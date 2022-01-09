iPhone 13 batarya ömrü uzatma adına yapılabilecek bazı adımlar var. Bazı kullanıcılar iPhone 13 modellerinin etkileyici özelliklerini biraz fazla kullanıyor olacak ki iPhone 13 şarjı çabuk bitiyor, iPhone 13 yavaş şarj oluyor, iPhone 13 batarya sorunu gibi şikayetler ortaya çıkmaya başladı. Henüz bu tarz şikayetler ülkemizde çok da yaygın değil ancak iPhone 13 sahibi kullanıcıların hem sayısı az, hem de gerçekten ciddi miktar ödeyerek sahip olunan bu cihazları biraz daha hassas şekilde kullanıyorlar. Yazımızda iPhone 13 pil ömrü sorunları ve çözümlerine odaklanıyoruz.

iPhone 13 batarya ömrü sorunu aslında biraz da iOS 15 ile ilgili. Yetenek zengini bu yazılım, iPhone 13’ün etkileyici donanımı ile mükemmel bir uyum içerisinde çalışıyor ancak gerek zarafet yarışı, gerekse Apple’ın kendine olan güveni biraz daha piyasa standardının gerisinde kapasite sunan bataryalar tercih edilmesine neden oldu. iPhone 13 baz modeli 3420 mAh kapasitede bir bataryaya sahip. iPhone 13 Pro’da bu değer 3125 mAh ve iPhone 13 Pro Max’te 4373 mAh. Unutmadan iPhone 13 mini’nin de 2438 mAh olduğunu ekleyelim.

iPhone 13 pil çabuk bitiyor

Hemen kendini hissettirmese de zamanla yaygınlanacak olan iOS güncellemeleri, bataryanın yıpranmaya başlaması “iPhone 13 pil çabuk bitiyor” şeklinde şikayetler için zemin hazırlayacaktır. Eğer hissedilir şekilde iPhone 13’ünüzde bataryanın çabuk bitmesi gibi bir sorun yaşarsanız yapabileceğiniz şeyler sadece bataryayı değiştirmek değil. Öncesinde denemeniz gereken birkaç adım var. Böylece bataryayı daha sağlıklı ve verimli şekilde kullanabilirsiniz. Hazırsanız iPhone 13 batarya ömrü uzatma adımlarını ele alalım.

iPhone 13’ü yeniden başlatma

Komik gibi gelebilir ancak iPhone 13’ü yeniden başlatmak -sıfırlamak demiyoruz- ciddi bir kullanım kalitesi sağlayabilir. Yapılan araştırmalara göre satın aldığından başlayarak kullanmaktan vazgeçene kadar kullanıcıların on kere bile cihazı kapatıp açma yapmadığına dair önemli veriler var. RAM’den uzun yıllardır ayrılmamış onlarca yazılım ve genel şişkinlik cihazın yıpranmasına ve daha çok batarya tüketmesine neden olabilir. Batarya yaşlandıkça bunun etkisi daha da fark edilebilir. Bu durumda iPhone 13 batarya sorunu yaşayan kişilere öncelikle telefonu yeniden başlatması tavsiye ediliyor.

iPhone 13 güncelleme

Apple düzenli şekilde İOS güncellemeleri yayınlıyor. Üç haneli güncelleme numaraları hata düzeltmelere yönelikken iki haneliler de önemli iyileştirmeleri ve özellikleri barındırıyor. Bugüne kadarki deneyimler gösteriyor ki bazı düzeltmelerde belirtilmese bile batarya ömrü uzatmaya yönelik iyileştirmeler de olabiliyor. Güncelleme yapılan bir iPhone’da batarya ömrü daha uzun gidebilir fakat yeni özelliklerin de bu ömür üzerinde olumsuz etkileri olabileceğini de göz ardı etmeyin.

iPhone 13’te 5G kapatma

iPhone 13 5G destekli bir akıllı telefon ve yeni nesil 5G bağlantısının kapatılması batarya ömrü üzerinde doğrudan etkili olacaktır. Eğer bulunduğunuz bölgede 5G desteklenmiyorsa veya 4G teknolojisinin sunduğu hızı da tatmin edici buluyorsanız batarya süresi uzatma için 5G özelliğini kapatma yoluna gidebilirsiniz. Bunun için ilk etapta Ayarlar menüsüne gidin ve Hücresel ekranına gelin. Hücresel Veri Seçenekleri kısmında Ses ve Veri kısmını göreceksiniz. Sizi burada üç farklı seçenek karşılayacak.

