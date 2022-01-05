Bu yazıda Mi Watch, Mi Watch Lite ve Mi Band 6 farkları konusuna değiniyoruz. Günümüzde herkes birer akıllı saat sahibi olmayı istiyor. Hayatımıza gerçekten de fazla şey katıyorlar fakat bazen bilmeden veya istemeden, ihtiyacımız olandan fazlasını sunan bir ürünü tercih ederek daha fazla ödeyebiliyoruz veya ihtiyaçlarımızı karşılayabileceğini düşünerek uygun fiyatlı bir üründen çok şey bekleyebiliyoruz. Mi Watch, Mi Watch Lite ve Mi Band 6 farkları yazımızın amacı sizi özellikle akıllı saat modelleri ile cezbeden markalardan biri olan Xiaomi modelleri arasında doğru bir tercihe yöneltmek. Çünkü ilk bakışta bir sporcu bilekliği gibi görünen Mi Band 6 bile artık akıllı saat düzeyinde özellikler sunabiliyor.

En Çok Satan Akıllı Saatler

En fazla satan akıllı saat markası Apple. Apple Watch 2021 yılı üçüncü çeyrek rakamlarına göre 39.8 milyon satış adedine ulaştı ve bu gerçekten de oldukça yüksek bir değer. Peşinden gelen ve ikinci durumdaki Samsung ise Samsung Galaxy Watch 4 ile 12.7 milyonluk adedi yakaladı. Rekabetin üçüncü sırasında ise Xiaomi var ve Xiaomi aslında uygun fiyatlı akıllı saatler konusunda akla gelen ilk marka durumunda. Xiaomi’nin ayrıca her bütçeye yönelik yani daha fazla para ödememenizi sağlayan üç farklı akıllı saat modeli mevcut. Hatta bu modellerden bahsedildiğinde size aklımıza gelen ilk şeylerin neler olduğunu da söylemekte fayda var:

Mi Band 6: Bir sporcu bilekliği demek kesinlikle haksızlık olur. Ancak ileri düzey akıllı saatlerde görebileceğimiz fitness takip özelliklerini dar ekranında başarılı bir şekilde sunabiliyor. Yeni nesil Mi Band 6 daha büyük ekranı ile artık bir akıllı saat denecek kadar başarılı ve mükemmel pil ömrü sunuyor.

Mi Watch Lite: Açıkçası Mi Watch Lite tercih edenler Mi Band 6’ya göre ekran büyüklüğüne göre biraz daha avantajlı duruma gelecekler fakat iki cihaz arasında hayatınıza kolaylık sağlayacak düzeyde önemli bir farklılık bulunmuyor. Elbette daha geniş ekranın görüntü konusunda sundukları unutulmamalı.

Mi Watch: Fitness konusunda büyük bir yardımcı. Ayrıca spor dışında evde ve iş hayatında da hayatınıza kolaylık sağlamada oldukça başarılı. Daha büyük ekran, daha fazla pil ömrü ve daha fazla özelliğe kimse hayır diyemez ancak tüm bu “daha”ların fiyatı da “daha” fazla yaptığını bilmek gerekiyor.

Öncelikle tüm akıllı saat modellerinin özelliklerine şöyle bir bakacağız ve sonrasında da bu özelliklerin bizim hayatımıza ne gibi kazanımlar sağladığını yorumlayacağız. Buradaki amaç söylediğimiz gibi size gereksiz yere fazla para verdirtmemek. Hazırsanız başlayalım.

Nicelik Kıyaslaması

Teknik özelliklere baktığımızda kağıt üzerinde zaten hangi akıllı saat daha iyi sorusunun cevabı verilebiliyor ancak gerçek hayatta bu sorunun cevabı biraz da kişiden kişiye göre değişecektir. Bizim burada en çok dikkatimizi çeken noktalardan biri Mi Watch Lite ekranının TFT LCD olması. Yani Mi Band 6 daha düşük özelliklerde bir model gibi görünse de AMOLED ekrana sahip ve bu doğrultuda güneş altında daha görülebilir bir ekranı kullanıcılara sunuyor.

