Android’de Durum Çubuğu değiştirme merak edilen bir işlem ve sanıldığı kadar zor değil. Daha öncesinde bu türde değişiklikleri yapabilmek için telefona root atmak gerekiyordu. Yani bir tür yönetici yetkisi tanımlayabilmek için fabrika tarafından desteklenmeyen işlemleri gerçekleştirerek telefonu garanti dışı bırakmak gerekiyordu. Yaşı olan veya garantisiz şekilde yurt dışından gelmiş cihazlar için bu bir sorun değil ancak onca para ödenip garantili şekilde alınan cihazlar için ne yazık ki root atma riskini kabul etmek zor. Neyse ki Android’de Durum Çubuğu değiştirme için artık root zorunluluğu yok.

Android’i kişiselleştirmek için sürekli olarak yeni özellikler sunuluyor ancak Durum Çubuğu’na dair sunulanlar çok kısıtlı hatta yetersiz seviyede. O halde üçüncü parti uygulamalardan destek alarak bu işlemleri gerçekleştireceğimizi söyleyebiliriz. Bu uygulamalar işletim sistemi üzerinde farklı bölgelerde de tasarım değişikliği yapabilmenizi sağlayabiliyorlar ancak bizim temel olarak ilgilendiğimiz nokta Android’de Durum Çubuğu değiştirme. Normalde bu işin uzmanı olan uygulama QuickStar ancak kullanım alanı sadece Samsung’un birkaç Galaxy modeli ile sınırlı. Biz bu işlem için Google Play’den indirilebilen Super Status Bar uygulamasını kullanacağız.

Durum Çubuğu değiştirme uygulaması

Durum Çubuğu değiştirme uygulaması olarak biz size Google Play’den kolaylıkla indirebileceğiniz Super Status Bar uygulamasını tavsiye ediyoruz. Uygulamanın 1.99 USD karşılığında Pro sürümü de var ancak temel sürüm de birçok yönden işinizi fazlasıyla görecektir.

İzinleri etkinleştirme

Super Status Bar uygulaması ilk açıldığında sizden Android ile ilgili bazı izinler isteyecektir. Elbette tam anlamıyla detaylı bir özelleştirme için izinleri etkinleştirmelisiniz. İstenen izinler ayarları düzenleme ve erişilebilirlik servisine yönelik. Yani önemli kişisel bilgilere yönelik bir istek yok. Sonrasında telefonunuzun ana ekranına dönerek uygulamayı başlatın.

Durum Çubuğu özelleştirme

Uygulamanın ana ekranından Durum Çubuğu yani Status Bar seçeneğini seçin. Elbette birçok uygulamadaki gibi kapsamlı seçenekleri Pro sürüm için geçerli ancak yazının başında da dediğimiz gibi birçok özelleştirme imkanına temel sürümde de sahipsiniz. Standart Durum Çubuğu’nu korumak istiyorsanız özelleştirme seçeneklerinde Modify sekmesine geçin. Burada devre dışı bırakabileceğiniz veya ekleyebileceğiniz tüm simgelerin bir listesini göreceksiniz. Fakat uygulamaya gelen bazı yorumlarda bazı telefonlarda tam anlamıyla uyumlu çalışma sorunu yaşandığı bildirilmiş. Sizin için geçerli olmayabilir. Uygulamanın Durum Çubuğu rengi değiştirme konusunda da başarılı olduğunu söyleyelim.

Android için iOS Durum Çubuğu

Pro sürüm elbette çok daha fazla özellik sağlıyor ve yapılacak özelleştirmelerle Xiaomi’nin meşhur MIUI arayüzündeki gibi veya Apple’ın iOS’undaki gibi durum çubuğu tasarımları elde edebilirsiniz. Uygulama geliştirici firma her yeni sürümde yeni tema ve arayüzler de eklemeye devam ediyor bu nedenle Super Status Bar uygulaması sürekli yükselişini sürdürüyor. Uygulamanın şu anda bilinen tek sorunu 5G simgesine destek sunmaması ve bunu LTE olarak göstermesi. 5G de henüz ülkemizde olmadığı için dert etmeye gerek yok diye düşünüyoruz.

Android’de Durum Çubuğu değiştirme ile ilgili sorularınız için forum sayfamızı kullanabilirsiniz.