Garmin Fenix ​​​​7, 7S, 7X ve Epix2: Yeni akıllı saatler hakkında detaylar

Garmin, 2022 için ilk akıllı saatlerini geçtiğimiz salı günü günü tanıtmıştı. Fakat Garmin’in en merak edilen serileri Fenix’e ait. Yani asıl merak edilen model bu. Artık Fenix serisinin üst düzey modelleri için bir yenilenmenin olacağından eminiz. Sızıntılar eşliğinde Fenix 7, 7X ve 7S’nin fotoğrafları ve teknik özellikleri karşımıza çıktı. Ayrıca Epix 2 ismiyle, efsanevi model Epix spor saatinin yeni bir tasarımı, sıra dışı özelliklerle satışa çıkıyor.
Garmin Fenix 7, 7S, 7X ve Epix2
Garmin, nispeten “uygun fiyatlı” Venu 2 Plus’ı (449,99 $’dan başlayan) ve Vivomove Sport’u (179,99 $’dan başlayan) duyurduktan sonra, önümüzdeki günlerde Garmin’in en üst düzey ürün yelpazesinin güncelleceğini de büyük bir heyecanla beklemekteydik. Tüm dedikodular yeni modellerin EKG ölçümünü destekleyeceğine işaret ediyor. Tüm Garmin kullanıcıları bunun için ek aparatlar kullanıyordu.
Fenix 7 serisinin önceki seri gibi Fenix 7, Fenix 7S ve Fenix 7X’ten oluştuğunu biliyoruz. Söylentilere göre ilk iki model müşterinin isteğine göre solar şarjla satın alınabilecek. En büyük üst model olan 7X ise bu özelliğe standart olarak sahip olacak.
Her üç Fenix 7 saatinin de sırasıyla 1.2 (Fenix 7S), 1.3 (Fenix 7) ve 1.4 inç (Fenix 7X) ekran büyüklüğüne sahip transflektif MIP LCD ekranlarla donatıldığı söyleniyor. Çözünürlükler ise 240×240, 260×260 ve son olarak 280×280 piksel. Fenix 7 serisi fiyatlarının 700 Euro’dan (~790 $) başlayacağı düşünülüyor.
Fenix serisinin en etkileyici tarafı, pille çalışma süresidir. Bildirimlerin dahi etkinleştirildiği akıllı saat modunda, yeni saatlerin sırasıyla 11 gün, 18 gün ve 28 gün çalışabilmesi sıra dışı bir durum. Güneş enerjisi destekli üst model Fenix 7X’in 37 gün, diğer iki küçük saatin ise sırasıyla 22 ve 14 gün çalışabileceği söyleniyor.
Son olarak, Epix 2, sızdırılan görüntülerde eski efsanevi modele benzer şekilde oldukça hacimli görünüyor. Ancak muhtemelen Fenix ailesinden biraz farklı bir yaklaşım söz konusu. Garmin’in dış mekana son derece uygun transflektif ekranlar yerine 1.3 inç AMOLED dokunmatik ekran tercihi burada ilginç duruyor . 454×454 piksel olduğu söylenen çözünürlük, Fenix serisinden önemli ölçüde daha yüksek. Pil ömrünün maksimum 16 gün olacağını belirtelim.
Söylentilere göre Garmin, GPS, pusula, nabız, SpO2 ve kasanın altındaki hareket için herkesçe bilinen sensörlerini kullanacak ve daha sonra saatler bunları hız, uyku süresi, stres seviyesi, kalori tüketimi ve toparlanma için kullanacak. Bunlar zaten bilinen şeyler. Tüm saatlerin paslanmaz çelik kasaya sahip olması ve 10 atmosfere kadar suya dayanıklı olacağı neredeyse kesin.
Verileri senkronize etmek ve Garmin’in geniş aksesuar yelpazesine bağlanmak için Wi-Fi, Bluetooth ve ANT+ bağlantıları standart olarak geliyor. Burada tek bir eksik kalıyor: Garmin’in resmi duyurusu.
Garmin Fenix 7 ve Epix 2 modellerinin özellikleri
|Model
|Fenix 7 (Solar)
|Fenix 7 Solar
|Fenix 7S (Solar)
|Epix 2
|Ekran
|1,3 inç, Transflexive MIP LCD Dokunmatik, 260 x 260 piksel, Power Glass
|1.4 Zoll, Transflexive MIP LCD, 280 x 280 Piksel, Power Glass
|1,2 inç, Transflexive MIP LCD Touch, 240 x 240 piksel, Güçlendirilmiş Cam
|1,3 inç, AMOLED Dokunmatik, 454 x 454 piksel
|GPS
|GLONASS, GPS, Galileo
|Pusula
|Evet
|Bağlantı
|WLAN, BT, ANT +
|Su geçirmezlik
|10 ATM
|Pil ömrü
|Akıllı saat: 18 güne kadar (güneş enerjisiyle 22 gün)
Yalnızca GPS: 57 saat (güneş enerjisiyle 73 saat)
Expedition GPS: 40 güne kadar (güneş enerjisi ile 74 gün)
|Akıllı saat: 28 güne kadar (güneş enerjisiyle 37 gün)
Yalnızca GPS: 89 saat, güneş enerjisiyle 122 saat
Expedition GPS: 62 gün, güneş enerjisi ile 139 gün
|Akıllı saat: 11 güne kadar (güneş enerjisiyle 14 gün)
Yalnızca GPS: 37 saat (güneş enerjisiyle 46 saat)
Expedition GPS: 26 gün (güneş enerjisi ile 43 gün)
|Akıllı saat: 16 güne kadar
GPS modu: 42 saate kadar
|Malzeme
|Paslanmaz çelik kasa (PVD), silikon bilezik
|Paslanmaz çelik kasa, PVD, silikon bileklik
|Paslanmaz çelik kasa (PVD), silikon bilezik
|Paslanmaz çelik kasa, silikon bileklik
|Diğerleri
|Solar model ile solar şarj
|Solar şarj
|Solar model ile solar şarj
|E-postalar, SMS, uygulamalar, konuşma, takvim, depolama