2022 akıllı saat modelleri yazımız ile karşınızdayız. Hepimizin akıllı saatlerden beklentileri farklı. Yaptığımız işler, sporsal yaşamımız veya bir akıllı saatin tüm özelliklerine olan ihtiyaçlar hiçbirimiz için aynı değil. En iyi akıllı saati satın almak yolunda ilerlense herkesin bileğinde aynı ürün olacak; düşünebiliyor musunuz? Gün içinde giyim tarzlarımız farklı olabiliyor, kimisi için saat bir aksesuar, kimisi için de günlük hayatın koşuşturmasında ek bir yardımcı. Dolayısı ile bu yazıda tam tarzınıza göre bir ürünle karşılaşmanız için biraz birbirine karşı çeşitli anlamlarda üstünlük sağlayan birçok akıllı saatten konuşacağız.

Akıllı saat üreticileri 2022 yılına çoktan hazır sayılırlar. 2022 biraz daha akıllı saatlerle dolu bir sene olacak. Şimdiye kadar herhangi bir akıllı saat tecrübeniz olmadıysa 2022 ile sizi de bu kervana dahil edebiliriz. Neticede akıllı saatler zamanı göstermenin çok ötesinde özelliklere sahipler. Notlarınızı hatırlatabiliyorlar, bildirimleri gösterebiliyorlar, nabız ve hatta tansiyon ölçme gibi özellikleri bile sunmaya başladılar. Ayrıca telefonu açmadan konuşma yapabileceğiniz yani size telefonu unutturabilecek türde bilim-kurgu filmlerinden çıkma modeller de yok değil.

Apple Watch 8

Apple bu listenin başında olmak zorunda. Yok, iPhone konusundaki başarısından değil; dünyadaki en fazla akıllı saat satan üretici olmasından. 2022 model Apple akıllı saat modelleri konusunda da adından bahsettirmek durumunda. Apple Watch 8 serisi 2022'nin en çok beklenen saat modellerinden biri olacak. Saat hakkında şimdiden bir sürü dedikodu var ve kesinlikle beklenmedik ve şaşırtıcı özelliklerle piyasadaki yerini alacak. Apple belki de bu yüzden en iyisi. İlk olmaya hiçbir zaman uğraşmıyor; piyasayı gözlemliyor ve sonrasında masaya yumruğunu vuruyor.

Apple Watch 8 biraz daha küt hatlara sahip olabilir. İşlemcinin iyileştirileceğine kesin gözüyle bakılıyor hatta kandaki oksijenin ölçümü ve elektrokardiyografi ölçümlerine kadar birçok uç özelliğin de ekleneceği gelen bilgiler arasında. En müthiş özellikle kan şekeri seviyesinin günün 24 saati boyunca çok kolay bir şekilde izlenecek olması. Kasada alüminyumla birlikte paslanmaz çelik ve titanyum malzemeler de kullanılacak. Çelik modellerde gövdeyi de renkli seçme şansı belki olabilir.

Facebook Smartwatch

Yıl içinde haberlerini sizlerle paylaştık ama o taraf biraz unutuldu. Evet, 2022 yılı Facebook akıllı saat ne zaman çıkıyor sorusunun da cevabı olacak. Ayrılabilir ekranlı Facebook akıllı saat ayrıca çift kamera bulunduracak. Facebook akıllı saatin amacı sosyal medya kullanımını telefondan çıkartarak daha kolay erişilebilir bir araca taşımak. Facebook saat içerisinde pek tabii Facebook ve Facebook'un sahibi olduğu Instagram ve WhatsApp uygulamaları hazır bulunacak. Tüm bu uygulamaların akıllı telefona göre çok daha kolay kullanılabilmesi üzerinde çalışılıyor. Facebook akıllı saat çıkış tarihi 2022'nin ikinci çeyreği olacak.

Xiaomi Mi Watch 2

Xiaomi'nin eksik kaldığı bir akıllı saat rekabeti düşünülemezdi değil mi? Xiaomi Mi Watch 2 işlemcisi söylentilere göre Qualcomm'un en iyi akıllı saat işlemcisi olacak. Yani yine bir zirveye oynama durumu var. 1.65 inç AMOLED ekranın bulunacağı Xiaomi Mi Watch 2 ayrıca Gorilla Glass 3 ile ekranı koruma altına alacak. İki farklı model seçeneğinin olacağı kulağa gelen dedikoduların arasında ve buna göre Xiaomi Mi Watch 2'nin 2 GB RAM'li ve 16 GB depolama alanlı seçeneğine ek olarak bir de 3 GB RAM'li ve 32 GB depolama alanı seçenek bulunacak.

