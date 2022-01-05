2022’nin En İyi Orta Sınıf Mobil İşlemcileri

Herhangi bir teknoloji tüketicisine modern bir akıllı telefonun en önemli bileşeninin ne olduğunu sorarsanız, cevabı neredeyse her defasında aynı olacaktır: Mobil işlemciler (veya mobil SoC’ler). Bu yazıda şu an mevcut olan akıllı telefonlar için en iyi orta sınıf mobil işlemcilerden bahsedeceğiz.

Söylediğimiz gibi, bu makalenin ana noktası, en iyi orta sınıf mobil işlemcileri (ve tabii ki bunları kullanan akıllı telefonları) tercih etmenize yardımcı olmaktır. Daha fazla paranız varsa ve daha iyi ve daha pahalı bir modele bakıyorsanız, lütfen halihazırda satılan ileri teknoloji mobil işlemcilere ve bunları kullanan akıllı telefonlara yönelin.

En iyi Qualcomm orta sınıf işlemciler

Qualcomm’un orta seviye mobil işlemci serisi ilk olarak iki “seri”yi kapsıyor. Snapdragon 7 serisi üst orta seviye segmenti hedeflerken, Snapdragon 6 serisi, bütçesini sınırlayan ve 300 doların altındaki akıllı telefonları arayan kullanıcılar hedefliyor.

2021 Snapdragon 7 serisi ve 6 serisi mobil işlemcilere göz atalım.

Snapdragon 7 serisi

Snapdragon 780G

Mayıs 2021 itibarıyla Qualcomm Snapdragon 780G, Qualcomm’un en güçlü 7 serisi işlemci modeliydi. Verimlilik odaklı bir 5 nm üretim sürecine dayanan Snapdragon 780G, hem mmWave (Aşırı yüksek frekans) hem de 6Ghz altı ağları destekleyen, geleceğe hazır, 5G özellikli bir mobil işlemci olarak pazarlanıyor.

780G’nin iç düzeneği amiral gemisi sınıfına yakın ve dört adet Arm Cortex-A78 CPU (bir çekirdek yüksek saat hızında) ve dört adet verimlilik odaklı Cortex-A55 CPU alıyor. Grafikler tarafında SD 780G, Qualcomm’un geçmiş yılların amiral gemileriyle (örneğin Snapdragon 855) eşit performans sunan kendi Adreno 642 GPU’sunu kullanıyor.

Qualcomm Snapdragon 780G 5G, Qualcomm’un en güçlü orta sınıf mobil işlemcisidir.

Bu çok yeni bir yonga seti olduğundan, çoğu şirket henüz bu işlemciyi temel alan akıllı telefonları piyasaya sürmedi.

Snapdragon 780G kullanan akıllı telefonlardan birisi Xiaomi Mi 11 Lite.

Snapdragon 778 G

Qualcomm’un 5G Zirvesi sırasında tanıtılan Snapdragon 778G, ARM Cortex-A78 CPU ve Adreno 642L GPU da dahil olmak üzere 780G SoC ile birçok ortak özelliği paylaşıyor ve yazının devamındaki 768G modelinden %40 daha iyi performans vaat ediyor.

Qualcomm, 778G’yi önceki 780G’den ayırabilmek için daha ucuz ama daha az verimli olan 6 nm sürecini tercih etti. Ancak diğer yandan daha yeni (ve daha hızlı) LPDDR5 standardı için de bellek denetleyicisini yeniledi.

778G, 780G yongasına daha ucuz bir alternatif.

Snapdragon 778G ayrıca, oyunların grafiklerinin daha kaliteli bir şekilde oluşturulması için Değişken Hızda Gölgelendirme (VRR) ve dokunmatik ekrandaki komutların yanıt süresini düşürmek için Game Quick Touch dahil olmak üzere, amiral gemisi Snapdragon 888’den alınan iki yeni oyun özelliği sunıuyor.

Ekim 2021’de Qualcomm, 778G için daha yüksek CPU ve GPU frekanslarına ancak aynı çekirdek yapılandırmasına sahip hız aşırtmalı bir model daha duyurdu. Bu modelin ismi 778G Plus (veya 778G+.

