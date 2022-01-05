Bu yazımızda Android’de gizli numara engelleme konusunu ele alıyoruz. Her geçen gün teknolojisi artan akıllı telefonlarla bu doğrultuda zaman geçirme süremiz de artıyor. Sürekli yanımızda bulundurduğumuz telefonların dezavantajlarından biri istenmeyen aramalarla karşılaşmaktır. Elbette, istemediğiniz aramaları cevaplamamak gibi bir seçeneğiniz de var ancak yine de ısrarcı bazı aramalarla uğraşmak gerçekten can sıkıcı olabiliyor. Neyse ki teknolojide bunun da bir çaresi var. Android işletim sistemine sahip telefonlarda bilinmeyen numaraları engelleyerek bu rahatsız edici aramalardan kurtulabilirsiniz.

Bilinmeyen Numara Nedir?

Bu makale içersinde size bilinmeyen numaralardan gelen aramaları nasıl engelleyeceğinizi anlatacağız, ancak bilinmeyen numaralar derken tam olarak neyi kastettiğimizden de bahsetmek gerekiyor.

Özel veya bilinmeyen numara, telefon çaldığında ekranda numaranın gözükmemesi durumudur. Ekranda arayanın numarası yerine gizli veya özel numara yazdığını görürüz. Kullanıcılar bunu telefon ayarlarından ya da operatör ayarlarından bunu ayarlayabilir.

Makalemizde anlatacağımız konuyu kısaca özetlemek gerekirse bu işlem özel veya bilinmeyen bir numaradan gelen aramaları engeller. Fakat şunun altını çizmekte fayda var, bu işlemle iPhone’da olduğu gibi telefonunuzdaki kişilerinizde yer almayan numaralardan gelen aramaları engelleyebiliyorsunuz gibi bir durum söz konusu değil. Özel ve bilinmeyen aramalar, çağrı geldiğinde tam olarak telefon numarası olmadan arayan kimliğinde ekranda görünür.

Bu aramaları engellediğinizde telefonunuzdaki kişilerinizde olup olmamalarının bir önemi olmuyor; kişilerinizde olmayan normal telefon numaralarından gelen aramaları engellemiş olmuyorsunuz.

Google Telefondan Bilinmeyen Arayanlar Nasıl Engellenir?

Öncelikle, “Google Telefon” uygulamasından bilinmeyen aramaları nasıl engelleyeceğinizi göstereceğiz. Uygulamayı Play Store’dan indirebilir ve varsayılan numara çevirici olarak ayarlayabilirsiniz. Uygulamayı yüklerken varsayılan olarak ayarlanmasını isteyecektir, ancak bu adımı kaçırdınız diyelim, telefi etmek için Ayarlar > Uygulamalar > Varsayılan Uygulamalar > Telefon Uygulaması’ndan bu işlemi yapabilirsiniz.

Şimdi Google Telefon’a gidin ve sağ üst köşedeki üç noktalı menü simgesine dokunun.

Menüden “Ayarlar”ı seçin.

“Engellenen Numaralar”ı seçin.

“Bilinmeyen” için anahtarı açın.

Evet bütün işlem bu kadar. Bundan sonra kimliği belirsiz özel ve bilinmeyen numaralardan arama almayacaksınız.

Samsung Telefonda Bilinmeyen Arayanlar Nasıl Engellenir?

Samsung telefon kullanıcılarından biriyseniz ve şayet Google Telefon uygulamasını kullanmak istemiyorsanız, Samsung’un stok numara çevirici ile nasıl çalıştığını size göstereceğiz

“Telefon” uygulamasını açın ve “Tuş Takımı” sekmesinden sağ üstteki üç noktalı menü simgesine dokunun.

Menüden “Ayarlar”ı seçin.

“Numaraları Engelle”ye gidin.

“Bilinmeyen/Özel Numaraları Engelle” anahtarını açın.

Böylece amacımıza ulaşmış oluyoruz. Bu işlemlerin ardından artık tanımlanamayan numaralardan gelen aramalarla telefonunuz çalmayacak. Umarız böylelikle yanıtlamak istemediğiniz aramaların sayısı azalır. Ayrıca Android’de istenmeyen aramaları sınırlamak için kullanabileceğiniz başka araçlar da vardır.

Android’de gizli numara engelleme konusu hakkında sorularınız için forum sayfamızı kullanabilirsiniz.