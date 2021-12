iPhone 13 yavaş şarj oluyor sorunu çözümü konulu makalemizle karşınızdayız. İsterseniz en titiz iPhone kullanıcısı olun ne yazık ki bir süre sonra bu tip sorunlarla karşılaşmanız olası. Burada tabii sorunun nedeni sizden bağımsız da olabilir. Şarj cihazının elektronik kondisyonunun zayıflaması, kablonun kırılması gibi durumlarla zarar görmesi, şarj soketindeki bazı temassızlık sorunları veya bataryanın artık ömrünü tamamlaması gibi iPhone 13 kaynaklı nedenler de özellikle uzun yıllar boyunca kullanılan ürünlerde başı çekebiliyor.

iPhone 13 yavaş şarj oluyor, şarj olma hızı arttı, şarj olmakta zorlanıyor, şarj olurken ısınıyor, şarj oluyor gösteriyor ama şarj olmuyor, batarya yüzde 100'e ulaşmıyor veya pil çok hızlı bitiyor gibi türlü türlü şikayetler telefonunuzun eskimesiyle birlikte ortaya çıkabilir. Dediğimiz gibi bu sorunlar aslında tüm telefonlar için geçerli olabiliyor fakat bizim şu anda konumuz iPhone 13 ailesi. Cihazlar piyasaya çıkalı çok da uzun zaman olmadı ancak cihazları yorarak kullananlar, telefon kullanımı çok olanlar kısa bir süre sonra bu tür şikayetlere neden olacak sorunlarla karşılaşabilirler.

iPhone 13'e Neden Yavaş Şarj Oluyor?

iPhone 13 neden yavaş şarj oluyor diye soruyorsanız önce sorunun cevabını kendinizde aramanız gerekiyor. Telefon şarj olurken kullanmaya devam ediyor musunuz? Belki de iPhone 13 batarya geç dolma nedeni bu olabilir. Eğer şarj işleminin hızlı bir şekilde tamamlanmasını istiyorsanız şarj süresince telefona hiç ellemeyin. Batarya seviyesi en üste gelene kadar telefon görüşmesi yapmaktan kaçının, kimseyle mesajlaşmayın; hele oyun asla oynamayın! Günümüzde telefon bağımlılığı olan kişi sayısı bir hayli yüksek. Yürürken dahi önüne bakmayan birçok insan var. Bu nedenle telefonunuzu şarj olurken rahat bırakmalısınız.

iPhone 13 İçin Hızlı Şarj Adaptörü

iPhone 13 için hızlı şarj adaptörü satın almak özellikle iPhone şarj süresini kısaltmak adına önemli bir adımdır. Normalde Apple kutudan 20W gücünde bir şarj adaptörü veriyor ve aslına bakarsanız tüm iPhone modelleri açısından bu yeterli. Fakat şu an için çok etkisi olmasa bile şarj işleminin daha hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesini istiyorsanız 30W ve Apple uyumlu bir şarj cihazı da satın alabilirsiniz. Özellikle daha yeni nesil Apple modellerinde bu kazanç sağlayacaktır. Burada dikkat etmeniz gereken kaliteli bir aksesuara yönelmek.

Apple'ın iPhone 13 şarjı için onayladığı şarj cihazları arasında 61W ve 87W gücündeki modeller de var. Elbette burada önemli olan adaptörün ne kadar güçlü olduğundan ziyade cihazların ne derecede güç çekebildiği. Yani daha yüksek Watt daha hızlı bir şarj anlamına her zaman gelmiyor. Satıcıların pazarlama oyunlarına karşı uyanık olmak da faydanıza. iPhone 13 modelleri en fazla 20W gücünde adaptör gücü kullanabiliyor. Daha güçlü şarj cihazları biraz daha stabil enerji sağlayabilir ve yeni nesil iPhone modelleri için bu avantajı sunabilir. Kısacası demek istediğimiz gerçek anlamda 20W sunan şarj cihazlarını tercih edin. Bu şarj süresini doğrudan etkiler.

iPhone 13'te Optimize Edilmiş Pil Şarjı Kapatma

iPhone 13 ailesinden herhangi bir modelde optimize edilmiş pil şarjı kapatma kesinlikle daha hızlı bir şarj işlemi sağlayacaktır. Bu aslında Apple'ın pili koruma için geliştirdiği bir teknoloji. Şarj düzenine ve sıcaklığa bağlı olarak pilin zarar görmemesi adına birtakım düzenlemeler yaparak şarj süresini uzatabiliyor. Aslında şarj süresini uzatması kötü bir şey değil ancak bazen de acil şarj gereken durumlarda bundan feragat edilmesi istenebiliyor. Optimize edilmiş pil şarjı kapatmak için Ayarlar > Pil Sağlığı > Optimize Pil Şarjı bölümüne giderek sürgüyü kapatın. Sizlere tavsiyemiz bu özelliği kapadıktan sonra pil yüzde 100 konumuna gelince şarj aletini çekin.