Mi Watch, Mi Watch Lite ve Mi Band 6 özellik farkları

Sensörler açısından bakıldığında en zayıf kalan model Mi Band 6. Çünkü Mi Watch Lite ve Mi Watch’daki gibi jeomanyetik sensör, hava basıncı sensörü, ortam ışığı sensörü ve pusula yok. NFC özelliği ise sadece Mi Band 6 NFC olan modelde sunuluyor. Kablosuz ağ desteği de Mi Band 6’da yok ve GPS de sadece akıllı telefon algılayıcı üzerinden Bluetooth aracılığı ile çekilen verilerle sağlanabiliyor. Bağımsız bir GPS özelliği sunulmuyor. Eğer tek başına GPS özelliği sizin için önemliyse bu noktada Mi Band 6’yı eleyebilirsiniz ancak telefonumuzu da zaten yanımızdan ne zaman ayırıyoruz ki?

Mi Watch, Mi Watch Lite ve Mi Band 6 sensör farkları

Gördüğünüz gibi Mi Band 6 o kadar da özellik zengini bir model değil ancak yine de temel amaçta spor varsa işinizi fazlası ile görecektir. Donanım tarafında ve sensör tarafındaki farklılıklara baktıktan sonra elbette yazılım olarak da bize neler sunulduğuna bir bakmamız gerekiyor. En özellik zengini olan model Mi Watch. Mi Watch Lite modeli AMOLED ekran olmadığı için Always-on Display özelliği sunamıyor. Lite modelde ayrıca kandaki oksijen oranını algılama ve stres ölçümü özellikleri de yok. Bu noktada fitness için biraz daha Mi Band 6’nın avantajlı noktaya geçtiğini söyleyebiliriz.

Mi Watch, Mi Watch Lite ve Mi Band 6 yazılım farkları

Kandaki oksijen oranı önemli bir nokta ve Mi Band 6’nın bu kritik özelliği destekliyor oluşu bazı noktalarda Mi Watch Lite’ın zayıf kalabileceğini gösteriyor. Hatta ekranı yüzünden de en baştan Mi Watch Lite’ın üzerini karalayabilenler olacaktır. Elbette her şeyi sunan Mi Watch hepsi arasında en iyisi ancak onda da saat faktörü var.

Nitelik Kıyaslaması

Üç akıllı saat yan yana durduğunda boyutlar ve ağırlığın da düşünülmesi gerektiğini söylemeliyiz. Tümünün kordonu kolay bir şekilde çıkartılabiliyor ve en iyi şekilde kişiselleştirme imkanları sunuluyor. Böylece ister sporcu, veya ister iş dünyasında takılabilecek bir akıllı saat arayışında olun tüm modeller beklentilere cevap vermeyi başaracaktır. Tabii bu noktada Mi Band 6’nın sporcu ağırlıklı kayış seçeneklerinin daha fazla olduğunu da belirtmemiz gerekiyor.

Kasa

Üçü akıllı saat modeli arasında da mutlaka bir kazanan belirlemek gerekiyorsa Mi Watch’ın en iyisi olduğunu söylemek kimseyi rahatsız etmeyecektir. Güçlü bir kasa, sağlam kayış, sensörler ve işlevsellik adına arayabileceğiniz her şeyi Mi Watch’ta bulabileceğinize emin olabilirsiniz. Kenarları yuvarlatılmış bir gövde tasarımı kesinlikle akıllı saat tasarımının dışına çıkarak daha iyi bir aksesuar görüntüsü oluşturmayı başarıyor. Kare görünümlü Mi Watch Lite’ı bu noktada pek de beğendiğimizi söyleyemeyiz. Mi Band 6 da oldukça beğenimizi kazanan bir model. Sabah erkenden o günkü modunuza göre kayışlarınızı değiştirebilir ve farklı bir aksesuar sahibi olabilirsiniz.

Ekran

Mi Watch, Mi Watch Lite ve Mi Band 6 ekran farkları

Mi Watch, Mi Watch Lite ve Mi Band 6 farkları arasında elbette en belirgin noktalardan biri ekran. Mi Band Lite bize göre AMOLED ekranın parlak ve hayranlık uyandırıcı görüntüsünü sunamıyor ancak şık bir akıllı saat. Tercih yapmak zorunda kalsak ve karşısında Mi Band 6 olsa Mi Band 6 tercih edebilirdik. Mi Watch elbette bu noktada birinci ancak Mi Band 6’nın da özellikle ekran avantajı ile ikincilik koltuğuna rahatlıkla oturabildiğini söyleyebiliriz. Hatta ana ekranda dikkat ederseniz Mi Band Lite’a göre çok daha fazla bilgiye yer veriliyor.

