iPhone Ekranınızı Mac’inize Nasıl Yansıtırsınız?

Telefon ekranları eskisinden çok daha büyük bir halde. Ancak yine de bir Mac’in ekranına kıyasla elbette yeterli değil. Örneğin birkaç kişiye bir Excel tablosu göstermek veya video izletmek istiyorsanız, telefon ne kadar büyük olursa olsun, bunu Mac’inizde yapmak iPhone’unuzdan çok daha konforlu olacaktır.

macOS Monterey’in piyasaya sürülmesiyle artık Mac’inize adeta bir Apple TV ekranı gibi davranabilirsiniz. Ne yazık ki, bu özellik yalnızca nispeten daha yeni Mac’lerde çalışır. Bu rehberde iPhone’unuzu Mac’inize nasıl yansıtacağınızı göstereceğiz. Öncesinde Mac’iniz uyumlu değil mi onu öğrenelim.

Cihazlarınız Sürekliliğe Hazır mı?

iPhone’unuzu Mac’inize yansıtmak için her iki cihazın da Apple’ın Süreklilik özelliğini desteklemesi gerekir. iPhone tarafında bu daha basit. iPhone 7 veya daha yeni bir modele sahipseniz Continuity (Süreklilik) ile uyumlusunuz diyebiliriz.

Mac tarafında durum biraz çeşitlilik arz ediyor. Genel olarak, 2018 ve sonrasından bir MacBook modeliniz varsa, muhtemelen Sürekliliği destekliyor diyebiliriz. 2019’dan sonraki Mac Pro ve iMac modelleri de 2020’den sonraki Mac mini modellerinde olduğu gibi Sürekliliği destekliyor. Son olarak, tüm iMac Pro modelleri Sürekliliği destekler.

Mac modelinizden emin değilseniz, Continuity sistem gereksinimleriyle ilgili Apple’ın destek sayfasına bakın: https://support.apple.com/en-us/HT204689

AirPlay Kullanarak iPhone’u Mac’e Yansıtmak

iPhone ve Mac’inizin Sürekliliği desteklediğini ve en az macOS Monterey sürümünü kullandığınızı varsayarsak, iPhone’unuzu Mac’inize yansıtmak çok basit bir işlemdir.

Tüm iPhone ekranınızı yansıtmak için, altta işaretli olan ve üst üste binen iki dikdörtgenle temsil edilen Ekran Yansıtma simgesine dokunun. Buna dokunduktan sonra, açılan menüde Mac’inizi AirPlay listesinde göreceksiniz. iPhone ekranınızı yansıtmaya başlamak için Mac cihazınızı seçin.

İçeriğinizi yalnızca bir video gibi yansıtmak istiyorsanız, normalde yaptığınız gibi AirPlay simgesini kullanmanız yeterlidir. Tek fark, bir Apple TV veya başka bir cihaz yerine, hedef olarak macOS Monterey çalıştıran Mac’inizi seçiyor olmanızdır.

QuickTime ile iPhone’u Mac’e Yansıtma

iPhone veya Mac’iniz Sürekliliği desteklemiyorsa, iPhone’unuzu başka bir şekilde Mac’inize yansıtabilirsiniz. Bu noktada iki seçeneğiniz var. AirPlay’i etkinleştirmek için üçüncü taraf bir uygulama kullanabilirsiniz, ancak bunlar kararsız çalışabilirler ve en önemlisi ücretsiz değildir.

Diğer seçeneğiniz, bir Lightning – USB kablosu kullanmak ve ekranınızı QuickTime ile yansıtmak. Bu bilindiği üzere geçici bir çözümdür. Ancak fazladan para harcamayı gerektirmeden oldukça iyi çalışır.

Kabloyu kullanarak iPhone’unuzu Mac’inize bağlayın, ardından QuickTime’ı başlatın. Dosya -> Yeni Film Kaydı’nı seçin. Şimdi kırmızı Kayıt düğmesinin yanındaki oku tıklayın ve video kaynağı olarak iPhone’unuzu seçin. Tipik olarak iPhone’lara “X iPhone’u” gibi bir ad verilir.

Telefonunuzu video kaynağı olarak seçtikten sonra, ekranınızın Mac’inizde yansıtıldığını göreceksiniz. Ek olarak, ekranınızı kaydetmek istiyorsanız, kaydetmeye başlamak için tek yapmanız gereken kırmızı kayıt düğmesine dokunmak olacaktır.

Mac’inizde AirPlay Nasıl Devre Dışı Bırakılır?

macOS Monterey yüklendiğinde, AirPlay otomatik olarak etkinleştirir. Çoğu durumda, tam olarak istediğiniz şey budur. Bununla birlikte, Apple, AirPlay kaynağı olarak çalıştırmanın nasıl devre dışı bırakılacağını açıkça belirtmiyor.

Neyse ki, Mac’inizde AirPlay’i kapatmak kolay bir işlemdir. Apple Menüsü -> Sistem Tercihleri’ni seçerek Sistem Tercihleri’ni açın. Burada, Paylaşma tercih bölmesini seçin.

Soldaki listenin en altında, yanında bir onay kutusu bulunan “AirPlay Alıcı” yazan bölümü görmelisiniz. Bu onay kutusunun işaretini kaldırın, Mac’iniz artık diğer cihazlarda AirPlay seçeneği olarak görünmeyecek.