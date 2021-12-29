Eski Android Tableti Değerlendirmenin Yolları

Eski tabletinizi yeni bir Android tablet ile değiştirdiyseniz, eski cihazını satmak dışında bazı alternatifleriniz olabilir. Özellikle fazla bir ikinci el satış değeri yoksa, cihazı yeniden kullanmanın ve eski Android tabletinize yeni bir hayat vermenin birçok yolu vardır. Bu yazımızdaki öneriler genel olarak çeşitli üreticilerin (Samsung, Google, Xiaomi, LG ve diğerleri) ürettiği Android tabletler için geçerlidir.

Tableti Çalar Saate Dönüştürün

Eski tableti tercihe göre yatak odanıza koyun ve hava durumunu da gösteren bir Android çalar saatine dönüştürün. Eski cihazın yazılımıyla birlikte gelen basit uygulamayı kullanmak istemiyorsanız bir çalar saat uygulaması indirebilirsiniz. Alarmı, iş günlerinde sizi uyandıracak ve hafta sonları daha geç kalkmanıza izin verecek şekilde özelleştirebilirsiniz.

Acil bir durumda sizi uyarması da için bir hava durumu uyarı uygulaması da yükleyebilirsiniz. Bu tür araçlar özellikle fırtına, pek olmasa da kasırga ve diğer sıra dışı hava olaylarının yaşandığı bölgelerde önemlidir. Özellikle çevredeki uyarı sirenlerini duymuyorsanız, bir hava durumu uyarı uygulaması çözüm olabilir.

Etkileşimli Bir Takvim ve Yapılacaklar Listesi Oluşturma

Eski tableti oturma odanıza yerleştirin ve bir takvim veya yapılacaklar listesi uygulaması olarak kullanın. Özellikle tüm aile üyelerini haftalık veya aylık programınızla uyumlu tutmak için Google Takvim'i veya başka bir görev yönetimi uygulamasını kullanın.

Dijital Fotoğraf Çerçevesi Oluşturun

Eski bir Android tablet, dijital fotoğraf çerçevesi olarak harika bir fikir. Google Fotoğraflar, Flickr veya başka bir fotoğraf paylaşım hizmetini, bir slayt gösterisi görüntüleyecek şekilde ayarlayın ve bu fotoğrafları salonunuzun her yerinde görüntüleyin.

Başka bir seçenek de eski tabletinizi fotoğraflarla doldurmak ve onu teknolojiden az anlayan sevilen birine hediye olarak vermek olabilir. Ayrıca ilginç bir öneri olsa da eski tablet, eğer bir ön kamerası varsa, ayna olarak da harika çalışabilir.

Mutfakta Yardım Alın

Eski tableti mutfağınıza sabitleyin ve yemek pişirirken tarifleri görüntülemek için marketteki çeşitli yemek tarihi uygulamalarını kullanın. Yemek sonrası mutfağı temizlemekle meşgulseniz, bu süreyi tabletinizde bir film veya dizi açarak değerlendirebilirsiniz.

Ev Otomasyonunu Kontrol Edin

Android, ev otomasyonu üzerinde çok iyi çalışıyor ve artık ışıkları, termostatları ve diğer akıllı cihazları bir otomasyona dahil edebilen uygulamaları destekliyor. Telefonunuzu veya başka bir cihazı bulmak zorunda kalmadan evinizi kontrol etmek için eski Android tabletinizi merkezi bir hub olarak kullanabilirsiniz.

Android Tableti Evrensel Uzaktan Kumanda Olarak Kullanın

Birçok akış cihazı, onları bir Android veya iOS cihazından kontrol etmenizi sağlayan bir yardımcı uygulama ile birlikte gelir. Google Play Store'da Netlix, Amazon ve diğer servisler için evrensel uzaktan kumanda uygulamaları da vardır. Tabletinizi minderlerin arasında kaybolmayacak evrensel bir uzaktan kumanda olarak yeniden kullanın.

Böylece uygulama tabanlı bir tablet uzaktan kumandası ile video cihazlarınız için tek bir uzaktan kumandanız olur. Kontroller daha konforludur ve geleneksel bir uzaktan kumandadan daha fazla seçenek sunar. Örneğin, bu uzaktan kumandaların çoğu Wi-Fi üzerinden çalıştığı için içeriklerinizi herhangi bir odadan kontrol edebilirsiniz.

E-Kitap Okuyun

Eski bir Android tablet harika bir e-kitap okuyucu yapabilir ve en güzeli bu alana geçiş yapmak için fazla kuruluma gerek duymaz. Çoğu e-kitap okuyucu Android tabanlıdır ve bunları destekleyen e-okuyucu uygulamaları Play Store'dan ücretsiz olarak edinilebilir. Sevdiğiniz bir e-kitap okuyucuyu indirin ve tableti varsayılan olarak uygulamayı başlatacak şekilde ayarlayın.

Bağışlayın veya Geri Dönüştürün

Tabletinizle faydalı bir şeyler yapmak için mutlaka tabletinizi elde tutmanız gerekmiyor. Hayır kurumlarına bağışlayabilir veya direkt ihtiyaç sahibine hediye edebilirsiniz. Özellikle ülkemizdeki gelişmekte olan bölgelerde bu tarz cihazlara çok ihtiyaç duyuluyor.