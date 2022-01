Bazen iPhone’da fotoğraf birleştirme işlemine ihtiyaç duyuyoruz ancak nasıl yapılacağı konusunda fikrimiz olmadığı için farklı ve zor yollara başvuruyoruz. Bazılarımıza da bu işi bilgisayar ortamında yapmak çok daha kolay geliyor. Oysaki iOS size bu açıdan da yardımcı olmaya çoktan hazır. Yapılması gerekenler basit ve biz de bu yazımızda size iPhone’da fotoğraf birleştirme için kullanabileceğiniz iki farklı yoldan bahsedeceğiz. Elbette bu yolu iPad’lerde de kullanabilirsiniz; hatta büyük ekran nedeniyle iPad fotoğraf birleştirme için daha kolayınıza gelebilir.

iOS’da fotoğraf birleştirme için izlenebilecek iki türlü yol var. Biri App Store’daki ve Instagram tarafından geliştirilen Layout from Instagram uygulaması. Diğer yol ise aslında birçok noktada işimize yarayan bir uygulama olan Kısayollar. Kısayollar aslında Apple ortamında birçok işi otomatikleştirmek için kullanılabilecek faydalı bir uygulama ve boş zamanınızda tüm özelliklerini daha fazla incelemenizi tavsiye ederiz. Şimdi iPhone’da fotoğraf birleştirme için yapılması gerekenlere biraz değinelim ve App Store’u açarak ilk adımı atalım.

Layout ile Fotoğraf Birleştirme

Layout from Instagram uygulamasını buraya tıklayarak indirebilirsiniz. Ücretsiz ve kullanım açısından son derece kolaydır. Uygulama yüklendikten sonra açın ve ana ekranda galerideki fotoğraflarınız görüntülenmeye başlayacak. Birleştirmek istediğiniz iki fotoğrafı seçin. Karşınıza seçtiğiniz fotoğraflara göre çeşitli kompozisyonlar getirilmeye başlanacak. Hoşunuza en fazla giden kompozisyonu seçerek işlemi tamamlayabilirsiniz. Düzeni en çok sevdiğiniz kompozisyon üzerinde düzenleme yapma şansınız da bulunuyor. Tüm her şey tamamsa sağ üst köşedeki Kaydet tuşuna basarak fotoğraf birleştirme işlemini tamamlayın. Layout from Instagram fotoğraflarınızı Fotoğraflar uygulaması içerisine kaydedecek.

Kestirmeler ile Fotoğraf Birleştirme

Kestirmeler uygulaması ile fotoğraf birleştirmek için yapılması gereken adım ilk olarak App Store üzerinden bu uygulamanın indirilmesidir. Shortcuts isimli bu uygulama iOS ortamında bazı görev ve işlemlerin otomatik olarak yürütülmesine olanak sağlıyor. Birçok farklı kullanım alanı da mevcut. Biz şu anda fotoğraf birleştirme özelliğini kullanacağız. Uygulamayı açtıktan sonra Kestirme Oluştur seçeneği ile işlemlere başlayın. Ana ekranda Görüntüleri Birleştir kısmını bulun ve yan yana koymak istediğiniz şekilde birleştirme yapacaksanız Yan Yana Mod seçili olsun. İsteğe bağlı olarak dikey şekilde birleştirme yapabileceğiniz de aklınızın bir kenarında dursun. Birleştirilmiş fotoğrafların tamamen birbirine yapışmasını istemiyorsanız arasına boşluk ekleme şansınız da bulunuyor. Fotoğraf Albümüne Kaydet seçeneği ile işlemi tamamlayabilirsiniz. Bitti diyerek iPhone’da fotoğraf birleştirme işlemini sona erdirebilirsiniz.

iPhone’da Fotoğraf Birleştirme Uygulaması

iPhone’da fotoğraf birleştirme uygulaması adına sayılabilecek birçok farklı işlevsel araç var fakat temel anlamda yapılmak istenen sadece iki veya birkaç fotoğrafın bir araya getirilmesi ise bunun için çok karma karışık ortamlarda kaybolmasına gerek yok. Bu yazıda basit şekilde iki fotoğrafın nasıl kolay bir şekilde bir araya getirilebileceğini sizlere aktarmaya çalıştık.