Arayüz

Temelde üç saat de yukarı aşağı parmak hareketleri ile menüde gezinme şansı veriyor ancak Mi Watch Lite’ın bu noktada birtakım farklılıkları var. Mi Watch Lite’da yukarı aşağı parmak hareketleri widget’lar arası geçiş yapmayı sağlıyor ve görsel olarak pek çekici bir noktası yok. Bazen de saatin vermiş olduğunuz komutu anlayıp anlayamadığı hakkında endişeye düşülebiliyor. Kullanım olarak hem Mi Watch, hem de Mi Band 6 Mi Watch Lite’dan çok daha rahat.

Sağlık ve Fitness Özellikleri

Mi saatler özellikle SpO2 ölçümü özellikleri ile son derece profesyonel bir spor yardımcısı ve fitness takipçisi olma özelliğindeler. Fakat SpO2 yani kandaki oksijen oranı ölçümünü Mi Watch Lite gerçekleştiremiyor. Yaptığımız kıyaslamalara göre Mi Band 6 en iyi ölçüm değerlerine sahip ve egzersizleri otomatik şekilde algılayabilmesi ile de beğenimizi kazandı. Ancak tabii Mi Band 6 yürüyüş gibi aktivitelerde mesafe ölçümünü doğru bir şekilde yapabilmesi için bir akıllı telefon bağlantısına ihtiyaç duyuyor. Bir tık daha kapsamlı ve detaylı bilgiler alabileceğiniz fitness takipçisi için Mi Watch’ı da tercih edebilirsiniz.

Rahatlık

Her üç cihaz da uzun süre kullanıldığında ortaya bazı artı ve eksi denebilecek değerlendirme durumları ortaya çıkıyor. Elbette farklı yaşam şekillerine göre bu sonuçlar değişebilir ancak genelde bu değerlendirmemize etkili olan noktalar boyutlar ve ağırlık nedeniyle hayata yansıyanlar oluyor.

Mi Band 6: Bileğe takılması zor bir saat. Çünkü bandın öbür uçtan içeriye geçerek kilitlenmesi gerekiyor. Çıkarması için de aynı cümleleri sarf edebiliriz. Bilek kalınlığına göre bu fark edebilir ancak kadınlar için bu hiç de bir sorun olmayabilir. Kayış son derece rahat ve unutabileceğiniz düzeyde. Fazla sıktığınızda ise iz yapabiliyor.

Mi Watch Lite: Bileği ince olanlar için ideal bir akıllı saat. Rahatlık ve kayışın kullanım kolaylığı da beğenimizi kazandı. Üç akıllı saat modeli arasında da en rahat olanı fakat Always-on Display olmaması kafayı taktığımız bir nokta. Yani bu saatin biraz daha geriden gelmesi için tek neden belki de ekranı.

Mi Watch: İyi bir akıllı saat ancak büyük. Yani kadınların hedefinden çıkabilecek düzeyde. Kadınlar biraz daha kibar görünümlü akıllı saat tasarımlarını tercih etmek istiyor. Kayış ayarları rahat bir şekilde yapılabiliyor ve kilitleme özelliği de son derece güvenilir. Ayrıca bileğin havalanması için kayışta delikler var.

En İyi Mi Saat Hangisi?

İlle de bir en iyiden bahsetmek zorundayız. Biz tercihimizi Mi Band 6’dan yana yaptık ve inanılmaz memnunuz. Neden bir Mi Watch veya Mi Watch Lite’ımız yok diye düşünmüyoruz çünkü tüm beklentilerimize cevap verilebiliyor. Bazen uzun bildirimleri okumak zor olabiliyor ancak o da olsun. Üst modellerle arada ciddi bir fiyat farkı var ve kesinlikle buna değiyor. Üstelik kadınlara da uygun. Daha ne olsun?

Sorunuz varsa forum sayfamızdan sorabilirsiniz.