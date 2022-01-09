Apple Watch: Uygulamaları silme ve gizleme

Apple Watch kısıtlı bir depolama alanıyla geliyor. O nedenle bazen iPhone’unuza uygulamalar yüklediğinizde, bu uygulamalar otomatik olarak saatinize de yüklelenecektir. Doğal olarak, gereksiz veya artık kullanmadığınız olmayan uygulamaları silmek isteyebilirsiniz.

Bunun dışında, düşünceniz saatinizin Ana Ekranını fazlalıklardan uzak tutmaksa uygulamaları gizlemeyi de seçebilirsiniz. Bunu nasıl yapacağınız ile temel bir rehber hazırladık! Bu hızlı anlatımda, Apple Watch uygulamalarını nasıl sileceğinizi ya da gizleyeceğinizi öğreneceksiniz.

Not: Uygulamayı Apple Watch’ınızdan silmeniz, onu iPhone’unuzdan kaldırmaz.

Apple Watch Ana Ekranınızdan uygulamalar nasıl kaldırılır?

Saatinizin Ana ekranına gitmek için Digital Crown’a basın. Silmek istediğiniz uygulamayı seçin ve uygulamanın simgesinei basılı tutun. watchOS 8 kullanıyorsanız Uygulamaları Düzenle seçeneğine dokunun. Uygulamalar titremeye başlayacak. Bu olmadıysa, ekrana aşırı şiddetli basmadığınızdan emin olun. Solunda görünen küçük X’e dokunun. Şimdi, onaylamak için açılır pencerede karşınıza çıkan Uygulamayı Sil’e dokunun.

watchOS 6 ve sonraki versiyonlarda, bu yöntemi izleyerek Kronometre, Zamanlayıcı, Alarmlar, Dünya Saati, Radyo ve daha fazlasını barındıran belirli (tümü değil) sistem uygulamalarını da kaldırabilirsiniz.

iPhone kullanarak Apple Watch’ta uygulamalar nasıl gizlenir?

Apple Watch’taki bir uygulamayı iPhone’dan silmenin bir yolu henüz yok. Fakat Apple Watch Ana ekranınızı düzenli tutmak için istediğiniz uygulamaları gizleyebilirsiniz. Yapmanız gerekenler:

iPhone’unuzda Apple Watch uygulamasını başlatın. En altta Saatim’e dokunun. Şimdi saatinizde yüklü uygulamaları listelemek için aşağı kaydırın. Gizlenecek uygulamayı seçin.

Uygulamayı Apple Watch’ta Göster seçeneğini kapatın.

Artık bu uygulama saatinizin Ana ekranında listelenmeyecek.

Herhangi bir anda, fikrinizi değiştirirseniz, yukarıda anlatılan adımları izleyerek uygulamayı yeniden görünür kılabilirsiniz.

Umarız bu rehber, Apple Watch’taki uygulamaları nasıl sileceğinizi ya da gizleyeceğinizi öğrenmenize yardımcı olmuştur.