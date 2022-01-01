Android 12 Güncellemesini Alacak Olan Samsung Telefonlar

Samsung'un yazılım güncelleştirme sistemi şu anda Android akıllı telefon üreticileri arasında en harikalardan birisi. Şirket, amiral gemisi akıllı telefonları için en az üç yıllık büyük Android güncellemelerini ve yeni cihazları için de dört yıla kadar güvenlik güncellemelerinin garantisini veriyor. Bu yazımızda Android 12 ve One UI 4.0 alması kesinleşen Samsung akıllı telefonların listesine göz gezdirebilirsiniz.

Samsung, Android 12 tabanlı kullanıcı arayüzü olan yeni One UI 4.0'ı resmi olarak piyasaya sürdü. Güncelleme, Galaxy S21, Galaxy S21+ ve Galaxy S21 Ultra dahil olmak üzere Galaxy S21 serisi modeller için bugün global olarak yayınlanmaya başlıyor. One UI 4.0 özellikle yeni özelleştirme seçenekleri ve gizlilik özellikleriyle dikkat çekici görünüyor.

Bu yazımızda üreticinin resmi sayfalarında yapılan güncellemelerin ve duyuruların geçmişine dayanarak Android 12/One UI 4.0 güncellemesini alması gereken tüm Samsung telefonlarını listeliyoruz. Aşağıda kategorilere ayrılmış modelleri bulabilirsiniz.

İçerik gizle
1 Galaxy A serisi Android 12 güncellemesi
2 Galaxy S serisi Android 12 güncellemesi
3 Galaxy Note serisi Android 12 güncellemesi
4 Galaxy Z serisi Android 12 güncelleştirmesi
5 Galaxy M serisi Android 12 güncelleştirmesi
6 Galaxy XCover serisi Android 12 güncelleştirmesi
7 Galaxy Tab serisi Android 12 güncelleştirmesi

Galaxy A serisi Android 12 güncellemesi

Samsung'un Galaxy A serisi, daima gelişmiş kamera ve ağ özelliklerine sahip orta sınıf modeller sunar. Örneğin Galaxy A52 gibi cihazlar 5G ağ desteği sunarken, Galaxy A72'nin dörtlü kamera konfigürasyonu bize başarılı bir telefoto lens avantajı getiriyor.

Ürün modeliGüncelleştirme tarihiDağıtım başlangıcı
Galaxy A01Temmuz 2022 
Galaxy A02Ağustos 2022 
Galaxy A02sAğustos 2022 
Galaxy A03Ağustos 2022 
Galaxy A11Ağustos 2022 
Galaxy A12Temmuz 2022 
Galaxy A21Ağustos 2022 
Galaxy A21sTemmuz 2022 
Galaxy A22Haziran 2022 
Galaxy A22 5GTemmuz 2022 
Galaxy A31Temmuz 2022 
Galaxy A32Mayıs 2022 
Galaxy A32 5GMayıs 2022 
Galaxy A41Haziran 2022 
Galaxy A42 (5G)Mayıs 2022 
Galaxy A51 (LTE/5G)Nisan 2022 
Galaxy A52Şubat 2022 
Galaxy A52 5GŞubat 2022 
Galaxy A52sŞubat 2022 
Galaxy A71 (LTE/5G)Nisan 2022 
Galaxy A72Şubat 2022 
Galaxy A90 5GNisan 2022 

Galaxy S serisi Android 12 güncellemesi

Galaxy S serisinin anlatılmaya ihtiyacı yok, değil mi? Burada, Samsung'un amiral gemisi serisinin son üç nesli en son işletim sistemi sürümüne sahip olacak. Ancak Samsung'un güncelleme stratejisine dayanarak, Android 12'nin Galaxy S10 serisi için son büyük güncelleme olacağını belirtmeliyiz.

Ürün modeliGüncelleştirme tarihiDağıtım başlangıcı
Galaxy S10Ocak 2022Aralık/2021
Galaxy S10 5GOcak 2022Aralık/2021
Galaxy S10+Ocak 2022Aralık/2021
Galaxy S10 LiteOcak 2022 
Galaxy S10eOcak 2022Aralık/2021
Galaxy S20Ocak 2022Aralık/2021
Galaxy S20+Ocak 2022Aralık/2021
Galaxy S20 UltraOcak 2022Aralık/2021
Galaxy S20 FEOcak 2022Aralık/2021
Galaxy S21Kasım 2021Kasım/2021
Galaxy S21+Kasım 2021Kasım/2021
Galaxy S21 UltraKasım 2021Kasım/2021

Galaxy Note serisi Android 12 güncellemesi

Bu yılın Mart ayında, Samsung CEO'su DJ Koh, şirketin Galaxy Note serisi için olan güncellemeyi 2021'de yayınlayıp yayınlamamayı tartıştığını belirtmişti. Bundan çok kısa bir süre sonra, Samsung'un Galaxy Note serisi için yazılım güncelleme politikasına dahil edilen modeller Note 10 ve Note 20 oldu. Galaxy S10 serisi gibi Note 10 serisinin de son büyük işletim sistemi güncellemesi olarak Android 12'yi alması bekleniyor.