Snapdragon 778G kullanan akıllı telefonlar: Honor 50 Pro, Moto Edge 20, Samsung Galaxy A52s, Xiaomi 11 Lite 5G

Snapdragon 768G/765/765G

Snapdragon 76X serisinin üçlüsü, sınıf olarak 780G’nin hemen altında konumlandırılmıştır ve tüm modeller 2020’de piyasaya sürülmüştür. Üç yonganın tümü, teknik özellikler açısından neredeyse aynı ve sadece CPU ve GPU saat hızları açısından farklılıkları var. 765G daha yüksek saat hızına sahip bir ana CPU ve GPU kullanırken, Snapdragon 765 ailedeki en “yavaş” modeldir. Serinin en yenisi, 765G’nin yalnızca hız aşırtmalı bir modeli olan 768G’dir.

Vivo X51 5G, Qualcomm Snapdragon 765 ile güçlendirildi.

Qualcomm Snapdragon 765 kullanan akıllı telefonlar: Vivo X50 Pro, OnePlus Nord, LG Wing, Google Pixel 5, Motorola Moto Edge.

Snapdragon 750G

Eylül 2020’de duyurulan Snapdragon 750G, Qualcomm’un daha yeni orta sınıf SoC’leri arasında yer alıyor. Qualcomm, 750G’yi Snapdragon 76X serisinin altına konumlandırırken, birçok yönden 750G, eski 765 serisinden daha iyi performansa sahip. Gördüğünüz gibi, Qualcomm’un kesinlikle isimlendirmeleri doğru yapması ve insanların kafasını karıştırmayı bırakması gerekiyor.

Qualcomm Snapdragon 750G kullanan akıllı telefonlar: Motorola Moto G 5G, Xiaomi Mi 10T Lite (Mi 10i), Samsung Galaxy A42.

Snapdragon 730 serisi (730, 730G, 732G)

Snapdragon 730 serisi şu anda birbiriyle yakından ilişkili üç işlemciyi barındırıyor – Snapdragon 730, 730G ve 732G. Her üç yonga da 8 nm üretim sürecinden çıktı ve oyun için Kryo 470 CPU çekirdeğini ve Adreno 618 GPU’yu kullanıyor. Tek fark CPU/GPU’nun saat hızları. 730 ile 732G arasında performans olarak pek bir fark olduğunu söyleyemeyiz.

Qualcomm Snapdragon 730 kullanan akıllı telefonlar: Motorola G40 Fusion, Motorola G60, Xiaomi Redmi Note 10 Pro, Poco X3.

Snapdragon 710, 712 ve 720G

Bu üç yonga nispeten eski. Artık çoğunlukla uygun fiyatlı, giriş seviyesi mobil cihazlarında kullanılmaktadır. 2018’de duyurulan SD 710, Kryo 360 altyapısını ve Adreno 616 GPU’yu baz alan 10 nm’lik bir SoC’dir. Snapdragon 712, 710’a yapılan küçük bir güncellemeden ibaret. Snapdragon 720G’ye gelince, bu model 2020’nin başlarında duyurulan nispeten daha yeni bir SoC. 8 nm’lik üretim sürecinden çıkmıştır ve bunun için Kryo 465 çekirdeklerini ve Adreno 618 GPU kullanıyor.

Realme 8 Pro, Qualcomm Snapdragon 720G işlemciyi kullanıyor

Snapdragon 720G kullanan akıllı telefonlar: Realme 8 Pro, Samsung Galaxy A52, Xiaomi Redmi Note 9 Pro.

Snapdragon 600 serisi

Listenin aşağısına ilerledikçe, SoC’lerin model sayılarında artış olur ve kod numaraları kafa karıştırmaya başlar. 2021 SoC’lerinden bahsettiğimiz için, eski ve artık alakasız olabilecek Snapdragon 6 serisi yonga setlerini detaylıca anlatmaktan bilerek kaçınıyoruz ve günümüzün orta sınıf ve bütçe odaklı akıllı telefonlarında en yaygın olarak tercih edilenlere odaklanıyoruz.

