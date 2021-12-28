iPhone'da otomatik Düşük Güç Modu ayarı, normal şartlarda cihazın bataryası yüzde 20 doluluk seviyesi altına indiğinde devreye girerek gün içinde şarj sıkıntısı çekmenizin önüne geçen bir özellik. Mantık olarak iPhone Düşük Güç Modu nedir diye soracak olursanız aslında yapılanlar basit. Normalde sürekli arka planda çalışarak güç harcayan uygulamaların internet bağlantısı erişimi kısıtlanıyor, ekrandaki aydınlatma seviyesi düşürülüyor ve titreşim özelliği devre dışı bırakılıyor. Yapılan analizlere göre aynı kullanım şartlarında yüzde 15'lik bir kazanç sağlanabiliyor.

Düşük Güç Modu'nu etkinleştirmek için Ayarlar > Pil yolunu izlemeniz yeterli. En üst kısımda yer alan Düşük Güç Modu ayarı sürgüsü normal şartlarda çekili durumda değildir ancak batarya seviyesi yüzde 20 altına indiği anda otomatik olarak aktifleşir. Apple'ın buradaki açıklamasına göre özellik aktif hale getirildiğinde iPhone'un bataryası tam olarak doldurulana dek e-posta alma, Siri kullanımı, otomatik indirmeler ve bazı görsel efektler azaltılabilir veya kapatılabilir. Şimdi iPhone'da otomatik Düşük Güç Modu ayarı nasıl yapılır bu konuya yakından bakalım.

Düşük Güç Modu'nu Otomatikleştirme

Düşük Güç Modu'nu otomatikleştirme için Kısayollar özelliğine erişmemiz gerekiyor. Öncelikle Kısayollar uygulamasını açın. Buradan bir otomasyon oluşturmanız gerekecek. Ekranın sağ üzerindeki + simgesine dokunun ve Kişisel Otomasyon Oluştur seçeneğini seçin. iPhone'da kişisel otomasyon oluşturma seçeneği iOS kullanan tüm cihazlar için geçerli olabilir. Yani iPhone'un veya iPad'in otomatik olarak gerçekleştirmesini istediğiniz bazı görevler varsa bu özellik faydalı olacaktır.

Kişisel Otomasyon Oluştur seçeneğini seçtikten sonra karşınıza otomasyonlarla ilgili bir ekran gelecek. Bu ekranın üst kısmı batarya için yapılabilecek otomasyonlara ayrılmış durumda. Diğer otomasyon seçenekleri arasında ise rahatsız edilmeme, kişisel, iş, akşam yemeği, sürüş ve yoga gibi hayatın kesitlerinde kullanılabilecek faydalı özellikler eklenebiliyor. Bizim Düşük Güç Modu'nun hangi batarya seviyesinde açılacağını belirleyecek olan ayar ise Pil Seviyesi olarak adlandırılan bölümde karşımıza getiriliyor.

Burada kapsamlı ayarlar var fakat kafanız karışmasın. iPhone'da otomatik Düşük Güç Modu ayarı oldukça basit şekilde yapılabiliyor. Belirlenen seviyeye gelme, belirlenen seviyenin üstünde veya altında olması seçeneklerden seçilerek düşük güç tüketimin ne zaman devreye gireceği belirlenebiliyor. Seçilmesi gereken seçenek Falls Below xx ancak sürgüden de yüzdelik seviyesini belirlemeniz gerekiyor. Apple'ın standardı olan yüzde 20 değeri size az veya fazla geliyorsa buradan belirlenebilir.

Şimdi batarya seviyesi belirlendiğine göre batarya bu seviyeye geldiğinde yapılacak olan işlemi seçmemiz gerekiyor. + Eylem Ekle diyerek eylem için bir isim tanımlıyoruz ve bir sonraki ekrana geçiyoruz.

Batarya seviyesi xx değeri altına indiğinde Yap isimli kısımdan Düşük Güç Modu'nu aç seçeneği seçilebiliyor. iPhone'da otomatik Düşük Güç Modu ayarı için yapılması gerekenler işte bu kadar basit. Herhangi bir sorunuz varsa forum sayfamız üzerinden bizlerle iletişime geçebilirsiniz.