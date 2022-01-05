iPad’de MAC Adresi Nasıl Bulunur?

Bu rehberde iPad cihazların MAC (Medya Erişim Kontrolü) adresini nasıl bulacağınızı açıklıyoruz. Yazıda anlatılanlar tüm iPad modelleri için geçerlidir. Ek olarak, belirli bir amaç için MAC adresine ihtiyacınız varsa, bu adresi nasıl kopyalayacağınızı da anlatıyoruz.

İPad’inizin MAC Adresini Neden Bilmeniz Gerekir?

Geleneksel bir iPad kullanıcısı için MAC adresini bilmek veya ezberlemek için hiçbir neden yoktur. En azından sürekli olarak erişmeniz gereken bir bilgi değil. Bu sayı dizisi sadece cihazınızı yerel ağınızda tanımlar.

Güçlü bir güvenlik için, bazı kişiler kablosuz modemlerinde MAC adresi filtrelemeyi etkinleştirebilir. Böylece yalnızca belirli MAC adreslerine sahip cihazların ağa bağlanmasına izin verilmiş olur. Bu durumda ağ yöneticiniz sizden MAC adresinizi filtre listesine dahil etmek için sizden isteyebilir veya adresi onaylamanızı isteyebilir. Bu senaryo, iPad’inizde MAC adresini nerede bulacağınızı bilmenin faydalı olduğu durumlardan biridir.

iPad’in MAC Adresi Nerede Yazıyor?

Bilinen bir refleks olarak MAC adresini bulmak için iPad’inizde Ayarlar uygulamasına girmiş olabilirsiniz. Burada bilinmesi gereken şey, “MAC” adresi olarak değil, “Wi-Fi” adresi olarak belirtilmiş olmasıdır.

İlginizi Çekebilir: iPhone 13 Pro ve Max'te 120Hz ProMotion'ı Açmak ve Kapatmak 1 1 dakika. iPad’lerde MAC Adresi Nasıl Bulunur? iPad’inizde Ayarlar uygulamasını açın. Genel’i seçin. Hakkında’ya girin. MAC adresiniz, Wi-Fi Adresi bölümündeki sayı dizisidir.

iPad MAC Adresi Nasıl Kopyalanır?

MAC adresini kopyalamanız gerekiyorsa, Wi-Fi Adresi alanındaki sayı dizisine bir süre basılı tutun ve Kopyala’ya dokunun. Bu, dizeyi panonuza yerleştirir, böylece istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz.

iPad’in MAC Adresi Değişebilir mi?

Herhangi bir MAC adresi, bilgisayar gibi diğer ağa bağlanabilen cihazlarda değiştirilebilir veya klonlanabilirken, iPad’inizdeki MAC adresini değiştirmek olası değildir. Bu adres, üretici tarafından cihazınıza yerleştirilmiş tamamen benzersiz bir numaradır ve değiştirilemez.

Biri iPad MAC Adresini Kopyaladığında

MAC adresinizin bir şekilde kötü amaçlı ellere geçmesi durumunda endişe ettiğiniz şey güvenlikse, bu bilgi bir IP adresinden farklıdır. MAC adresleri, kişisel olarak tanımlanır ve bilgilerin depolandığı örneğin bir server bilgisayarda saklanmaz. Bir kişi bir MAC adresi taraması yaptığında, satıcıyı veya üreticiyi bulabilir. Ancak cihazın sahibini veya detaylarına ulaşamaz.