Snapdragon 695

Ekim 2021’de duyurulan Snapdragon 695, Qualcomm’un en güçlü 6 serisi mobil işlemcisidir. 2020’de piyasaya sürülen Snapdragon 690’ın bir gelişmişlik örneği ola yeni SoC, güncellenmiş bir üretim sürecini – TSMC’nin 6nm mimarisi – ve güncellenmiş ARM CPU çekirdeklerini içeriyor.

SD695, iki adet yüksek performanslı Cortex-A78 çekirdeği ve altı adet yüksek verimliliğe sahip Cortex-A55 çekirdeğine sahip. Qualcomm’a göre Snapdragon 695, Snapdragon 690’a kıyasla oyunlarda %30’a kadar daha hızlı ve CPU performansında %15’e kadar daha hızlı.

Snapdragon 690

Qualcomm Snapdragon 690, 6 serisindeki ilk 5G’ye hazır işlemci olması (mmWave desteği olmasa da) dahil olmak üzere birçok yeniliğe imza atıyor. Hatta “güç” açısından Snapdragon 7 serisine diğer 6 serisi emsallerinden daha yakındır. Bu SoC ayrıca 8 nm üretim sürecini temel alıyor ve Adreno 619L GPU kullanıyor.

OnePlus Nord N10, Snapdragon 690 SoC’yi ilk kullananlar arasındaydı.

Snapdragon 690 kullanan akıllı telefonlar: OnePlus Nord N10.

Snapdragon 680

Qualcomm, Snapdragon 6 serisinin en iyi 4G modeli için, yukarıdaki modellerden birindeki 5G modülünü 4G/LTE ile yer değiştirmek yerine mevcut bir SoC’nin tasarımını küçültmeyi seçti. Snapdragon 680 (Ekim/2021’de duyuruldu), dört Cortex-A73 çekirdek ve dört Cortex-A53 CPU ve bir Adreno 610 GPU ile Snapdragon 662 ile benzer bir çekirdek yapılandırmasına sahip.

Tasarım Samsung’un 14 nm mimarisi (14LPP) kullanılarak ilk olarak 2017’de piyasaya sürülen Snapdragon 660’a neredeyse benziyor. Ancak 680, TSMC’nin modern N6 süreici kullanılarak üretildi. Sonuç olarak daha düşük pil kullanımının yanı sıra daha az ısı dağılımı elde edildi ve bu da modern orta sınıf cihazlar için daha uzun pil ömrü demek.

Snapdragon 675/670/678

Snapdragon 675 ve 670 yonga setleri oldukça eski (2018’de duyurulmuştu), ancak nispeten yeni telefonlarda kullanılmaya devam ettikleri için onları da listeye ekliyoruz. Ancak Snapdragon 678 oldukça yeni sayılır. Çünkü Aralık 2020’de duyuruldu. 2021’de 11 nm üretim sürecine temellendirilen ve bu SoC tarafından desteklenen birkaç bütçe odaklı telefon üretildi.

Snapdragon 678 kullanan akıllı telefonlar: Xiaomi Redmi Note 10, Moto G Stylus 2021.

Snapdragon 662

Ocak 2020’de tanıtılan Snapdragon 662, önceki Snapdragon 660’ın (2017’den itibaren) ince ayarlı bir versiyonudur. SoC’nin daha yeni olan bu modeli, Kryo 260 çekirdeğine ve Adreno 610 grafik işlemcisine sahip olup 11 nm üretim süresinden geçmiştir.

Poco M3 iyi bir telefon. Ve Snapdragon 662 SoC’yi alıyor

Snapdragon 678 kullanan akıllı telefonlar: Motorola Moto G30, Poco M3.

En iyi MediaTek orta sınıf işlemciler

MediaTek, orta sınıf segmentte Qualcomm ile ezeli rekabet içinde.

MediaTek’in orta seviye işlemci ailesi, en az Qualcomm’unki kadar yaygın (ve karmaşık). Bununla beraber, son dönemlerde, üst orta sınıf ve amiral gemisi segmentini hedefleyen Dimensity serisini duyurdular. Bu nedenle, önümüzdeki gelecekte MediaTek işlemciler kullanan tüm üst orta sınıf telefonların “ Dimensity” model bir çipe sahip olmasını bekleyebilirsiniz.

