansa paraya kıyıp Dyson aldım. DC37 modeli ancak o zamanlar evde hayvan beslemediğimden, halıyı döverek temizleyen Animal Pro başlığını almadım. Şu an bir kedimiz de var. 10 yıllık enfes bir Dyson sahibiyim. Bozulursa bir daha Dyson alırım…

Bir Dikey Süpürgem Zaten Var

Çocuklu ve evcil hayvanlı bir evde yaşayınca pratik bir süpürge şart. Arada bir araba temizliğinde de kullanırız diye bir de prize takılan el süpürgelerinden aldık. Marka Black & Decker. Adaptöre takılarak dikey süpürge de olabiliyor ve onda turbo başlık dediklerinden zaten var. Fakat doğrudan elektrikle çalışmasına rağmen çok zayıf. Yere dökülen toz şekerlerin üzerinden bile birkaç kez geçmek gerekiyor. Ortaya çıkarttığı gürültünün yaptığı işe etkisi yok. O da öylece kenarda duruyor. Dyson bizim tek yardımcımız. Hatta eşimin ciddi anlamda bir dikey süpürge ihtiyacı vardı. Bundan birkaç ay önce amcamın evinde Xiaomi'yi deneyerek beğendik. Fakat Xiaomi'yi çok sevsem de kafada yine Dyson var. Benim için Dyson'dan daha iyi süpürge olamaz. Sık dişini biraz biriktirip alacağız dedim. Malum Dyson fiyatları başkasına benzemez. Derken RedKey yetkililerinden bir e-posta aldım.

RedKey F10 kutu içeriği.

Gelen e-postada RedKey F10 için akillitelefon.com'da tanıtım amaçlı bir yazı yazıp yazamacağımız soruluyordu. Ben de elbette yardımcı olabiliriz dedim, süpürgeyi görerek deneyimleyerek yazmanın daha iyi olabileceğini söyledim. Türkiye'nin önde gelen tüm bilgisayar dergilerinde 10 yılı aşan bir ürün inceleme tecrübem olunca onlar da bu isteğimi kırmadılar. Birkaç gün içinde de süpürge kapıma geldi. Evet aslında bu yazının kaleme alınma nedeni bir sponsorlu içerik. Bu süpürgeyi size tanıtmam gerekiyor. Süpürge bize hediye edildi, eşim çok sevinçli, Dyson almayı düşünmüyoruz. Çin'li ve adını duymadığımız bir markaya güvenemezdik tabii ancak görünce ve biraz kullanınca demek ki "isteyince Dyson gibi" ürünler de yapılabiliyormuş dedik. Kesinlikle bu yazıyı standart bir sponsorlu içerik olarak düşünmenizi istemiyorum. Çünkü samimiyetime inanmanız için gerçek hayatımdan kesitlerle RedKey F10'u sizlere tanıtacağım.

Adını Duymadık; Tanıştığımıza Memnun Olduk: Redkey F10

Madem RedKey F10 yolda geliyor, araştırmalar da haliyle başladı. Öncelikle internetteki tanıtım videosunu izleyerek firma ve ürün hakkında biraz bilgi sahibi olmaya başladım. E*er internet sitesini incelemek isterseniz şu bağlantıya tıklamanızı öneririm. Firmanın işi sadece ve sadece elektrikli süpürge üretmek. Üstelik elektrikli paspas, ıslak-kuru süpürge, robot temizleyici gibi birçok ürünü mevcut. Sitesinin Türkçe desteği de var. İncelemenizi tavsiye ederim. Tüm dünyanın üretimi Çin'e kaydığı için Çin'li bir marka olarak görmemenizi tavsiye ederim. En iyiyi de istediklerinde yapabiliyorlar; merak etmeyin. RedKey iyi bir örnek.

Koltuk ve masa altlarını için RedKey F10 sıra dışı bir özelliğe sahip. İzleyince biz de "vay!" dedik.

