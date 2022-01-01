Android 12 Güncellemesini Alacak Olan Samsung Telefonlar

Samsung'un yazılım güncelleştirme sistemi şu anda Android akıllı telefon üreticileri arasında en harikalardan birisi. Şirket, amiral gemisi akıllı telefonları için en az üç yıllık büyük Android güncellemelerini ve yeni cihazları için de dört yıla kadar güvenlik güncellemelerinin garantisini veriyor. Bu yazımızda Android 12 ve One UI 4.0 alması kesinleşen Samsung akıllı telefonların listesine göz gezdirebilirsiniz.

Samsung, Android 12 tabanlı kullanıcı arayüzü olan yeni One UI 4.0'ı resmi olarak piyasaya sürdü. Güncelleme, Galaxy S21, Galaxy S21+ ve Galaxy S21 Ultra dahil olmak üzere Galaxy S21 serisi modeller için bugün global olarak yayınlanmaya başlıyor. One UI 4.0 özellikle yeni özelleştirme seçenekleri ve gizlilik özellikleriyle dikkat çekici görünüyor.

Bu yazımızda üreticinin resmi sayfalarında yapılan güncellemelerin ve duyuruların geçmişine dayanarak Android 12/One UI 4.0 güncellemesini alması gereken tüm Samsung telefonlarını listeliyoruz. Aşağıda kategorilere ayrılmış modelleri bulabilirsiniz.

Galaxy A serisi Android 12 güncellemesi

Samsung'un Galaxy A serisi, daima gelişmiş kamera ve ağ özelliklerine sahip orta sınıf modeller sunar. Örneğin Galaxy A52 gibi cihazlar 5G ağ desteği sunarken, Galaxy A72'nin dörtlü kamera konfigürasyonu bize başarılı bir telefoto lens avantajı getiriyor.

Ürün modeli Güncelleştirme tarihi Dağıtım başlangıcı Galaxy A01 Temmuz 2022 Galaxy A02 Ağustos 2022 Galaxy A02s Ağustos 2022 Galaxy A03 Ağustos 2022 Galaxy A11 Ağustos 2022 Galaxy A12 Temmuz 2022 Galaxy A21 Ağustos 2022 Galaxy A21s Temmuz 2022 Galaxy A22 Haziran 2022 Galaxy A22 5G Temmuz 2022 Galaxy A31 Temmuz 2022 Galaxy A32 Mayıs 2022 Galaxy A32 5G Mayıs 2022 Galaxy A41 Haziran 2022 Galaxy A42 (5G) Mayıs 2022 Galaxy A51 (LTE/5G) Nisan 2022 Galaxy A52 Şubat 2022 Galaxy A52 5G Şubat 2022 Galaxy A52s Şubat 2022 Galaxy A71 (LTE/5G) Nisan 2022 Galaxy A72 Şubat 2022 Galaxy A90 5G Nisan 2022

Galaxy S serisi Android 12 güncellemesi

Galaxy S serisinin anlatılmaya ihtiyacı yok, değil mi? Burada, Samsung'un amiral gemisi serisinin son üç nesli en son işletim sistemi sürümüne sahip olacak. Ancak Samsung'un güncelleme stratejisine dayanarak, Android 12'nin Galaxy S10 serisi için son büyük güncelleme olacağını belirtmeliyiz.

Ürün modeli Güncelleştirme tarihi Dağıtım başlangıcı Galaxy S10 Ocak 2022 Aralık/2021 Galaxy S10 5G Ocak 2022 Aralık/2021 Galaxy S10+ Ocak 2022 Aralık/2021 Galaxy S10 Lite Ocak 2022 Galaxy S10e Ocak 2022 Aralık/2021 Galaxy S20 Ocak 2022 Aralık/2021 Galaxy S20+ Ocak 2022 Aralık/2021 Galaxy S20 Ultra Ocak 2022 Aralık/2021 Galaxy S20 FE Ocak 2022 Aralık/2021 Galaxy S21 Kasım 2021 Kasım/2021 Galaxy S21+ Kasım 2021 Kasım/2021 Galaxy S21 Ultra Kasım 2021 Kasım/2021

Galaxy Note serisi Android 12 güncellemesi

Bu yılın Mart ayında, Samsung CEO'su DJ Koh, şirketin Galaxy Note serisi için olan güncellemeyi 2021'de yayınlayıp yayınlamamayı tartıştığını belirtmişti. Bundan çok kısa bir süre sonra, Samsung'un Galaxy Note serisi için yazılım güncelleme politikasına dahil edilen modeller Note 10 ve Note 20 oldu. Galaxy S10 serisi gibi Note 10 serisinin de son büyük işletim sistemi güncellemesi olarak Android 12'yi alması bekleniyor.

