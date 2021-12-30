Android'de Özel Numaralardan Gelen Aramaları Engelleme

Özel numaralardan gelen aramalar, telefona cevap veren herkes için seneler boyu bir sorun olmuştur. Arayan numarasının görünmeye başladığı günlerinden beri, kullanıcılar spam, taciz veya yalnızca can sıkıcı oldukları için bu tür aramalardan kaçınmaya çalışıyor. Neyse ki, günümüzdeki modern cep telefonları özel aramaları engellemeyi kolaylaştırıyor.

Android telefon kullanıyorsanız özel numaralardan gelen aramaları engelleyebilirsiniz. Bu rehberde size nasıl olduğunu gösteriyoruz.

Özel Numaralardan Gelen Aramalar Nasıl Engellenir?

Bir dönem kullanıcıların, özel numaralardan gelen aramaları cevaplamak veya reddetmekten başka seçeneği yoktu. Neyse ki geliştiriciler, arama engelleme özelliklerini kalıcı olarak cihazlara dahil ederek, cep telefonu kullanıcılarının can sıkıcı aramaları susturmaları için bir yöntem yarattı.

Gerekli süre: 1 dakika. Android'de özel numaralardan gelen aramaları nasıl engelleyeceğiniz aşağıda açıklanmıştır: Telefonunuzda arama uygulamasını açın. Tüm Android telefonlarda yer alan "Arama" uygulamasına giriş yapın.

Sağ üstteki üç nokta menü simgesine dokunun. Telefon uygulamasının detaylarına ulaşmak için üst köşedeki üç noktalı yere girin. Açılan pencerede ayarlara girin. Ayarlara girin.

Numara engelleme bölümüne girin. Telefondan telefona farklı olsa da genel olarak "Engellenen Numaralar" veya "Engelli Numaralar" yazan yere girin.



Özel numaralardan gelen aramaları engelleyin. Bilinmeyen/özel numaraları engelle seçeneğini açın.





Oldukça sinir edici olan anonim aramaları durdurmak için yapmanız gereken tek şey bu. Yukarıdaki sıralamanın telefonunuzun üreticisine ve kullandığınız Android sürümüne bağlı olarak değiştiğini unutmayın. Fakat çok büyük oranda benzerler.

Arama Engelleme Nasıl Çalışıyor?

Arama engellemeyi açtığınızda, engellediğiniz bir numara sizi aradığı zaman telefonunuz çalmaz. Belirli telefon numaralarını engellemiş ya da tüm özel ve bilinmeyen aramaları durdurmak için yukarıdaki adımları atmış olsanız da, arayan kişinin size ulaşmaya çalıştığına dair hiçbir bildirim almazsınız. Bu numaralardan metin mesajları da alamayacaksınız.

Elbette, arayan kişi eğer ısrarcıysa sesli mesaj bırakabilir, böylece sesli mesajlarınızı kontrol ederseniz olası bir önemli konuyu kaçırmazsınız.

Özel numaraları engellemek mükemmel değildir. Ayar, tüm özel numaralar için genel bir engellemedir. Yani bu nedenle gizli numara kullanan arkadaşlarınız veya aile üyeleriniz de engellenecektir. Bunun nedeni, engellemenin ağda değil cihaz üstünde uygulanıyor olmasıdır.

Bazı arkadaşlarınızın veya ailenizin özel numaraları olabileceğini unutmayın; bu nedenle, engelleme özelliği arkadaş ve yabancı ayırt edemediğinden telefonunuzun bu aramaları kabul etmeyeceğini onlara haber vermek kesinlikle iyi bir fikir olacaktır.