Xiaomi Mi Watch 2'de 5G ESIM desteği olması bekleniyor yani telefon ihtiyacı tamamen ortadan kalkabilir. NFC, oksijen sensörü ve nabız hızı gözlemlemeleri yapılabilecek. Akıllı saatin 50 metreye kadar su geçirmezlik özelliği sunması ve tek bir şarjla 14 gün çalışabileceği umuluyor. Batarya kapasitesi tahminlere göre 220 mAh olacak ve bu da oldukça başarılı…

OnePlus Watch

OnePlus akıllı telefonları ile kalitesini ispatladı ve adını kolay bir şekilde duyurdu. Geçtiğimiz sene içerisinde firma kulaklık ve televizyon gibi ürünlerde de başarısını sürdürdü ve şimdi sırada OnePlus Watch akıllı saat var. Kullanıcıların OnePlus ürünlerinden beklentileri genelde yüksek oluyor ve firma da bunun bilincinde. Bu da demek oluyor ki pek standart sayılabilecek bir ürün gelmeyecek. Tahminlere göre telefonda Qualcomm Wear Snapdragon 3100 işlemci bulunacak. 50 metreye kadar su geçirmezlik, 1.61 inç AMOLED ekran, kalp atış sensörü, uygu monitörü ve bazı fitness özellikleri de OnePlus Watch içinde yerini almış olacak.

Nubia Alpha

Evet, uzaydan gelmiş gibi görünen bir akıllı saat ile birlikteyiz. Nubia Alpha 4.01 inç kıvrılabilir esnek kavisli bir AMOLED ekrana sahip. Bileğin çevresinde 180 derece dönebilen ekran kesinlikle tasarıma bir sıra dışı görüntü kazandırıyor. Ekranın kırılma endişesi olmadan kullanılacak olması kullanıcıların hoşuna gidecektir. Ayrıca saatin fotoğrafına bakıldığında da geniş bir kameraya yer verildiği görülebiliyor. Qualcomm Snapdragon Wear 2100 işlemcinin kullanılacağı akıllı saatte 1 GB RAM ve 8 GB depolama alanı bulunacak.

Söylenene göre akıllı saatte 500 mAh kapasitede bir batarya bulunacak ancak ekran nedeniyle kullanım süresi en fazla 2 güne çıkabiliyor. 3G ve 4G iletişimi destekleyebilen Nubia Alpha ayrıca ön 5 MP ön kamera sayesinde fotoğraf çekimi ve video kaydı da yapılabiliyor. Olması gereken adım sayar, nabız sensörü, egzersiz uygulamaları ve Bluetooth desteği gibi özellikler de yerini almış durumda.

ASUS Vivo Watch SP

ASUS, taşınabilir bilgisayar ve PC donanımları kısmını oturtmuş bir firma ancak mobil ürün çeşitliliğinde aynı başarılardan bahsedebilmek pek de mümkün görünmüyor. Yine de trendlerin izlenebildiğini görmek güzel. Geliştirilen ASUS Vivo Watch SP elektrokardiyografi sensörüne sahip modellerden biri olarak dikkat çekiyor. Can sıkıcı olan taraf böylesine iddialı bir sensörü 512 MB RAM ve 4 GB depolama alanı eşliği ile kullanıcıların karşısına getirmek. Yine başlamadan bitecek bir serüvenin satırlarını okur gibi hissediyoruz kendimizi…

ASUS Vivo Watch SP'de oksijen sensörü, altimetre ve fitness için faydalı özelliklere yer verilecek. 50 metreye kadar su geçirmezlik ve 14 güne kadar batarya süresi gibi artıları da söylemek gerek. Ayrıca kayış seçenekleri konusunda da birçok seçeneğin kullanıcıların karşısına geleceği tahmin edilmekte. Elbette adım sayar, kalori takibi ve uyku monitörüne dair özellikler de ASUS Vivo Watch SP'nin ekranından izlenebilecek.

Amazfit GTR 2

Amazfit akıllı saat sektöründeki en saygın markalardan. Zaten model adına bakılırsa oldukça iddialı bir seçenek karşımıza gelecek gibi. 2022'de firmanın çıkaracağı Amazfit GTR 2 modeli belki de yeni senenin ilk ürünleri arasında yer alacak. 2022 akıllı saat modelleri arasında 1.39 inç büyüklüğünde kavisli 3D ekran ve çerçevesiz kadran şıklık arayanların ihtiyacına kesinlikle cevap verecek türden. Amazfit GTR 2 birçok rakibi gibi 50 metreye kadar su geçirmezlik sunacak. Ayrıca 12 farklı spor modunu kullanıcılarına sunacak. Yani koşu, bisiklet, kayak, yüzme gibi aktiviteler farklı şekillerde izlenebiliyor.

