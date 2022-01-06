iPhone Telefon İçin Squid Game Duvar Kağıtları

Squid Game geçtiğimiz yıl, şimdiye kadarki en popüler Netflix dizileri arasında ilk 3’e girmişti. Rahatsız ve yer yer şok edici konusuna rağmen, kendine özgü kostümleri, set dizaynları ve sembolleri var. Bunlarla ilgili olarak, iPhone’la dolaştığınız her yerde dizinin bir bölümünden bir parçayı da yanınızda “gezdirmenizde” yardımcı olacak, bazı Squid Game duvar kağıtlarını bir araya getirdik. Bu duvar kağıtlarının Squid Game’i tekrar izlemeniz veya arkadaşlarınızla bir etkinlik ortamında tartışmanız için size esin kaynağı olacağından eminiz.

Aşağıdaki koleksiyondan beğendiklerinizi altındaki indirme butonuyla iPhone’a HD olarak indirebilirsiniz.

Ölümcül bebek

Hepimiz kabul etmeliyiz ki; ilk oyun şüphesiz en şok edici ve rahatsız edici olanıydı. İşte ölümcül Squid Game bebeğinin yer aldığı unutulmaz sahne.

Squid Game sahnesi

Ağır içeriğine rağmen, Squid Game’de bu arka plan gibi mükemmel bir sinematografi çalışması vardı.

Görünüş aldatıcı olabilir

Bu duvar kağıdı eğlenceli bir yanı var gibi görünebilir. Ancak seyirciler ne kadar korku uyandırdığını biliyor.

Estetik Squid Game duvar kağıdı

Squid Game merdiveni estetik açıdan son derece ilgi çekicidir ve güzel bir duvar kağıdı olması hak ediyor. Şekeri andıran renklerine baksanıza(!)

Korumalı alan

İşte Squid Game dizisinin setlerinden harika bir sinematografi örneği daha.

Ölüm kartı

Squid Game davetiyesi hepinize çok ilginç görünüyordu. Duvar kağıdı olmak için çok uygun.

Şekillerin ötesinde

Şekiller, çizimler dizide sembolik bir rol oynadı. Muhafızlar farklı seviyelerda farklı şekiller giyiyordu. Bu duvar kağıdında hepsi bir arada.

Aydınlık Squid Game duvar kağıdı

Squid Game mutluluk uyandıran bir dizi olmaktan çok uzaktı. Fakat bu duvar kağıdının renkleri diziye neşeli bir dokunuş eklemiş.

Squid Game logolu duvar kağıdı

Zaten logonun kendisi diziye büyük ilgi uyandırmayı başarmıştı. Siz de bizim kadar seviyorsanız işte mükemmel bir duvar kağıdı.

Korkunç Dalgona

Dalgona, Squid Game oyunlarında kendini gösteren bir Kore tatlısıdır. Oldukça lezzetli görünüyor, telefon ekranınızda yer verebilirsiniz.

Squid Game sahası

Yalnızca oyunun oynandığı sahanın çizimini anlatan bu minimalist Squid Game duvar kağıdını seveceksiniz.

Deniz mavisi estetiği

Benzersiz bir görüntü için, iPhone için hoş görünen bu deniz mavisi renkli Squid Game duvar kağıdını deneyin.

Kare muhafız

Muhafızların eşsiz görünümünü beğendiyseniz, sizin için üç çeşit duvar kağıdımız var. İlk olarak Kare muhafızı paylaşalım.

Daire muhafız

Daire muhafızlar, cesetleri ortadan kaldırmak için en can sıkıcı ve bizleri üzen görevleri yaptılar. Bu da onlara ait olan bir duvar kağıdı.

Üçgen muhafız

Üçgen işaretli maske kullanan muhafızlar, silah kullandıkları için tartışmasız en tehlikeli olanlardı.