RedKey F10'u salondaki yemek masamızın üzerinde kutusundan çıkartmaya başladık. Tüm ailenin görüşü "Bu Dyson gibi bir şey" oldu. Renklerin ve tasarımın tabii ki bu hissi uyandırmada etkisi büyük ancak malzeme kalitesi son derece yüksek. Sert ve sağlam, bir o kadar da kuvvetli bir şey tuttuğunuzun farkındasınız. Neyse biz parçaları şöyle bir birleştirdik, henüz iki gün önce Dyson DC37 ile temizlediğimiz evimizin salonunda RedKey F10'u şöyle bir üstünkörü gezdirdik. Öyle deviri en yükseğe de almadık; makineyi sadece açtık ve halıların üzerinde dolaştık. Toz haznesinde biriken kirler hepimizin birbirimize bakmasını sağladı… Elbette Bu RedKey F10'un harika bir temizlik makinesi olduğunu ispatlıyor, Dyson'u tabii ki kötülemiyoruz çünkü turbo başlığımızın olmamasının etkisini de görmüş olduk. Ona da bir başlık almamız gerekecek gibi…

Amazon'daki Yorumlar Gayet İyi

Bir ürünle 3-4 gün zaman geçirip inceleme yaparak sizlere tanıtmak doğru bir şey değil. Bugüne kadar neredeyse her telden binlerce teknoloji ürününü inceledim. Basılı dergilerde yazdım. İyi ve güzel dediğim bazı ürünlerde dergi piyasaya çıktıktan bir hafta sonra örneğin; kulaklık girişi bollaştı, tuşlarından garip sesler gelmeye başladı, ısınma sorunları yaşandı vs. O nedenle internetteki tüketicilerin yorumları emin olun birçok incelemenin çok çok ötesinde. İncelemeleri seyrederken de kişisel yorumları bir kenara bırakın ürünün özellikleri neler onlara bakın. Biz gerçek anlamda objektif olarak konuya yaklaşmaya çalışıyoruz.

Amazon'daki yorumlar Almanya ağırlıkta. Almanya gibi bu işin cenneti gibi bir ülkenin kullanıcılarından beş yıldız koparmak her babayiğidin harcı değil. Dyson ile kıyaslayanlar, Miele kullanıp artık kullanmaya gerek yok diyenler… RedKey F10 için yapılan kullanıcı yorumları bu makale yayına alındığında tam 41 taneydi ve 5 üzerinden toplam 4.5 yıldız verilmiş durumda. Amazon'daki satış sayfasını buradan inceleyebilirsiniz. Artılarla birlikte eksilerini yazanlar da var merak etmeyin. Biz de tek tek artıları ve eksileri söyleyeceğiz. Dünyada her ürünün bir eksisi var merak etmeyin; eksisi olmaması için uğraşanların da fiyatları zaten eksi olması için bir neden haline gelebiliyor. 🙂

RedKey F10'a özel 90 derece açı kazanabilen boru ile temizlik kolaylaşıyor.

RedKey'in web sitesinde de F10 modeline bakmak isterseniz buraya basın. Hazır gitmişken firmanın diğer modellerini de incelemenizi tavsiye ederim.

RedKey F10'un Eksilerini Değerlendiriyoruz

Amazon yorumlarında biraz ağır olduğu söylenmiş. Bu kişiden kişiye değişen bir durum. Benim için öyle değil. Eşim de biraz ağır olduğunu söyledi çünkü hortumlu süpürgelere alışkın. Ama geçenlerde bizim ufaklık yere kurabiye kırıntılarını döktüğünde Dyson ile uğraşma RedKey ile halledelim dedi. Demek ki ağırlık konusunu örten bazı pozitif noktalar var. Ayrıca başka dikey süpürgemiz var demiştik. O zaten epeydir emekliye ayrıldı. Gülü seven dikenine katlanmak zorunda. Emiş gücü için iyi bir motor ve az biraz ağırlık gerekli. Eşimin annesi ise bir elle motoru, diğer elle boruyu tutarak süpürge yapmanın yorucu olmadığını söyledi ki bu da doğru bir yaklaşım sayılır.

Kutudan ana başlık dışında iki farklı başlık daha geliyor. Birisi el süpürgesi gibi kullanımı kolaylaştırıyor, diğeri de koltuk veya kalorifer arasına kolaylıkla sığabiliyor.

Hepa filtre nereden bulunabilir konusu var. Şimdi evet; internete baktığımızda ancak Türkiye için yurt dışından getirtilebilir ancak Çin kaynaklı alışveriş sitelerinde bulmaya dair bir sorun yok. Evet belki posta ve gümrük gibi sorumluluklar olacak. Marketten almak kadar kolay değil ancak zaten biri ürünün içinde, diğeri de kutudan gelen iki Hepa filtre var. İki filtreyi de eskitene kadar bu biraz daha yaygınlaşır diye düşünmekteyim.