MediaTek ürünlerin sıralamasını değiştirdi. Örneğin Helio P ve Helio G isimlendirmeleri altında yonga setleri var. Anlaşıldığı üzere, Helio G serisi, GPU’ya odaklanan oyun taraflı SoC’lerde yer alıyor. Burada MediaTek’in P Serisi yongasının GPU’sunu değiştirmesi ve onu “yeni” bir G serisi yonga seti olarak yeniden satışa sunması elbette şaşılacak bir durum değil. Helio G ve Helio P destekli akıllı telefonların çoğu artık ucuz performans cihazları altında kategorize ediliyor. Bu nedenle orta sınıf cihazlar için bu yazıya Dimensity serisinden yalnızca daha yeni SoC’ler dahil edildi.

Önümüzdeki dönemde bir telefon satın alırken bakmanız gereken en yeni MediaTek yongalarından bazılarına hızlıca göz atalım.

MediaTek Dimensity 1000 serisi

MediaTek Dimensity 1000 serisi, 2020’de şirketin amiral gemisi işlemcisi olarak yola koyuldu. Ancak bir yıl sonra, daha güncel Dimensity 1200 yongasının gelmesiyle, eski Dimensity 1000 yongası, yetenekli bir orta sınıf işlemci olma rolüne geçti.

Dimensity 1000, 7 nm üretim sürecini temel alıyor ve dört adet Cortex-A77 performanslı çekirdek ve dört adet düşük güçlü Cortex-A55 çekirdeği kullanıyor. Dimensity 1000 ailesinin diğer üyeleri arasında daha yeni Dimensity 1100 ve MediaTek’in amiral gemisi işlemcisi olarak tanıttığı yukarıda bahsedilen Dimensity 1200’ü içeriyor.

Dimensity 1000 kullanan akıllı telefonlar: Realme X7 Pro, Oppo Reno 5 Pro.

MediaTek Dimensity 800 serisi

Şu anda Dimensity 800 serisinin parçası olan üç yonga var. Bunlar Dimensity 800, Dimensity 800U ve Dimensity 820’dir. Bu üç SoC, teknik özellikler açısından neredeyse aynı ve CPU saat hızı ve grafik performansı açısından küçük donanım farklılıkları içerir.

Üçü de 7 nm üretim sürecinden geçiridi. Ayrıca 5G desteği sunuyor. Dolayısıyla Dimensity 800 serisi işlemcilerden herhangi birine sahip orta sınıf bir telefon alırsanız gayet iyi bir tercih yapmış olursunuz.

Realme X7, Dimensity 800U işlemcisini kullanıyor.

MediaTek Dimensity 800 kullanan akıllı telefonlar: Realme X7, Xiaomi Redmi Note 9T.

MediaTek Dimensity 700 serisi

Dimensity 700 sınıfı SoC’leri içeren modeller tamamen bütçe odaklıdır ve Dimensity 700 ve Dimensity 720 yongalarından oluşur. Dolayısıyla bu SoC’lerin özellikleri neredeyse benzerdir ve performans açısından farklı olmalarını beklememiz gerekmez.

Bu SoC’lerin her ikisinde de ortak olan özellikler, her ikisinin de düşük güç harcayan 7 nm üretim sürecine dayandığı gerçeğidir. Dimensity 700 serisinin öne çıkan özelliği, geçmiş yılların amiral gemisi SoC’lerinde kullanılan güçlü Cortex A-76 çekirdeklerinin olduğunu söylebiliriz.

MediaTek Dimensity 700 kullanan akıllı telefonlar: Xiaomi Redmi Note 10 5G, Oppo A53s, Realme 8 5G.

En iyi Samsung orta sınıf işlemciler

Samsung, çok çeşitli orta sınıf mobil işlemcilere sahiptir.

Samsung’a geçelim. Orta seviye SoC’lerin çoğunu şirket orta seviye cihazlarında kullanmaktadır. Bununla birlikte, geçmişte Exynos SoC’lerin diğer markaların cihazlarında yer aldığı durumlar olmuştu.

