iPad'im Hangi Yıla Ait?

iPad'in o kadar çok modeli var ki; hangi versiyona sahip olduğunuzu unutmuş olabilirsiniz. iPad'inizin en yeni güncelleme için uygun olup olmadığını merak ediyorsanız veya servise götürmeye çalışıyorsanız, ihtiyacınız olanı bulmanın birkaç yolu vardır.

iPad'imin Hangi Nesil Olduğunu Nasıl Anlarım?

Apple bir güncelleme veya aksesuar yayınladığında, hangi iPad modellerinin ve nesillerinin uygun olduğunun bilgisini veriyor. Hangi iPad'e sahip olduğunuzu hatırlamıyorsanız, bu bilgi sizin için yeterli olmayabiliyor. Hangi sürüme sahip olduğunuzu tekrar kontrol etmeniz gerektiğiyle ilgili basit bir rehber hazırladık.

Ayarlar > Genel > Hakkında'ya girin.

Hakkında bölümünde seri numarası ve model numarası gibi iPad'inizi tanımlamanıza yardımcı olacak başka bilgiler de yer alıyor.

iPad'inizin Model Adını bulun.

Burada model adının yanında ait olduğu jenerasyonu göreceksiniz.

iPad Pro 11” gibi bazı iPad modelleri, model adının yanında bir nesil numarası içermeyecektir.

iPad'im Kaç Yıllık?

iPad Air 2 gibi, bazı iPad modelleri de Apple üretimini sonlandırmadan önce birkaç yıl boyunca satılıyor. iPad'inizi hangi yıl içinde satın aldığınızı bilmeniz gerekiyorsa, bu bilgiyi burada bulabilirsiniz:

Ayarlar > Genel > Yasal ve Mevzuat'a gidin.

Bu ekranda en aşağı kaydırın.

iPad'inizin satıldığı tarih YYYY-AA-GG biçiminde listelenir.

iPad'imi Güncelleyebilir miyim?

iPadOS 15'in piyasaya sürülmesiyle, iPad'inizin güncellemeyi destekleyip desteklemediğini merak ediyor olabilirsiniz. iOS 15, iPadOS 13 ve iPadOS 14'ü destekleyen modelleri destekleyecektir. Buna şu modeller dahildir: