Apple’ın iOS 15 kamera özellikleri, standart bir işletim sistemi güncellemesi olmanın dışına çıkmayı başardı. Normal şartlarda daha iyi bir kullanıcı arayüzü, batarya süresi iyileştirme ve performans artışı özelliklerin gelmesi beklenir ancak Apple’ın söylemlerine göre iOS 15’in geliştirilme nedenlerinden biri de kamera konusunda çok daha yetenekli bir işletim sistemi meydana getirmek. Daha doğrusu özellikle iPhone 13 ailesinin donanımsal kamera özelliklerini çok daha iyi bir şekilde kullanabilmek. Tabii iOS 15’e terfi edebilen tüm cihazlar için yeniliklerden bahsedebilmek mümkün ancak asıl olarak bizim biraz daha üzerinde duracağımız nokta iPhone 13 modellerine gelen yenilikler olacak.

iPhone 13 modelleri bildiğiniz gibi temel iPhone 13’ün yanında iPhone 13 mini ve kamera özellikleri biraz daha kuvvetli olan iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max’tan oluşuyor. Özellikle iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max harika derece kamera görüntüleri elde edebiliyor. İlk etapta birtakım otomatik makro modu sorunu yaşadıkları söylenebilir ancak iOS 15 ana güncellemenin sonrasında sunulan minör güncellemelerle otomatik makro moduna geçiş sorunu da giderilmiş oldu ve artık tamamen mükemmel bir kullanıcı deneyimini yakalayabilmek mümkün. İlk etapta panorama özelliği ile yazımıza giriş yapalım.

Gelişmiş Panorama

Eğer bir iPhone 12 sahibiyseniz, iOS 15 güncellemesi ile birlikte artık daha güzel panoramalar elde edebildiğinizi göreceksiniz. Tabii iPhone 13 bu konuda biraz daha iyi olacaktır. iOS 15 ile gelen gelişmiş panorama özelliği özellikle panorama çekimlerindeki geometrik bozuklukları düzelterek tam anlamıyla profesyonelce çekilmiş sonuçları elde etmenizi sağlıyor. Eğer özellikle şehir içinde çektiğiniz panoramalarda binaların çarpık şekilde göründüğünden şikayet ediyorsanız aynı sonuçları bir de iOS 15 güncellemesi sonrasında irdelemeniz önem taşıyor. Tabii bina burada bir örnek. Fotoğrafta dikey boyutlu olabilecek insanlar, aydınlatma direkleri, ağaçlar veya manzarada ne varsa; artık daha iyi panoramalara hazırlıklı olmak gerekiyor.

iOS 15 ile gelen yeni panorama özelliği ayrıca fotoğraflarda hareketli nesnelerin daha az bulanıklık oluşturmasına imkan sağlıyor. Böylece daha doğal bir sonuç elde edilebiliyor. Özellikle kalabalık yerlerde yapılan çekimlerde araçların ve insanların sonuçlar üzerinde kötü rol oynamasının bu şekilde önüne geçilebilmesi mümkün. iOS 15’te ayrıca panoramalarda görüntü paraziti ve çizgi çizgi görüntü sonucu gibi sorunlarında önüne geçiliyor. Özellikle panoramik çekimlerde degrade görüntü sorunu deyince bu modu kullananlar ne demek istediğimizi daha iyi anlayacaktır.

Destekleyen Modeller: iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max

ProRes Video Çekimi

ProRes video çekimi nedir? iOS 15 kamera özellikleri arasında yer alan ProRes, video çekimi sırasında daha iyi sıkıştırma ve daha fazla ayrıntı yakalama imkanı sunuyor. Ancak tabii ki ProRes kullanımı için iOS 15’in ilk minör güncellemesi olan iOS 15.0.1’in yüklenmesi gerekli. Apple’a göre video düzenleme ve son işleme için en kaliteli formatlardan biri olacak olan ProRes’in kullanımı için ayarlardan açılması gerekiyor. Bunun için Ayarlar > Kamera > Formatlar bölümüne giderek Apple ProRes seçimini yapmanız yeterli.

ProRes iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max modellerinde daha farklı çalışıyor. Yani şöyle ifade edelim: eğer 256 GB kapasiteli bir modele sahipseniz ProRes 4k çözünürlükte 60fps çekim desteği sunuyor. Eğer iPhone’ununuz 128 GB kapasiteye sahipse ProRes 60 fps yerine sadece 25 fps ve 30 fps seçeneklerini kullanmaya izin veriyor. Bunun nedeni de sadece bir dakikalık bir ProRes videonun 1.7 GB gibi büyük bir yer kaplaması. Üstelik bu 1080p çözünürlük için geçerli ve 4k çözünürlükte bir çekim yapılacaksa bu da nereden baksanız 6 GB’lık bir alana denk geliyor.

Destekleyen Modeller: iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max

Otomatik Makro Modunu Kapatma

iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max’taki en büyük şikayet iOS 15 ile birlikte otomatik makro moduna geçişin engellenememesiydi. Apple artık iOS 15.0.2 güncellemesi ile bu sorunu çözdü. Yakın çekim fotoğraflar için telefon ayarlanmak istediğinde makro moduna otomatik geçiş Apple’ın büyük tepki almasına neden oldu ve artık neyse ki bu seçeneğin ayarlanabilmesi mümkün. iOS 15.1 ile birlikte otomatik makro modu kullanıcılara sunuldu ve ayrıca ağır çekim ve hızlandırılmış çekim özellikleri de kameraya kazandırıldı.

iPhone’da otomatik makro modunu kapatmak için öncelikle Ayarlar butonuna basın. Kamera seçeneğini seçin ve varsayılan olarak açık Otomatik Makro özelliğini sürgülü anahtar yardımıyla devre dışı bırakın. Eğer başka bir zaman makro çekim yapmak isterseniz aynı şekilde özelliği devreye alabilirsiniz. Kamera uygulamasında lens yakınlığını 0.5x olarak ayarlayarak da makro moduna geçebileceğinizi unutmamakta fayda var.

Destekleyen Modeller: iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max

Gece Modu ve Telefoto Çekim

Gece modu iPhone 11’den beri sunulan bir özellik ancak iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max ile birlikte birer standart haline geldiler. Telefoto lensi düşük ışık koşullarında kullanmak yeterli diyafram açıklığının sağlanamaması nedeniyle fotoğrafik gürültü yani gren oluşturacağı için çoğu zaman bir akıllı telefon bünyesinde bu özelliği sunmak Apple dahil üreticilere casip gelmedi ancak iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max geçişi ile birlikte artık gece modunda da telefoto özellikleri kullanılabiliyor.

iOS 15 kamera özellikleri bakımından bayrağı taşıyan iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max’ın f/2.8 diyafram açıklığına sahip olan ve 3x optik yakınlaşma özelliği ile gece koşullarında telefoto çekimler yapmakta başarılı lensi artık bu önyargıları biraz olsun kırmayı başarıyor. Ancak yine de bu lense bir profesyonel fotoğrafçı gibi yaklaşarak daha iyi sonuçların elde edilebilme ihtimali var. Örneğin daha fazla netlik sağlamak için bir tripod kullanmak uzun pozlama süresi gerektirebilecek sahnelerde daha iyi sonuçları garantileyecektir. Ayrıca ileri düzey fotoğraf işleme uygulamaları olan Lightroom ve Photoshop’tan da destek alabilirsiniz ve isterseniz Apple’ın yeni görüntüleme formatı ProRAW’ı da tercih edebilirsiniz. ProRAW dosyaları HEIF ve JPEG gibi sık kullanılan dosyalardan 10-12 kat daha büyük ancak cam gibi sonuçlar veriyor. Bu nedenle depolama alanınızı bu işlere kalkışmadan önce kontrol edin.