Dikkatimi çeken bir diğer yorum bu oldu ve evet ben de buna katılıyorum; makineyi her kapatışta ayarlar sıfırlanıyor. Yani otomatik emiş gücü için Auto tuşuna basıyorum ancak bir kere aç kapa yapınca gidiyor. Daha yüksek bir emiş gücü için ayarlama yapsam bir aç kapa yapınca başladığımız yere dönüyoruz. Ayarlar en sondaki gibi saklansa daha güzel olurdu bu yoruma katılmadan yapamayacağım. Başlığın bazı eşyaların altına girme sorunundan da bahsedilmiş ancak zaten sevgili arkadaşım oraya başka hiçbir makinenin başlığını sokamayacağından bu da aslında bir eksi durum değil.

Ana başlık toz toplama dışında halı üzerine yapışan saç, kıl ve çeşitli parçacıkları da enfes şekilde topluyor.

Büyük evlerde yaşayanlar tek bir şarjla temizliğin bitirilemediğinden bahsetmiş. Bu da göreceli bir durum. Biz de üç katlı evimizin tek katını bitirdikten sonra diğer katta şarjın sonunu getirdik. Kabaca bir şarjla 120 m2 süpürülüyor diyelim biz. Firma verileri 200 m2'ye kadar diyor. Eşyası daha az olan evlerde mümkün ancak Türk evleri biraz kalabalık ve bol eşyalı oluyor. Aslında RedKey F10 normal bir evin temizliğini yapabilir sayılır. Evi büyük Avrupa insanlarının paraya kıyıp bir yedek batarya daha alması bu sorunu çözebilir. Pilin üç saatlik şarj süresini beğenmeyen de var. O da tartışmaya açık bir durum.

Yorumlardan Önce RedKey F10 Teknik Özellikleri

RedKey F10 şarjlı bir ürün bu nedenle 25.2 Volt ile çalışan bir düzeneğe sahip. Emiş gücü olarak 400W değeri ifade ediliyor ki gerçekten de bizim buna dair bir şüphemiz yok. Keşke daha fazla emiş gücü olsaydı deme şansımız bile olmadı çünkü en yüksek ayarda halıları yerinden kaldırıyor. Batarya kapasitesi 2500 mAh ve oldukça yeterli. Kitapçıkta şarj süresi 3 saat ile 5 saat arası sürebilir denmiş ancak biz birkaç kez denediğimizde 3 saatin yeterli geldiğini gördük. Batarya için söylenebilecek en önemli söz çıkarılabilir olduğu. Genelde bu tip ürünlerde yerleşik bir batarya tercih ediliyor. Yani yıllar geçtikten ve batarya zayıfladıktan sonra ürünü servise verip batarya değişimi yaptırtmanız gerekiyor. RedKey F10'da ise yeni batarya alarak sürgülü şekilde yerine oturtmanız yeterli. Tornavidaya bile gerek yok. Akülü vidalama bataryası değiştirme ile oldukça benzer bir işlem.

Batarya 2500 mAh kapasitede ve Samsung üretimi. Şarjlı bir süpürge kullandığını unutmayan herkesi fazlası ile memnun edecektir.

RedKey F10'un çalışma süresi en düşük emiş gücü ayarında 50 dakika ve en yüksek emiş gücü ayarında da 8 dakika. Auto modda kullanırsanız da 40 dakikaya yaklaşan bir süre sergilediğini görüyoruz. Kitapçığa göre boyutlar 369 x 125 x 227 mm. Ayrıca ağırlık da 2.65 kg olarak belirtilmiş durumda. Bizim ölçümlerimize göre batarya 600 gram ağırlıkta, ana gövde boru ve başlık takılı olmadan, batarya dahil 1.9 kg ağırlıkta. Boru ve başlık dahil ise 3.5 kg ağırlığa ulaşıyor.

Ben ve RedKey F10

Geldik gerçek anlamda RedKey F10'u denemeye. Evet bir Dyson fanatiğinin gözüne girebilmek çok zor bir iş. Firma yetkilileri de bu satırları belki endişeli okuyacaklar. Evet negatif yorumları irdeleyerek başlamak pazarlama departmanlarının pek de sevmeyeceği bir iştir ancak bu konudaki revize taleplerine sıcak bakmayacağımı bilmelerini istiyorum. Türkiye fiyatlarına baktığımızda Dyson modellerine göre neredeyse üçte birlik bir fiyata sahip. Xiaomi dikey süpürgeden bile uygun fiyatlı ve adını hiç duymadığımız bir Çin markası. Marka fanatikleri için olumsuz bakış açısını yaratmak kolay. Fakat kutudan her bir parçayı çıkarttığımızda, her birleştirmede gelen klik sesleri bu ön yargıları bir bir yıktı. Malzeme kalitesi, görünüş, emiş gücü, şarj süresi, toza göre otomatik emiş gücü algılama özeliği ve katlanarak bacaklı mobilyaların altlarına kolaylıkla girebilen yapı bizi tam anlamıyla mest etti. Gerçekten bu hepimizin genel kanısı: Bir Dyson dikey süpürgede bu kadar heyecanlanamazdık…

Karanlık bir odada bile RedKey F10 ile kolayca temizlik yapabilirsiniz.

