iPhone & iPad: Klavye Rengi Nasıl Değiştirilir?

iOS 14 ve iPadOS 14 ile beraber Android kadar olmasa da widget desteği Apple cihazlara gelmeye başlamıştı. Böylece, kısayollar yardımıyla simgeleri değiştirebilir ve uygulamaların widget olanaklarını kullanabilirsiniz. Ancak bulmacanın tamamı bu kadar değil. Bu yazımızda, hem iPhone hem de iPad için klavye renginin nasıl değiştirileceğine değiniyoruz.

Koyu Moda Geçin

Klavye rengini varsayılan olan beyaz/gri değiştirmenizin en kolay yolu, koyu modu etkinleştirmektir. Bu işlem App Store’dan herhangi bir uygulama yüklemenizi gerektirmiyor. Ayrıca, otomatik olarak zamanlamak istemiyorsanız Karanlık Modu hızlı bir şekilde açıp kapatabilirsiniz. Aşağıdaki sıralamayla Koyu Modu açablir klavye rengini değiştirebilirsiniz:

iPhone veya iPad’inizde Ayarlar uygulamasını açın. Aşağı kaydırın ve Ekran ve Parlaklık’a dokunun. Üst kısımdaki Görünüş bölümünün altındaki Koyu’ya dokunun.

Koyu modu seçerek, tüm arayüzünüzün artık siyah ağırlıklı olacağını tercih etmiş olursunuz. Bu, varsayılan olarak sunulan daha aydınlık olan temayı sevmeyenler ve gözleri yorulanlar için çok faydalı. Hatta günün belirli saatine göre Açık ve Koyu modları arasında geçiş yapacak kadar ileri gidebilirsiniz.

Ancak, Karanlık temayı manuel olarak açıp kapatmak istiyorsanız, bunu doğrudan Denetim Merkezi’ne ekleyebilirsiniz.

iPhone veya iPad’inizde Ayarlar uygulamasını açın. Aşağı kaydırın ve Denetim Merkezi’ne dokunun. Daha Fazla Denetim altında, Koyu Mod’un yanındaki Artı (+) işaretine dokunun. Dahil Edilen Denetimler’e eklendiğinde, Koyu Mod seçeneğini sürükleyip basılı tutun ve Denetim Merkezinde görüneceği sırayla taşıyın.

Bu yapıldıktan sonra, sadece Denetim Merkezi’ni açarak Koyu Modu kolayca açıp kapatabilirsiniz.

Ek Klavye Uygulamalarını Deneyin

Koyu Mod çoğu insan için kusursuz olsa da, klavyelerini gerçekten kişiselleştirmek isteyenler için tam olarak en iyi seçenek diyemeyiz. Birkaç yıl önce Apple, iPhone ve iPad’de üçüncü taraf klavyeleri kullanma özelliğini ekledi. Elbette bu uygulamaların parola girmek için kullanılamaması gibi bazı engelleri hala vardır. Ancak, iPhone veya iPad klavyenizi gerçekten bir tema haline getirmek istiyorsanız, size önerebileceğimiz bazı uygulamalar var.

Gboard

“Entegre” klavye uygulamasının dışında, Gboard, gerçekten yazma konusunda tartışmasız bir sonraki tercihiniz olabilir. Özel arka planlar ayarlamak ve klavye tuşlarınızı özelleştirmek gibi birkaç farklı tema seçeneği vardır. Ancak Gboard’da, bir tuşa her bastığınızda dokunsal geri bildirim gibi entegre klavyenizde olmayan başka özellikler de vardır. Ve en iyi yönü, Gboard’un tamamen ücretsiz olmasıdır.

Microsoft SwiftKey

Eğer en iyi ek klavye uygulamasını seçmemiz gerekseydi, bu kesinlikle SwiftKey olurdu. Tema özelleştirmelerine sahip bir üçüncü taraf klavye olduğu için, yapısı elbette aynı. Ancak SwiftKey yıllardır piyasada ve Microsoft tarafından satın alındıktan sonra dahi uygulama yeni özelliklerle ve sık sık hata düzeltmeleriyle aktif olarak güncelleniyor. Gboard gibi SwiftKey de App Store’da ücretsizdir.

FancyKey – Keyboard Themes

Öncelikle gelişmiş bir yazma deneyimine odaklanan Gboard ve SwiftKey gibi üçüncü taraf klavye uygulamalarını bir kenara ayıralım. Çünkü FancyKey gibi arayüz ve kişiselleştirmeyi her şeyin üstünde tutan uygulamalar da var. FancyKey, başka hiçbir yerde bulamayacağınız özel temalar oluşturmanıza olanak tanıyor ve yukarıda klavye seçeneklerinde bulunmayan özel yazı tiplerini bile kullanabilirsiniz.

Kika Keyboard for iPhone, iPad

FancyKey ile ilgili tüm harika şeyleri bir araya getirin. Şimdi onları bir ödeme duvarının arkasına atın. işte Kika Klavye ile elde ettiğiniz şey bu. Uygulama, kendi özel klavyenizi oluşturma yeteneğinin yanı sıra aralarından seçim yapabileceğiniz yüzlerce tema sunuyor. Ancak, tüm seçeneklerin kilidini açmak için “bir miktar” ödeme yapmanız gerekecek.