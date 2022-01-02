Samsung, Galaxy S21 FE 5G’yi Tanıttı

Samsung, Galaxy S21 FE 5G’yi bugün resmi olarak duyurdu. Şirket, yakında satışa çokacak olan amiral gemisi modelin, profesyonel düzeyde bir kamera, güçlü işlemci ve elbette eksiksiz bir ekosistem dahil olmak üzere Galaxy S21’in en güçlü özelliklerinin tümünü içereceği belirtiliyor.

Bir süredir Galaxy S21 FE ile ilgili söylentiler dolaşıyordu ve Samsung şimdi cihazı ilk kez resmi olarak detaylandırdı. Şirket amiral gemisi cihazlarının daha ucuz sürümlerini FE (veya Fan Edition) olarak çıkarıyor.

Samsung

S21 FE, normal Galaxy S21 ile aynı 5nm 64-bit sekiz çekirdekli işlemciye sahip olacak. Samsung, işlemcinin Oyun Modunda 240 Hz’e kadar yenileme hızına ulaşabilen ultra net 6,4 inç FHD+ dinamik AMOLED ekranda akışkan ve kaliteli grafikler sunacağından emin. Telefondaki diğer özellikler arasında 12MP geniş kamera, 12MP Ultra Geniş kamera ve 30x’e kadar “space zoom” lu 8MP telefoto kamera yer alıyor.

Samsung Galaxy S21 FE ayrıca kablolu ve kablosuz şarj desteğinin yanı sıra Wireless PowerShare özelliğine de sahip olacak. Yakında satışa çıkacak olan telefon, Samsung’un One UI’sinin en son sürümünü kullanan Android 12 ile birlikte sunuluyor.

Yeni Galaxy S21 FE 5G, 11 Ocak’ta satın alınabilecek ve Samsung web sitesi ve Samsung cihazları sunan operatörler aracılığıyla satışa sunulacak.