5G Açık

5G Otomatik

LTE

5G Açık modu standart şekilde 5G’nin kullanıldığı moddur. Çevrenizde 5G ağ bulunmasa bile 5G alıcı aktif olduğu için hatırı sayılır bir enerji tüketimi gerçekleşir. 5G otomatik modu belki de 5G’nin yoğun olduğu bölgeler için en mantıklı seçenektir. 5G ağı tespit edildiğinde otomatik şekilde geçiş yapılır. LTE seçeneği ise 4G ve üzerinde veri bağlantısı sağlar.

iPhone 13’te pil tüketen uygulamaları bulma

Kullandığınız veya kullanmadığınız uygulamaların iPhone 13 batarya ömrü uzatma üzerinde olumsuz etkileri olabilir. Neyse ki hangi uygulamanın ne kadar batarya tükettiği gözlemlenebiliyor. Bunun için iPhone 13’ün Ayarlar menüsünü açın. Pil seçeneğini seçip Pil Kullanımı Aracı özelliğini açın. Burada sık kullandığınız uygulamalar ve bataryanın ne kadarlık kısmında etkili olduklarını detaylı şekilde görüntüleyebilirsiniz. Bu uygulamanın güzel tarafı telefonunuzda yüklü ve gerekli olmadığını düşündüğünüz uygulamaları karşınıza getirebilmesi. Kapsamlı şekilde bir temizlik yaparak iPhone 13 batarya süresi uzatma konusunda etkili bir adım atabilirsiniz. Sık şekilde kullandığınız uygulamaların ise en güncel sürümde olmasına özen gösterin.

iPhone 13’ü sıfırlamak

iPhone 13’ü sıfırlamak mantıksal olarak yeni bir telefona sahip olmanızı sağlar. Fakat yedekleme yapmadan sıfırlarsanız tüm verilerinizi kaybedeceğinizi unutmayın. Hatta Wi-Fi şifrenizi bildiğinizden emin olarak bu işlemi gerçekleştirmenizde fayda var. Telefon yeniden başlatıldığında etkinleştirme isteyeceği için Apple hesap bilgilerinizin elinizde olduğundan da emin olmanız gerekiyor. iPhone 13’te ayarları sıfırlamak için yapmanız gerekenler basit. Öncelikle Ayarlar ekranına gelin ve Genel seçeneğini seçin. Sıfırla’ya dokunun. iPhone’u Sıfırla seçeneğini seçerek tekrardan karşınıza gelen soruya cevap vererek sıfırlamayı başlatın. Parolanız varsa girin. iPhone 13’ü sıfırlamak batarya ömrü uzatma konusunda etkili bir yoldur.

iPhone 13’te Düşük Güç Modu kullanımı

iOS 15’in düşük güç modu bataryayı fazla harcayan hizmetleri durdurarak ciddi bir performans sağlamaktadır. Düşük güç modu genelde batarya düzeyi yüzde 20 seviyesine geldiğinde devreye girer. Tabii bunu açıp açmamak sizin elinizde. Kontrol Merkezi üzerinden düşük güç moduna dair bazı ayarları değiştirebilirsiniz. Bunun için Ayarlar üzerinden Kontrol Merkezi’ne gelin. Kontrolleri Özelleştir seçeneğine dokunun ve Düşük Güç Modu’nun yanındaki artı simgesine basın. Kontrol Merkezi’ne bir sonraki girişinizde artık Düşük Güç Modu’nun istediğiniz gibi açıp kapatabileceğiniz bir seçenek karşınızda olacak.

Düşük Güç Modu’nu Ayarlar üzerinden de açabilirsiniz. Ayarlar’a gidin. Pil’e dokunun. Düşük Güç Modu sürgüsünü açın.

iPhone 13’te Arka Planda Uygulama Güncellemesi’ni durdurma

Arka planda uygulama güncellemesi size en güncel bilgileri gösterebilmek için batarya harcar ve internet kullanımı gerçekleştirir. Kullanışlı olan bu özellik batarya ömrü konusunda biraz etkili olduğu için bazı durumlarda kapatmak işe yarayabilir. Bunun için öncelikle Ayarlar seçeneğini seçin. Genel seçeneğinde Arka Planda Uygulama Güncellemesi görünecek. Buradan sizin için çok da önemli olmayan uygulamaları kalıcı şekilde kapatabilirsiniz veya tüm uygulamaları devre dışı bırakabilirsiniz.

iPhone 13 sürüm düşürme (Downgrade)

iPhone 13 batarya süresi uzatma konusunda hiçbir çözüm işe yaramıyorsa iPhone 13 sürüm düşürme yani iPhone 13 Downgrade işlemini de deneyebilirsiniz. Bu işlem iPhone 13’ü yazılım güncellemesi yapmış olsanız bile fabrikadan çıktığı sürüme döndürecektir. Elbette daha hızlı ve batarya ömrü daha uzun bir iPhone’unuz olacak fakat güvenlik ve bazı uygulamaların desteklenmesi konusunda sorunlar yaşayabilirsiniz.

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