Ürün modeliGüncelleştirme tarihiDağıtım başlangıcı
Galaxy Note 10 (LTE/5G)Ocak 2022Aralık/2021
Galaxy Note 10+ (LTE/5G)Ocak 2022Aralık/2021
Galaxy Note 10 LiteOcak 2022 
Galaxy Note 20 (LTE/5G)Ocak 2022Aralık/2021
Galaxy Note 20 Ultra (LTE/5G)Ocak 2022Aralık/2021

Galaxy Z serisi Android 12 güncelleştirmesi

Artık Galaxy Note cihazlarımıza sahip olamayacak olmamızın nedeni, piyasaya sürülmesi halinde, yılın ikinci yarısında Note 30 ile doğrudan rekabet edecek olan Galaxy Z serisinden kaynaklanıyor olabilir. Bunlar, Android 12 tabanlı One UI alacak olan Samsung'un katlanır modelleri ve oldukça ilgi gördüler.

Ürün modeliGüncelleştirme tarihiDağıtım başlangıcı
Galaxy FoldOcak 2022Aralık/2021
Galaxy Z Flip (LTE/5G)Ocak 2022Aralık/2021
Galaxy Z Fold 2 (5G)Ocak 2022 
Galaxy Z Fold 3 (5G)Aralık 2021Aralık/2021
Galaxy Z Flip 3 (5G)Aralık 2021Aralık/2021

Galaxy M serisi Android 12 güncelleştirmesi

Samsung'un bir diğer popüler serisi de Galaxy M serisi. Serinin öne çıkan özellikleri arasında, son zamanlarda duyurulan ve devasa 6.000 mAh pile sahip olan Galaxy M32 yer alıyor. Ancak, bu aralıktaki cihazların kullanılabilirliği, bulunduğunuz bölgeye bağlı olarak değişiyor. Çünkü ülkeden ülkeye göre donanımları değişiyor.

Ürün modeliGüncelleştirme tarihiDağıtım başlangıcı
Galaxy M02  
Galaxy M02s  
Galaxy M12Temmuz 2022 
Galaxy M21  
Galaxy M21sHaziran 2022 
Galaxy M22Haziran 2022 
Galaxy M31Haziran 2022 
Galaxy M31 Prime Edition  
Galaxy M31s  
Galaxy M32Haziran 2022 
Galaxy M42 5G  
Galaxy M51Haziran 2022 
Galaxy M52 5GMayıs 2022 
Galaxy M62Nisan 2022 

Galaxy XCover serisi Android 12 güncelleştirmesi

Samsung'un dayanıklı telefon serisinde de Android 12 güncelleştirmesini almaya uygun birkaç cihaz var. En popüler modeller:

Ürün modeliGüncelleştirme tarihiDağıtım başlangıcı
Galaxy XCover 5Temmuz 2022 
Galaxy XCover ProMayıs 2022 

Galaxy Tab serisi Android 12 güncelleştirmesi

Son olarak, bir sonraki Android 12 için işletim sistemi güncellemesini alması beklenen Samsung Galaxy Tab serisi tabletlerin listesine de sahibiz.

Ürün modeliGüncelleştirme tarihiDağıtım başlangıcı
Galaxy Tab A7 (2020)Mayıs 2022 
Galaxy Tab A7 LiteHaziran 2022 
Galaxy Tab Active 3Mayıs 2022 
Galaxy Tab S6Nisan 2022 
Galaxy Tab S6 LiteMayıs 2022 
Galaxy Tab S7Şubat 2022Aralık/2021
Galaxy Tab S7+Şubat 2022Aralık/2021
Galaxy Tab S7 FEMart 2022 

Şimdilik bu kadar. Bu liste, Samsung akıllı telefonlar için işletim sistemi güncelleme süreciyle ilgili bilgiler ve yeni cihazlarla sürekli olarak güncellenecektir.

Son olarak, Samsung'un ağırlıklı olarak kurumsal pazarı hedefleyen "Enterprise Edition" serisinin bir parçası olan amiral gemileri ve orta sınıf telefonlar için 5 yıllık güvenlik güncelleştirmelerini de garanti ettiğini belirtmek isteriz.