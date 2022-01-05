Google Haritalar’da saate göre trafik bilgisi en sonunda mobil uygulamaya da eklendi. Google Haritalar elbette son dönemlerin en yenilikçi ve en sevilen uygulamaları arasında. Üstelik sürekli gelişmesi, yerinde saymaması ve insan hayatına dokunan özellikler kazanması popülerliğini de yükseltiyor. Normal şartlarda Google Haritalar’ın masaüstü bilgisayar tarayıcısından açıldığında kullanılabilecek belirli zamanda trafiğin nasıl olacağı özelliği artık mobil uygulamaya da eklenmiş durumda. Böylece yola çıkacağınız saatlerde trafiğin nasıl olacağını akıllı telefonunuz üzerinden de görüntüleyebilirsiniz. Tabii elinizde olmayabileceği ihtimalini varsayarak Google Haritalar’ın Android ve iOS sürümü bağlantılarını da bir paylaşalım…

Google Haritalar’da saate göre trafik bilgisi kullanabilmek için önce yolculuğunuzu planlamanız ve planladığınız andaki süresinin ne kadar olacağını görmeniz gerekiyor. Bunun için Google Haritalar’ı ilk olarak açın ve nereye gideceğinizi yazın. Tam olarak gideceğiniz yeri seçtikten sonra eğer önemliyse sizin için oluşturulan rota alternatiflerine de bir bakın. Bazı yollar daha kısa, bazı yollar da daha açık olabiliyor bu noktada tercih sizin ancak İstanbul gibi bir şehirde size sunulacak olan tahmini bilgilerin gerçekten de birer tahmin olabileceğini asla kafanızdan çıkarmayın. Çünkü hakikaten İstanbul için şimdilik geçerli hiçbir algoritmadan bahsedilemez; bir saatlik yol dört saate de uzayabiliyor ki bu bazen iyimser bir tahmin de olabiliyor!

Kalkış veya Varış Zamanı Ayarla

Şimdi yapmanız gereken rotayı oluşturmadan hemen önce yani mavi renkli Başla tuşuna basmadan hemen önce sağ üst köşede bulunan menüyü açarak içerisinden Kalkış veya varış zamanı ayarla seçeneğini seçmek. Bu özellik her ne kadar çok basitmiş gibi görünüyorsa da arkasında yılların veri birikimi var. Örneğin; tam 17:00’de Mecidiyeköy meydanda olmak istiyorsunuz veya 16:45’te Dolmabahçe’den bir tanıdığı alacaksınız. Gideceğiniz yere kaçta varmak istediğinizi söyleyince, uygulama da size kaçta çıkmanız gerektiğini söyleyecek. Böylece ne erken çıkmış, ne de geç kalmış olacaksınız. Son derece başarılı ancak her zaman da yüzde 100 başarılı olduğunu söyleyemeyiz; nedeninden bir önceki paragrafta bahsettik. Tabii küçük şehirlerde hayat değişiyor.

Google Haritalar’da saate göre trafik bilgisi

Başlangıç saati seçmek de gideceğiniz yerde kaçta olabileceğiniz konusunda fikir vermeye yardımcı oluyor. Özellikle şehirlerarası yolculuk yapacaklar için faydalı olabileceğini ve mola planlamaları için de ideal olabileceğini söyleyebilmek mümkün. Google’ın bu özelliği daha önceden masaüstü bilgisayar kullanıcılarına açıktı ancak artık mobil uygulama üzerinden herkesin erişebileceği hale geldi denebilir.

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