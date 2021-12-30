Uygulamaları Eski Android Telefondan Yeni Telefona Aktarmak

Bu rehberde uygulamaları eski bir Android telefondan yeni Android telefona nasıl aktaracağınızı anlatıyoruz. Yazıdaki öneriler, Android'in dahili Yedekleme ve Geri Yükleme özelliğini kullanmayı veya cihazınıza önceden dahil edilmişse Samsung Smart Switch Mobile uygulamasını kullanmayı içeriyor. Yönergeler, tüm üreticilerin Android Pie 9.0, Oreo 8.0, Nougat 7.0 ve Android telefonlarında yer almaktadır.

Android Yedekleme ve Geri Yükleme Özelliğini Kullanın

İlk olarak, eski cihazınızın verilerinizi yedeklediğinden emin olun:

Ayarlar > Sistem'e gidin.

Yedekle'yi seçin. (Önce Gelişmiş bölümünü açmanız gerekebilir.)

Not: Menü isimleriniz, telefonunuzun üreticisine ve Android sürümüne bağlı olarak biraz farklı olabilir.

Google Drive'a Yedekle seçeneğinin açık olduğunu doğrulayın. Eğer öyleyse, hazırsınız.

Kapalı duruma getirilmişse açın ve Şimdi yedekle'yi seçin.

Yedekleme tamamlandığında, her şey hazırdır.

Uyarı: Daha yeni bir Android sürümünden daha eski bir Android sürümüne sahip bir telefona yedeğinizi geri yükleyemezsiniz.

Verilerinizi Yeni Telefona Geri Yükleyin

Artık verilerinizi yeni Android'e geri yüklemeye hazırsınız. Yeni telefonunuzu henüz kurmadıysanız, bu işlem sırasında uygulamalar da dahil olmak üzere verilerinizi geri yükleyebilirsiniz.

İpucu: Telefonununuzun kurulumu tamamlandıysa ve eski verilerinizi geri yüklemediyseniz, fabrika ayarlarına sıfırlayın ve kurulum işlemini yeniden başlatın.

Yeni Android telefonunuzu şarj edin ve açın. Başka bir cihazdan verileri geri yüklemek isteyip istemediğinizi soracağı yere kadar ekrandaki komutları uygulayın. Yeni bir telefon aldığınızda elbette temiz bir sayfa açmayı tercih edebilirsiniz, ancak eski telefondan verileri geri yüklemek de birçok şeyi yeniden yapmaktan sizi kurtaracaktır.

Not: Bu işlem, telefonunuzun modeline, operatörüne ve işletim sistemi sürümüne bağlı olarak biraz farklılık gösterecektir.

Verileri geri yüklemek istediğiniz cihazı seçin ve Verilerinizi Kopyala'ya dokunun.



Android'iniz bir Wi-Fi ağına bağlanmanızı isteyecek. Eski telefonunuzla aynı ağa telefona bağlı olduğundan emin olun.



Geri yükleme seçeneklerinden, Android telefondan geri yükleme (elinizde eski Android'iniz varsa) veya Buluttan geri yedekleme (yoksa) seçeneği arasında karar versin.



Eski telefonunuzda oturum açtığınız Gmail hesabını kullanarak Google hesabınızda oturum açın.



Eski Android cihazınızı da gösterecek olan yedekleme seçenekleri listesinde doğru olan modeli seçin. Ardından, verileri ve ayarları önceki cihazınızdan taşımak için Geri Yükle'ye dokunun. Yeni cihazda istediğiniz uygulamaları seçmek için Uygulamalar'a dokunun.



Verileriniz arka planda geri yüklenirken telefonun kurulum işlemine devam edebilirsiniz.

Samsung Smart Switch Uygulamasını kullanın

Galaxy S7 veya daha yeni bir modele sahipseniz Smart Switch Mobile cihazınıza önceden yüklü demektir. Daha eski cihazlar için uygulamayı Google Play'den veya Samsung uygulama mağazasından indirin. 6.0 Marshmallow veya sonraki sürümleri çalıştıran bir Android telefondan bir Samsung telefona veri aktarmak için bu güzel uygulamayı kullanabilirsiniz.

Uygulamaya S7 veya sonraki bir modelde erişmek için Ayarlar > Hesaplar > Smart Switch'e dokunun. Diğer telefonlar için uygulama bölümüne bakmalısınız.

Smart Switch ile kullanabileceğiniz üç yöntem vardır: Kablosuz, USB kablosu veya harici depolama (SD kart veya USB depolama).

Smart Switch'i Kablosuz Bağlantıyla Kullanma

Uygulamaları en basit yöntem olan kablosuz yöntemi kullanarak nasıl aktaracağınız aşağıda açıklanmıştır.

Yeni telefonunuzda Smart Switch'i başlatın. Kablosuz > Al > Android'i seçin. Eski cihazınızda Smart Switch'i açın. Kablosuz > Gönder'e dokunun. Yeni cihazınızda ekrandaki talimatları izleyin.

Smart Switch'i USB Kablosuyla Kullanma:

Bir USB kablosu kullanarak uygulamaları nasıl aktaracağınız aşağıda açıklanmıştır.

Eski telefonunuzun USB kablosunu takın. Bu kabloyu bir Samsung USB portuna bağlayın. Samsung USB konektörünü yeni Samsung telefonunuza takın. Eski telefonunuzda Smart Switch'i başlatın. Eski telefonunuzdaki USB ayarını Medya cihazı (MTP) olarak ayarlayın. Uygulamaları aktarmak için ekrandaki talimatları izleyin.

Smart Switch'i SD Kartla Kullanma

Harici depolama seçeneğini kullanmak için SD kartı takın veya telefonu, geri yüklemek istediğiniz uygulamaları içeren USB depolama cihazına bağlayın. Ekrandaki sıralamayı izleyin.

Samsung ayrıca Windows ve Mac için Smart Switch uygulamalarına sahip. Masaüstü uygulamasını indirin ve çalıştırın, yeni telefonunuzu bilgisayara bağlayın ve uygulamaları ve diğer verileri aktarmak için ekrandaki talimatları izleyin.

Oyunları Yedekleme ve Geri Yükleme

Yeni bir telefonla beraber en sevdiğiniz oyunu açtığınızda, tüm ilerlemenizin silindiğini öğrenmeniz oldukça üzücü. Fakat tedirgin olmayın. Play Store'daki çoğu oyunda ilerlemenizi kolayca yedekleyebilir ve her yeni cihazda bu vergileri yükleyebilirsiniz. Oyunları yedeklemenin en bilinen yolu, Google Play Oyunlar adlı uygulamadır. Uyumlu olan uygulamaların Play Store sayfasında yeşil bir gamepad simgesi olacaktır.

Uygulamayı açın, sağ üst köşedeki üç noktalı menüye dokunun, ardından Ayarlar'ı seçin ve Oyunlarda otomatik olarak oturum aç'ı açık konumuna getirin. Oyunlarınızı yeni telefona aktardıktan sonra ilerlemeyi senkronize etmek için Play Oyunlar hesabınızda oturum açın.

Oyununuz Google Play Oyunlar ile uyumlu değilse, ayrıca yedeklemelisiniz. Bir yedekleme seçeneği olup olmadığını görmek için oyunun ayarlarını kontrol etmeniz yeterli.