Yazının daha önceki kısımlarında da bahsetmiştik. Henüz tüm evi yeni süpürmüşken RedKey F10'un toz toplama becerisi hepimizi şaşırtmayı başardı. Firma bilgilerine göre yüzde 95'lik bir temizlik verimi sağlanabiliyor ve üç aşamalı filtre ile 0.3 mikron büyüklüğündeki toz partikülleri bile yüzde 99.9 oranında hapsedilebiliyor. 3.5 kg ağırlık bizi hiç yormadı diyebiliriz. Özellikle boru ve başlık arasındaki eklem, bilek hareketlerine göre başlığın kolay bir şekilde gidilmek istenen yere yönlenmesini sağlıyor ve bu iyi. Kolay bir şekilde kutudan gelen başlıkları söküp takabiliyorsunuz, malzeme kalitesi çok başarılı ve birbirine sıkışmadan, sizi uğraşmadan rahatlıkla sökülüp takılabiliyorlar. Tabii pratik yönleri ve beğendiğimiz noktaları ayrı bir başlıkta toplamak daha doğru olur gibi.

Eğrisiyle Doğrusuyla RedKey F10

RedKey F10'un en can alıcı noktası eklemli borusu. Bu borunun üst tarafı sert bir bakalit, hatta malum marka ile aynı malzeme gibi diyebiliriz. Alt yarısında ise mat bir antrasit gri alüminyum malzeme yer alıyor. Eklem kısmında ise esneklik açısından mecburen plastik bir süpürge borusuna geçiş yapılmış. Süpürme esnasında tek bir tuşa basarak eklemi açabilir, eğilmeden mobilyanızın altlarını kolaylıkla temizleyebilirsiniz. Boruyu düzleştirmek istediğinizde ise tek el kullanımı yeterli yani süpürgeyi tuttuğunuz elinizi biraz yukarıya kaldırmanız yeterli. Eklem klipsi böylece kapanarak boruyu düz hale getirmeyi başarıyor. Yenilikçi ve çok başarılı, benzersiz bir özellik. Dyson'un bile alkışlayacağına eminim.

Bundan sonra dolap altları daha temiz olacak gibi…

Ön tarafta yer alan LED'ler sayesinde süpürülecek alanlar kolay şekilde görülebiliyor. Örneğin; bizim ufaklıklar herhangi bir küçük oyuncak düşürdüğünde süpürmeden önce görebiliyoruz. Böylece makinenin içine herhangi bir oyuncak kaçırmamış oluyoruz, makine de tıkanmamış oluyor. Emektar Dyson DC37 ile belki de en büyük sorunumuz şu sıra bu. Bu LED'ler ayrıca zeminin ne derece kirli olduğunu da size önceden gösteriyor. Ayrıca olur ya ıslak bir zemini süpürmeye kalkarsınız, bu her süpürge için problemdir ancak RedKey F10'un LED'leri sayesinde bunlar önceden görülebiliyor.

Toz haznesi 0.6 litre. Yünlü halı kullanıyorsanız ve evcil hayvan besliyorsanız zaman zaman bu haznenin kolay şekilde dolduğunu düşünebilirsiniz ancak tam anlamıyla bir ev temizliğinde birkaç kez hazne temizliği gerekecektir. Burada akılcı düşünmek gerekiyor. Büyük hazne daha kaba bir makine demek, bu da daha fazla ağırlık demek ve yorulmanız anlamına gelecek. İdeal boyutlarda bir toz haznesi var. Tek dokunuşla tüm içindeki kaba pislik dökülebiliyor. Detaylı temizlik için de yerinden hafifçe çevirerek çıkartabilir ve filtreleri musluk altında yıkayabilirsiniz.

Hepa filtre de yıkanabilir. Zaman zaman basınçlı hava ile temizlenebilir veya çok zorunda kalırsanız yıkayabilirsiniz. Kutudan bir tane de yedek Hepa filtre geldiğini söylemekte fayda var. Filtre ve toz haznesindeki tüm aksamlar paslanmaz malzemeden ve bu nedenle içiniz rahat olsun. RedKey'in açıklamalarına göre Hepa filtre fiyatları uygun olacak. Süpürgenin de en yüksek kademede 75 dB güç ürettiğini söyleyelim. Yani standart süpürme ayarında gece yarısı bile iki oda ötede uyuyan çocuğunuzu uyandırmadan temizlik yapabilirsiniz.