Uçak Modunda iPhone 13 Şarjı

Her ne kadar biz iPhone 13 modellerini baz alsak da uçak modunda her akıllı telefon daha hızlı şarj olur. Veri iletişimi olmayacağı için uygulamarın da çalışmaları durur ve böylece şarj süresi gözle görülür bir şekilde azalır. Özellikle zayıf sinyal alan bir yerdeyseniz bunun şarj süresini yüzde 25 kadar azaltabileceğini söyleyelim. Çünkü telefonunuz zayıf sinyal alan bölgelerde şebeke iletişimi için daha fazla batarya harcar ve de bu bir yandan şarj olurken, diğer yandan da şarjı tükenen bataryayı yıpratır. Bu mantıkla iPhone 13 kapalıyken şarj olma süresi çok daha hızlı olacaktır diyebiliriz.

iPhone 13'te Kablosuz Şarj Cihazı Sorunu

Teknolojinin son nimetlerinden faydalanmak elbette harika bir şey. Bunu iPhone 13 alarak aslında ispatlamış durumdasınız ancak bazen en son teknolojiyi kullanmak, rahatlık seviyesini düşürüyor. iPhone 13'te kablosuz şarj cihazı sorunu yaşayan birtakım kimse bu cihazların şarj süresini ciddi anlamda uzattığını ve durumdan memnun olmadıklarını dile getiriyor. Tamam, günümüzde artık kablosuz şarj hızı da ciddi boyutlara ulaştı ancak Apple şu anda çok hızlı şarj yapabilmeyi gündeminde tutmuyor ve bir iPhone 13 kablosuz şarjı kaç saat sürer pek önemli değil. Elinizde imkan varsa telefonunuzu kendi adaptörü ve kablosu ile şarj edin.

iPhone 13 Bilgisayardan Şarj Edince Zor Şarj Oluyor

iPhone 13 bilgisayardan şarj edince zor şarj oluyor şikayeti Apple kullanıcılarına has değil. Eğer bilgisayarınızda güç beslemeli ve çok özel bir USB arabirimi yoksa prize takılan güç adaptörü işe şarj etmek her zaman avantajınıza olur. Normal şartlarda bilgisayarlar üzerinde bulunan USB arabirimleri 5V güç çıkışı ve 0.5A çıkış sağlar ancak günümüzde hızlı şarj adaptörlerinden volt ve amper anlamında çok daha yüksek değerler sağlanabilmektedir. Dolayısıyla iPhone 13'ü mümkün olduğunca kendi adaptörü ile prize takarak şarj edin. Elbette mecbursanız bilgisayar üzerinden şarj etmeyi de deneyebilirsiniz ancak sürenin can sıkıcı uzunlukta olduğunu görünce zaten bu alışkanlıktan kolaylıkla vazgeçebilirsiniz.

iPhone 13 Pilini Tamamen Boşaltmak

Her akıllı telefonda, hatta akılsız telefonlarda da 🙂 yani bir döneme damgasını vuran tuşlu telefonlarda da pili tamamen boşaltmak aslında genel pil sağlığını korumak adına önemli bir yoldur. Ayda bir kere de olsa iPhone 13 pilini tamamen boşaltmak hem pili toplam kullanım sürenizi uzatacak, hem de günlük şarjınızın daha uzun sürede bitmesini sağlayacaktır. Hatta pili tamamen boşaltmanızı sağlayacak programlar da var ancak bunları cihazları biraz fazla olarak yorduğu için pek de tavsiye etmiyoruz. Doğru olan doğal bir haliyle telefonun bataryasını bitirmesi ve tamamen kapanmasıdır. Sonrasında iPhone 13'ü kendi şarj adaptörü ile şarj edin ve arada bir bu bakımı gerçekleştirin.

Şarj Ucu ve Şarj Girişi Temizliği

Evet bazen kirden, bazen oksitlenmeden şarj cihazları tam olarak temas etmeyebiliyor ve bu da şarj süresi üzerinde olumsuz etkide bulunabiliyor. Basınçlı hava ile çok yaklaştırmadan hava püskürtmek şarj girişi temizliği adına yeterlidir. Cihaz kapalıyken iğne gibi sivri bir cisimle de şarj girişi içerisinde biriken kumaş artığı gibi şeyleri alabilirsiniz ancak dikkatli olmakta fayda var. Şarj ucunuzun da sağlam olduğuna emin olun. Şarj uçları diplerinden çok kolay bir şekilde kopabiliyor veya zarar görebiliyor.

iPhone 13 yavaş şarj oluyor sorunu çözümü hakkında söylenecekler şimdilik bu kadar. Farklı bir öneriniz varsa forum sayfamızdan bizlere ulaştırabilirsiniz.