Ürün modeli Güncelleştirme tarihi Dağıtım başlangıcı Galaxy Note 10 (LTE/5G) Ocak 2022 Aralık/2021 Galaxy Note 10+ (LTE/5G) Ocak 2022 Aralık/2021 Galaxy Note 10 Lite Ocak 2022 Galaxy Note 20 (LTE/5G) Ocak 2022 Aralık/2021 Galaxy Note 20 Ultra (LTE/5G) Ocak 2022 Aralık/2021

Galaxy Z serisi Android 12 güncelleştirmesi

Artık Galaxy Note cihazlarımıza sahip olamayacak olmamızın nedeni, piyasaya sürülmesi halinde, yılın ikinci yarısında Note 30 ile doğrudan rekabet edecek olan Galaxy Z serisinden kaynaklanıyor olabilir. Bunlar, Android 12 tabanlı One UI alacak olan Samsung'un katlanır modelleri ve oldukça ilgi gördüler.

Ürün modeli Güncelleştirme tarihi Dağıtım başlangıcı Galaxy Fold Ocak 2022 Aralık/2021 Galaxy Z Flip (LTE/5G) Ocak 2022 Aralık/2021 Galaxy Z Fold 2 (5G) Ocak 2022 Galaxy Z Fold 3 (5G) Aralık 2021 Aralık/2021 Galaxy Z Flip 3 (5G) Aralık 2021 Aralık/2021

Galaxy M serisi Android 12 güncelleştirmesi

Samsung'un bir diğer popüler serisi de Galaxy M serisi. Serinin öne çıkan özellikleri arasında, son zamanlarda duyurulan ve devasa 6.000 mAh pile sahip olan Galaxy M32 yer alıyor. Ancak, bu aralıktaki cihazların kullanılabilirliği, bulunduğunuz bölgeye bağlı olarak değişiyor. Çünkü ülkeden ülkeye göre donanımları değişiyor.

Ürün modeli Güncelleştirme tarihi Dağıtım başlangıcı Galaxy M02 Galaxy M02s Galaxy M12 Temmuz 2022 Galaxy M21 Galaxy M21s Haziran 2022 Galaxy M22 Haziran 2022 Galaxy M31 Haziran 2022 Galaxy M31 Prime Edition Galaxy M31s Galaxy M32 Haziran 2022 Galaxy M42 5G Galaxy M51 Haziran 2022 Galaxy M52 5G Mayıs 2022 Galaxy M62 Nisan 2022

Galaxy XCover serisi Android 12 güncelleştirmesi

Samsung'un dayanıklı telefon serisinde de Android 12 güncelleştirmesini almaya uygun birkaç cihaz var. En popüler modeller:

Ürün modeli Güncelleştirme tarihi Dağıtım başlangıcı Galaxy XCover 5 Temmuz 2022 Galaxy XCover Pro Mayıs 2022

Galaxy Tab serisi Android 12 güncelleştirmesi

Son olarak, bir sonraki Android 12 için işletim sistemi güncellemesini alması beklenen Samsung Galaxy Tab serisi tabletlerin listesine de sahibiz.

Ürün modeli Güncelleştirme tarihi Dağıtım başlangıcı Galaxy Tab A7 (2020) Mayıs 2022 Galaxy Tab A7 Lite Haziran 2022 Galaxy Tab Active 3 Mayıs 2022 Galaxy Tab S6 Nisan 2022 Galaxy Tab S6 Lite Mayıs 2022 Galaxy Tab S7 Şubat 2022 Aralık/2021 Galaxy Tab S7+ Şubat 2022 Aralık/2021 Galaxy Tab S7 FE Mart 2022

Şimdilik bu kadar. Bu liste, Samsung akıllı telefonlar için işletim sistemi güncelleme süreciyle ilgili bilgiler ve yeni cihazlarla sürekli olarak güncellenecektir.

Son olarak, Samsung'un ağırlıklı olarak kurumsal pazarı hedefleyen "Enterprise Edition" serisinin bir parçası olan amiral gemileri ve orta sınıf telefonlar için 5 yıllık güvenlik güncelleştirmelerini de garanti ettiğini belirtmek isteriz.