Otomatik emiş gücü özelliği ayarına bayıldık. Hele ki RedKey F10'un bu sınıftaki fiyatında böylesine iddialı bir özelliği sunması takdiri hak ediyor. Auto emiş gücü devreye girdiğinde gövde üzerindeki ekrandaki kırmızı göstergeden anlaşılabiliyor. Bu tabii ki akıllı toz algılama sensörü ile gerçekleşiyor. Parke ve halı üzerinde geçiş yaparken emiş gücü değişikliğini sesten anlayabilme şansınız da var. RedKey F10 bu arada rakiplerinin tümünden daha sessiz ve daha uzun bir çalışma süresi sunuyor. Örneğin; Dyson V10 tek bir şarjla 35 dakika görev yapabiliyor ve daha gürültülü bir makine.

RedKey Hakkında Kısa Bir Bilgi

Genelde her firma esip gürler. Şöyle iyiyiz, böyle iyiyiz; biz en iyisiyiz. Bizim mühendisimiz şuradan geldi, daha iyisini yapacağız tarzı söylemleri yıllarca duyduk. Tecrübemiz bize sonuç odaklı ilerlememiz gerektiğini gösterdi. Yazımızı hazırlarken RedKey hakkındaki marka araştırmalarını da yaptık. Firmanın 14 tasarım sertifikası ve 100'e yakın patenti var. Bunların hepsi de elektrikli süpürgeler için… Firma başka bir ürün üretmiyor ve sadece elektrikli süpürge yapacağım diyor. Bu önemli bir artı. Ayrıca bir diğer bilgi de dünya genelinde şu ana kadar 1 milyon satış rakamının geçildiği. Yani internette karşılaştığınız yorumları da dikkate almanız gerek. İyi bir elektrikli süpürge ile karşı karşıyayız.

Evet; Zayıf Noktası Var

Elektrikli süpürgeyi kullanırken arada bir eşya yeri değiştirirken falan durdurmak gerekebiliyor. Fakat burada şöyle bir eksi yön fark ettik. Ayarlar her seferinde sıfırlanıyor. Yani emiş gücü her yeniden başlatmada ilk kademeden başlıyor. Normalde beş kademeli bir emiş gücü ayarı var. Tetiğe bir kere basınca çalışıyor, bir kere basınca kapanıyor.

Yani basılı tutmamak güzel ama her seferinde ayarlar sıfırlanıyor. Yani Auto emiş gücü ayarını her kapatıp açmada tekrar yapmanız gerekiyor. Gerçi en düşük emiş gücünde bile harika sonuçlar elde ediliyor ama yine de bu ayarların en son yapılana göre saklanması daha mantıklı olurdu diye düşünüyoruz. Pek sorun edilecek düzeyde değil.

Sonuç

Evet dünyada bazı şeyler değişmek zorunda. Bir zamanlar herkes Nokia telefon kullandı, Samsung, Apple derken kimsenin adını duymadığı Huawei birinciliklere kadar geldi. Otomobil sektöründe de şu an en değerli marka artık Elon Musk'ın Tesla'sı. Demek ki çok da marka tutkunu olmamak gerekiyor; başarılı ve emin adımla yürüyen yenilikçi zihniyetler aradaki farkı çok rahat şekilde kapatıp öne geçebiliyorlar. RedKey henüz Dyson'un rakamsal anlamda önünde değil ancak ortadaki ürünler yakın sürede farkı kapatmalarını ve dünyanın en iyi elektrikli süpürge markası olmalarını sağlayacaktır.

RedKey F10'u satın almak için şu bağlantıyı kullanın. Evet şu anda 250 USD seviyesinde bir fiyatı var ve 2700-2800 TL arasında satılıyor. Dyson tarafındaki rakibi V10 ise 7500 TL seviyesinde. Neredeyse üçte birlik bir fiyat avantajı var. Toz algılama özellikli Dyson ise 13 bin TL fiyatlarda. RedKey F10'da bu zaten mevcut. RedKey F10'u mutlaka denemenizi tavsiye ediyoruz, elektrikli süpürgeler konusundaki kafanızdaki tüm her şeyi yeniden oluşturacak. Sonrasında ise gelip yorumlarınızı mutlaka forum sayfamızda bizlerle paylaşın.

RedKey F10 satın alma bağlantısı: https://bit.ly/3yUiubu