Destekleyen Modeller: iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro

Gece Modunu Kapatma

Gece modu iPhone’u sabit tutarak düşük ışık koşullarında mükemmel fotoğraflar çekmenizi sağlıyor ancak dediğimiz gibi sabitlik önemli. Telefonu bir yere yaslayabilir veya tripod üzerinde kullanmayı deneyebilirsiniz. Buna özellikle pozlama süresine fazlaca ihtiyaç duyulduğu anlarda gereksinim var. iOS 15’te dilerseniz gece modunu kapatabileceğiniz bir ayara da yer verilmiş. Böylece alacakaranlık gibi düşük ışık koşulları barındıran ancak gece modu olmadan da iyi fotoğraflar elde edebileceğiniz sahnelerde harikalar yaratabilirsiniz.

iOS 15’te gece modunu kapatmak için öncelikle Ayarlar menüsünden Kamera bölümüne gelin. Burada Ayarları Koru kısmından Gece Modu’nun açık olup olmadığına bakın. Daha farklı sonuçlar elde etmek için gece modunu kapalı konuma getirin veya gece modu zaten kapalı ise açmak da farklı sonuçlarla karşılaşmanızı sağlayabilir. Siz bu ayarı bir kere değiştirdiğinizde, bir kere daha değiştirene dek o şekilde kalacaktır. Bu ayar gece modu uygulamasında kalacaktır.

Destekleyen Modeller: iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro

Fotoğraf Stilleri

iPhone 13 modellerinde selfie çekimler farklı bir boyut kazanıyor. Aslında bir filtre özelliğinden bahsedeceğiz ancak bunlara biraz daha akıllı filtre demek daha mümkün. Selfie çekimlerde kullanabileceğiniz dört farklı ön ayar var. Bunlar Havalı, Sıcak, Yüksek Kontrast ve Canlı.

Havalı: Mavi alt tonlar ise kış görüntüsünde bir atmosfer oluşmasını sağlar.

Sıcak: Altın rengi alt tonlarla yazın parlaklığının yüzünüzde olmasını sağlar.

Zengin Kontrast: Gölgelere ve renklere anlam katarak dramatik bir görüntü oluşturur.

Canlı: Olağanüstü parlak ve canlı renkler meydana getirir.



Fotoğrafik stiller canlı görüntüyü değiştirme konusunda bir hayli başarılı. Çekim modunda ayarlarda üst ü ste üç kart gibi görünen stillere bastığınızda standart olarak varsayılan seçeneği değiştirme şansınız bulunuyor. Ekrandaki ton ayarlarını kaydırarak siz de uygulanan ayarlardaki farklılıkları çok kolay bir şekilde görebilirsiniz. iOS 15’te siz bir stil seçtiğinizde o stil tekrar değiştirene kadar kalıyor. Eğer hızlıca başka bir stil seçmeyi istiyorsanız Ayarlar > Kamera > Fotoğraf Stilleri yolunu izleyin.

Video İçin Sinematik Mod

Portre modunun iPhone’daki kamera uygulamasına ne denli çekici özellikler getirdiğini artık hepimiz biliyoruz ancak artık video modu için de böyle bir özellik var: Sinematik mod! Sinematik mod ile tüm video kayıtlarına harikulade bir derinlik kazandırabilirsiniz. Apple’ın açıklamasına göre sinematik mod ön ve arka plan netliğini optimize ederek daha iyi odaklanılan videolar elde edilmesini sağlıyor. Dolby Vision HDR’dan destek alan bu teknoloji odağın değişimi sırasında bile netlik değerlerini hassas şekilde yeniden ayarlayarak daha uzun video sahnelerinin kesilmeden kullanılmasına olanak sağlıyor. Kadraja farklı bir nesnenin girmesi durumunda bile istenen netlik durumu ayarlanabiliyor.