Günümüzde ilgilenmeniz gereken Samsung’un orta sınıf yongaları arasında Exynos 980, Exynos 1080 ve Exynos 880 gibi modeller yer alıyor. Samsung ayrıca eski Exynos 9XXX serisi yonga setlerini daha uygun fiyatlı orta modellerinde kullanmaya devam ediyor. Fakat Türkiye’deki Samsung telefonlar bu yongalar yer almamaktadır.

Exynos 980

Exynos 980, 8 nm FinFET işlemiyle üretilmiştir ve sekiz çekirdekli bir tasarıma sahiptir – iki yüksek performanslı Cortex-A77 çekirdeği ve altı Cortex-A55 verimlilik çekirdeği. Bunlar bir Mali-G76 MP5 GPU ile beraber çalışmaktadır. Aynı zamanda Samsung’un ilk orta sınıf 5G işlemcisidir.

Exynos 980 kullanan akıllı telefonlar: Samsung Galaxy A71 5G, Samsung Galaxy A51 5G, Vivo X30.

Exynos 1080

Samsung’un orta sınıf SoC’lerinin şu anki lideri tartışmasız Exynos 1080’dir. 5 nm üretim sürecinden geçmiştir ve üç yapılı Cortex-A78 CPU çekirdek tasarımına ve Mali-G78 MP10 GPU’ya sahiptir. mmWave desteğiyle 5G’ye eksiksiz şekilde hazırdır ve 200MP çözünürlüğe kadar fotoğraf çözünürlüğünü ve 144Hz’e kadar maksimum ekran yenileme hızını destekler.

Exynos 1080 kullanan akıllı telefonlar: Vivo X60.

Exynos 880

Samsung Galaxy 880, Exynos 980’in küçültülmüş bir versiyonu olarak ifade edilir ve “ağabeyinin” tanıtılmasından birkaç ay sonra piyasaya sürüldü. Ölçülü bir varyanttan beklendiği üzere, bu SoC, Exynos 980’den daha düşük saat hızlarına sahip ve 980’deki QHD+ desteğinin aksine yalnızca FHD+ ekranları destekliyor. Aynı 8 nm üretim sürecini temel alırken, kamerası 64 MP’e kadar olan çözünürlükleri destekler.

Exynos 880 kullanan akıllı telefonlar: Vivo Y51s, Vivo Y70s

Exynos 9 serisi (9609/9610/9611)

Exynos 9 serisine geçildiğinde, bu serinin parçası olan üç SoC, 2019-20 arasında Samsung akıllı telefonlarında yaygın olarak kullanıldı. Exynos 9611, belki de ailenin en çok kullanılanı ve 2019-20 yılları arasında şirketin M serisi ve A serisi telefonlarının satışını direkt etkiledi.

Ancak son zamanlarda, bu SoC’ler, şirketin daha yeni SoC’leri için aşamalı olarak kaldırılmıştır. Buradan ne anlamalıyız? Exynos 9611 (ve diğer modeller) yonga setini kullanan bir akıllı telefon satın almaktan kaçınmanız sizin yararınızadır.

Samsung Galaxy M30s, Exynos 9611 SoC ile piyasaya sürüldü.

Exynos 9611 kullanan akıllı telefonlar: Samsung Galaxy M31, Samsung Galaxy A51, Samsung Galaxy M30s.

Bu liste ilgili tüm orta sınıf akıllı telefon işlemcilerini hemen hemen özetliyor. Elbette Huawei’nin Kirin markalı orta sınıf işlemcilerini bu listeye dahil etmediğimizi fark etmiş olabilirsiniz. Bunun nedeni, Huawei’nin SoC bölümünün ‘Trump Yasağı‘ndan büyük oranda etkilenmiş olmasıydı. 2021’de orta sınıf bir Huawei akıllı telefon üretilmedi. Olur da telefonları piyasaya sürseler bile, Çin dışındaki çoğu pazardaki deneyim, Google Play Hizmetleri olmadan çok keyifsiz olacak.