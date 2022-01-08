Garmin Fenix ​​​​7, 7S, 7X ve Epix2: Yeni akıllı saatler hakkında detaylar

Garmin, 2022 için ilk akıllı saatlerini geçtiğimiz salı günü günü tanıtmıştı. Fakat Garmin’in en merak edilen serileri Fenix’e ait. Yani asıl merak edilen model bu. Artık Fenix serisinin üst düzey modelleri için bir yenilenmenin olacağından eminiz. Sızıntılar eşliğinde Fenix 7, 7X ve 7S’nin fotoğrafları ve teknik özellikleri karşımıza çıktı. Ayrıca Epix 2 ismiyle, efsanevi model Epix spor saatinin yeni bir tasarımı, sıra dışı özelliklerle satışa çıkıyor.

Garmin Fenix ​​​​7, 7S, 7X ve Epix2

Garmin, nispeten “uygun fiyatlı” Venu 2 Plus’ı (449,99 $’dan başlayan) ve Vivomove Sport’u (179,99 $’dan başlayan) duyurduktan sonra, önümüzdeki günlerde Garmin’in en üst düzey ürün yelpazesinin güncelleceğini de büyük bir heyecanla beklemekteydik. Tüm dedikodular yeni modellerin EKG ölçümünü destekleyeceğine işaret ediyor. Tüm Garmin kullanıcıları bunun için ek aparatlar kullanıyordu.

“En ufak” model muhtemelen Garmin Fenix ​​7S olarak adlandırılacak ve üç renke sahip olacak.

Fenix 7 serisinin önceki seri gibi Fenix 7, Fenix 7S ve Fenix 7X’ten oluştuğunu biliyoruz. Söylentilere göre ilk iki model müşterinin isteğine göre solar şarjla satın alınabilecek. En büyük üst model olan 7X ise bu özelliğe standart olarak sahip olacak.

Duyumlar doğruysa, yeni modeller sonunda bir EKG özelliğine sahip olacak.



Her üç Fenix 7 saatinin de sırasıyla 1.2 (Fenix 7S), 1.3 (Fenix 7) ve 1.4 inç (Fenix 7X) ekran büyüklüğüne sahip transflektif MIP LCD ekranlarla donatıldığı söyleniyor. Çözünürlükler ise 240×240, 260×260 ve son olarak 280×280 piksel. Fenix 7 serisi fiyatlarının 700 Euro’dan (~790 $) başlayacağı düşünülüyor.

Yeni üst model Fenix ​​​​7X’in akıllı saat modunda güneş enerjisi özelliğiyle 37 güne kadar pil ömrü sağlaması bekleniyor.

Fenix serisinin en etkileyici tarafı, pille çalışma süresidir. Bildirimlerin dahi etkinleştirildiği akıllı saat modunda, yeni saatlerin sırasıyla 11 gün, 18 gün ve 28 gün çalışabilmesi sıra dışı bir durum. Güneş enerjisi destekli üst model Fenix 7X’in 37 gün, diğer iki küçük saatin ise sırasıyla 22 ve 14 gün çalışabileceği söyleniyor.

Son olarak, Epix 2, sızdırılan görüntülerde eski efsanevi modele benzer şekilde oldukça hacimli görünüyor. Ancak muhtemelen Fenix ailesinden biraz farklı bir yaklaşım söz konusu. Garmin’in dış mekana son derece uygun transflektif ekranlar yerine 1.3 inç AMOLED dokunmatik ekran tercihi burada ilginç duruyor . 454×454 piksel olduğu söylenen çözünürlük, Fenix serisinden önemli ölçüde daha yüksek. Pil ömrünün maksimum 16 gün olacağını belirtelim.

Epix 2 ile Garmin muhtemelen bir efsanevi yeniden karşımıza sunuyor.

Söylentilere göre Garmin, GPS, pusula, nabız, SpO2 ve kasanın altındaki hareket için herkesçe bilinen sensörlerini kullanacak ve daha sonra saatler bunları hız, uyku süresi, stres seviyesi, kalori tüketimi ve toparlanma için kullanacak. Bunlar zaten bilinen şeyler. Tüm saatlerin paslanmaz çelik kasaya sahip olması ve 10 atmosfere kadar suya dayanıklı olacağı neredeyse kesin.

Verileri senkronize etmek ve Garmin’in geniş aksesuar yelpazesine bağlanmak için Wi-Fi, Bluetooth ve ANT+ bağlantıları standart olarak geliyor. Burada tek bir eksik kalıyor: Garmin’in resmi duyurusu.

Garmin Fenix 7 ve Epix 2 modellerinin özellikleri