Sinematik mod sadece 1080p çözünürlükte ve 30 fps hızda çalışabiliyor. Bir diğer önemli nokta Fotoğraflar uygulaması ile odak noktaları ve alan derinlikleri de çekim sonrasında değiştirilebiliyor. Sinema modu sadece iPhone XS ve sonrasındaki modelleri kapsıyor olsa da birçok Apple model cihazda da düzenlenebilirlik desteği sunuyor. Bugün MacOS Monterey çalıştıran bir Mac mini’nin dört yaşını doldurduğunu varsayarak ciddi bir geriye dönük uyumluluktan da bahsetmek mümkün olabiliyor. Şunu unutmamak gerek Sinematik mod yalnızca Apple’ın iPhone 13 modellerinde kaydedilebiliyor. Ancak düzenlemek için dediğimiz gibi birçok cihaza destek verilmiş durumda. Yalnızca mobil cihazlarda iOS veya iPadOS 15 isteniyor.

Destekleyen Modeller: iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone SE (2.Nesil), iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max

Canlı Metin

iPhone XS ve sonrasındaki modellerde iOS 15 ile birlikte metni doğrudan canlı hale getirebilen Canlı Metin özelliği desteklenmeye başlandı. Bu özellik bazı metinleri yazarken zaman kazanmanızı sağlıyor. Örneğin; kamera uygulamasını bir kitaba veya belgeye yönlendirdiğinizde Canlı Metin düğmesine dokunarak doğrudan metni kopyalayabilir ve üzerinde düzenleme yapabilirsiniz. Kopyalama yapılabildiği için aynı metni Mesajlar’a Safari’ye veya WhatsApp gibi diğer uygulamalara kolaylıkla yönlendirebilirsiniz. Canlı Metin özelliğinin kullanabilmeniz için bir fotoğrafı çekmeniz de yeterli olacaktır. Sonradan galeriye girdiğinizde sağ alt köşede belirlenecek olan Canlı Metin özelliği ile metni panoya kopyalayabilirsiniz.

Destekleyen Modeller: iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone SE (2.Nesil), iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max

Video Çekerken Yakınlaştırma

Apple iOS 13 ile birlikte fotoğraf modunda video kaydetmeyi sağlayan QuickTake’i tanıttı ancak bu uygulama video çekerken yakınlaştırmaya destek sunmadığı için pek de yaygınlık kazanmadı. iOS 15 bu engeli de aşmış oluyor. iOS 15 yüklü cihazınızda QuickTake ile video çekmek için fotoğraf modunda deklanşöre basılı tutun ve ardından parmağınızı ekranda dikey yönde veya yatay yönde kaydırın. Yakınlaştırma işlemi için de parmağınızı deklanşöre doğru tekrardan kaydırmanız yeterli olacaktır. Ekranda parmakları açıp kapatarak veya ekrandaki düğmeleri kullanarak QuickTake’in yakınlaştırma ayarlarını kullanmaya başlayabilirsiniz ancak ses ayarı tuşları ile QuickTake’in kullanılamadığını bu noktada söylememiz gerekiyor. iOS 15 kamera özellikleri arasında seveceğinizi düşündüğümüz bir özellik.

QR Kod Tarama

Aslında Apple’da iOS 11’den beri QR kod tarama özelliği mevcut ancak iOS 15’le birlikte bu özellik biraz daha işlevsellik kazandı. Artık iOS 15 yüklü bir telefonda QR kod taratıldığında sadece bağlantının adresinin açılıp açılmaması size sorulmuyor. Paylaş, Kopyala, Okuma Listesine Ekle veya Safari’de Aç gibi özellikler de seçenekler arasına yerleştirilmiş durumda.

iOS 15 kamera özellikleri ile ilgili söyleyeceklerimiz şimdilik bu kadar. Forum sayfamızda sorularınızı bizlere iletebilirsiniz.