Android'de Otomatik Güncellemeler Nasıl Kapatılır?

Bu rehberde Samsung marka telefonlar da dahil olmak üzere Android akıllı telefonunuzda uygulamaların ve Android işletim sisteminin otomatik olarak güncellenmesini nasıl engelleyebileceğinizi anlatıyoruz.

Android Sistem Güncellemelerini Kapatmak

Android'inizin otomatik olarak güncellenmesini durdurmak istiyorsanız, oldukça basit şekilde bunu gerçekleştirebilirsiniz. Otomatik Android sistem güncellemelerini devre dışı bırakmak için yapmanız gerekenler şu şekildedir:

Not: Android işletim sistemini güncel tutmak mühimdir. Bu nedenle kapatmak yerine manuel olarak güncelleştirmeleri kontrol ettiğinizden emin olun.

Android telefonunuzda Ayarlar'a dokunun.

Yazılım Güncelleme'ye girin.

İpucu: Bu seçeneği bulmak için en aşağı kaydırmanız ya da en üst alana bakmanız gerekebilir.

Dişliye dokunun ve güncelleme ayarlarına girin.

Otomatik indir veya yükle'ye dokunun ve kapalı duruma getirin.

Android Uygulamalarının Otomatik Güncellenmesini Nasıl Durdurulur?

Eğer istediğiniz şey Android uygulamalarınızın otomatik olarak güncellenmesiyle ilgiliyse, bunu nasıl engelleyeceğiniz şu şekilde açıklanmıştır:

Android telefonunuzda Google Play Store'a dokunun.

Google hesabı profil resminize dokunun.

Ayarlar'a dokunun.

Ağ Tercihleri'ne dokunun.

Uygulamaları Otomatik Güncelle'ye girin.

Uygulamaları otomatik olarak güncelleme'yi seçin.

Tamamlandı ya da Bitti yazan yere dokunun.

Samsung'da Otomatik Güncellemeler Nasıl Kapatılır?

Bir Samsung akıllı telefonunuz varsa, sistem güncellemelerini devre dışı bırakma işlemi daha farklı bir menü sıralamasını kapsıyor. İşte yapmanız gerekenler.

Not:Uygulama güncellemelerini devre dışı bırakma işlemi yukarıdakiyle aynı kalır. Tekrar anlatmaya gerek görmedik.

Samsung telefonunuzda Ayarlar'a dokunun.

Yazılım güncellemesi'ne dokunun.

Wi-Fi üzerinden otomatik indirmeyi kapalı olarak değiştirin.

Neden Android Sistem Güncellemeleri Almaya Devam Etmeliyiz?

Tüm teknoloji alanında olduğu gibi, Android telefonlar, özellikle nispeten ilk piyasaya çıktıklarında, genellikle düzenli güncellemeler alırlar. Sistem güncellemeleri, Android işletim sisteminizin en performanslı halinde olduğu anlamına gelirken uygulama güncellemeleri, uygulamalarınızın en hatasız halinde olduğu anlamına gelir. Bu, yeni özellikler veya güvenlik veya yalnızca eski yazılımdan daha kusursuz bir deneyimin keyfini çıkarmak anlamına gelebilir.

Uygulamalarımı ve Yazılımlarımı Neden Güncel Tutmalıyım?

Uygulamalarınızı ve işletim sisteminizi güncel tutmanın önemli olmasının birkaç nedeni vardır. Bu temel nedenlere bir göz atalım: