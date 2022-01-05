Realme GT 2 Pro Özellikleri: “Çevre Dostu” Amiral Gemisi

Beklendiği gibi, Realme GT 2 Pro Çin’de resmileştirildi. Akıllı telefon, çok rekabetçi bir fiyatın yanında etkileyici bir teknik özellik zenginliği sunuyor.

Realme bu yıla oldukça sert giriş yaparak, ilk gerçek amiral gemisini sundu. Birçok sızmış haberin ardından Çinli marka dün Realme GT 2 Pro’yu tanıttı. Amiral gemisi, özellikle oldukça sağlam teknik özellikleri ve agresif fiyatı ile öne çıkıyor. 2022’nin parasının karşılığını en iyi veren amiral gemisi kategorisinde gerçek bir rakip olarak konumlanıyor.

Realme GT 2 Pro: Çevre dostu bir tasarım

Realme GT 2 Pro, çevreye duyarlı bir akıllı telefon olmak istemiş. Bu, tam olarak beklediğimiz gibi olmasa da, oldukça başarılı olan tasarımın iddia ettiği bir durum. Firma, endüstrinin “sürdürülebilir kağıt sanatı konseptine dayanan” ilk biyopolimer akıllı telefonunu üretmek için Naoto Fukasawa (ünlü bir Japon tasarımcı) ile ortaklık kurdu. Bu ortaklık sonucunda arka kısmın kağıt gibi hissettirdiği ve bir laboratuvarda üretilen, sürdürülebilir bir biyopolimer malzemeyle üretilen bu model ortaya çıkmış. Dolayısıyla karbon ayak izini de azaltmış oluyorlar.







Realme GT 2 Pro resmi fotoğrafları

Realme GT 2 Pro: Amaca uygun teknik özellikler

Teknik özellik konusunda, Realme GT 2 Pro, 120Hz yenileme hızına sahip 2K AMOLED ekranla geliyor. Oldukça güçlü olması beklenen tüm 2022 amiral gemileri gibi, 12 GB’a kadar RAM ve 512 GB depolama ile geliyor. Elbette Snapdragon 8 Gen 1 platformu üstünde inşa edilmiş. Fotoğraf kısmında Realme, GT 2 Pro’yu 32 MP’lik bir selfie kamerası ve aşağıdaki gibi oluşan üçlü bir fotoğraf modülü donatmış:

Ana kamera: 50 MP Sony IMX766 sensör.

Ultra geniş açılı kamera: 150° görüş alanına sahip Samsung JN1 50 MP sensör.

40x mikroskobik modlu makro kamera.

Ayrıca Realme GT 2 Pro, 5000 mAh pil ve 67W hızlı şarja sahip.

Realme GT 2 Pro: Satış tarihi ve fiyat

Akıllı telefon başlangıçta yalnızca Çin’de satışa sunulacak ancak markaya göre yakında Avrupa’ya da ulaşması bekleniyor. İşte farklı sürümlerin fiyatları:

8GB + 128GB: 3899 yuan veya yaklaşık 614 USD.

8GB + 256GB: 4199 yuan veya yaklaşık 660 USD.

12GB + 256GB: 4299 yuan veya yaklaşık 677 USD.

12GB + 512GB: 4799 yuan veya yaklaşık 755 USD.