Amazfit GTR 2 pil kapasitesi açısından trendi yakalıyor ve 470 mAh kapasite sunuyor. Bu kapasite de rakiplerde olduğu gibi 14 güne yakın bir çalışma süresi sunuyor. Beklenen tüm sensörler yerini almış durumda ancak tabii son dönemlerin popüler EKG sensörü yok. Ayrıca depolama alanı 3 GB olarak belirtiliyor ki bize göre bu pek de harika sayılamaz. Yine de Amazfit GTR 2 havalı bir seçenek olacak.

Realme Watch S Pro

Kambersiz düğün olmaz diyerek Realme Watch S Pro'nun da 2022'nin en iyi akıllı saatleri arasında yer alacağını söyleyebiliriz. Yuvarlak kadranlı ancak sürprizlerle dolu bir akıllı saat geleceğine eminiz. Realme Watch S Pro hakkında şimdilik ortalıkta çok fazla bilgi yok ama bilinenler uyku izleme, çoklu spor modları, kandaki oksijeni ölçebilme ve yumuşak bilek bandı gibi öne çıkan noktalar var. Ayrıca adım sayar özelliğinin oldukça ileri düzeye taşındığını ve gerçek anlamda ne kadar yer değiştirdiğinizi de akıllı saat üzerinden gözlemek mümkün olabilecek. Tahminlere göre Realme Watch S Pro'da 1.39 inç büyüklüğünde bir AMOLED ekran yer alacak.

Xiaomi Redmi Watch (Mi Watch Lite)

Xiaomi Redmi Watch veya Mi Watch Lite adıyla piyasaya sürülmesi beklenen bu ürün biraz daha farklı bir mantıkta geliştirilmiş. Örneğin; 1.4 inç TFT dokunmatik ekran kullanıyor. 230 mAh bataryaya yer veriliyor ve toplamda 9 günlük bir çalışma süresi elde ediliyor. GPS ve Glonass gibi konum belirleyici özelliklerin yer alacağı Xiaomi Redmi Watch veya diğer adıyla Mi Watch Lite sadece 35 gram olacak bu da belki onu kendi sınıfı için en hafif akıllı saat modeli yapacak. Hafif olması nedeniyle özellikleri konusunda şüphe ile yaklaşılan bu Xiaomi akıllı saat su geçirmezlik, hareket takibi gibi özelliklerden de geri kalmayacak.

AmazFit X

Listemizde bir AmazFit modeli daha var: AmazFit X. Devrimsel bir tasarımla gelecek olan AmazFit X 2.7 inç büyüklüğünde AMOLED ekran içerecek. Aslına bakılırsa bu ürün bir akıllı saat görüntüsünden ziyade bir akıllı bileklik görünümünde olacak ancak biraz daha basit özellikli sporcu bileklikleri ile karıştırılmaması gerekiyor. 92 derecelik açı boyunca kavisli dönen bir ekran var ve bu ekran AMOLED panel içeriyor. 400 nits parlaklık ve HD görüntüler elde edilebiliyor. Spor modları, manyetik şarj, uzun pil ömrü ve su geçirmezlik gibi özellikler var ancak tasarımı ön plana çıkarmak adına hiçbir düğmeye yer verilmeyeceği kaydediliyor.

Google Pixel Watch

Wear OS'u geliştiren Google aslında akıllı saatlerin ağa babası çünkü neredeyse birçok akıllı saat bunu kullanıyor. Google'ın Pixel Watch'da üzerine gitti nokta akıllı ev sistemleriyle kurulacak olan entegrasyon. Bu kesinlikle bir farklılık oluşturacaktır. Belki hatırlayanlar olacaktır akıllı saat firmalarından Fitbit bir süre önce Google tarafından satın alınmıştı ve bu durum aslında Google'ın bu işi ne kadar ciddiye aldığının bir göstergesi. Google Pixel Watch tahminlere göre en iyi olmayı istemiyor. Orta ile lüks seviye arasında konumlanacak ve fiyatı da bu doğrultuda belirlenecek. Elbette sağlığa yönelik özellikleri de bulunacak. Çünkü bunların olmaması Google'ın avantajını dezavantaja çevirebilir.

2022 akıllı saat modelleri yazımızın sonuna geldik. Sizin seçeceğiniz akıllı saatten beklentileriniz nedir? Kafanızda bir model var mı? Cevaplarınızı forum sayfamızda bekliyoruz.