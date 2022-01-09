iPhone telefonlar için sahte arama uygulamaları

Evet, sahte aramalar çok rahatsız edici olabilir. Fakat bazen bulunduğuz yere bağlı olarak sizin için bir fırsat olarak kullanabilirsiniz. Sıkıcı bir partide, iyi gitmeyen bir randevuda veya herhangi bir kötü durumun ortasında kaldığınızı ve adeta hayat kurtaran bir arama aldığınızı hayal edin. Peki ama o an sizi kim arayabilir değil mi? Neyse ki iPhone’unuzda sahte bir arama planlayarak birinin sizi aramasını beklemek zorunda kalmayacaksınız.

Evet, her zaman ve istediğiniz yerde iPhone’unuzdan gelen sahte bir arama zamanlayabilirsiniz. Peki, nasıl? Bunun için çok basit birçok uygulama var. Bu rehberde en iyi sahte arama uygulamalarını ve bunların iPhone’da nasıl kullanılacağını anlatıyoruz.

1. Fake Call – En gelişmiş sahte arama uygulaması

Önceden hazırladığınız bir mesajla bir arkadaşınıza şaka yapmak ya da gelen bir aramayı taklit etmek olsun, bu uygulama birçok şeyi yapabilir. Sahte arama için belirli bir zaman belirleyebilir, hangi ismin arayacağını seçebilir, zil sesini özelleştirebilir ve hatta gelen arama için bir ses kaydı dahi ekleyebilirsiniz.

Hepsi bu kadar da değil. Ek olarak arama sırasında görünecek olan duvar kağıdını değiştirebilir ve gelen aramayı kapattıktan sonra sahte bir ekran düzeni kurabilirsiniz. Böylece her şey neredeyse kusursuz görünür ve gizliliğiniz zarar görmez.

Uygulama aynı zamanda, eğer premium sürüme sahipseniz, tek hareketle sahte arama ayarlayacak bir kenar aracına da sahip. Burada sadece küçük bir sorun var. Freemium hesabını kullanıyorsanız, her noktada reklamlar göreceksiniz. Uygulamayı sık kullanmayı düşünüyorsanız, küçük bir lisans ödemeyi düşünebilirsiniz.

Fiyat: Ücretsiz (Uygulama içi satın alımlar 1,99 dolardan başlıyor)

2. Fake Call Pro – En kolay kullanım

Marketteki en basit ve sade uygulamalardan biri. Ana ekranda dört seçenek var ve tek ihtiyacınız bunlar. Saati ayarlayın, arayana bir isim verin. Tercih ederseniz bir kişi fotoğrafı belirleyin, zil sesini ayarlayın ve kimi konuşacağını seçin.

Ancak bu sadelik aynı zamanda bazı şeylerden ödün verileceği sonucunu gösteriyor. Bu uygulama, özellikle arayanın ses özelleştirmeleri olmak üzere yapılabilecek daha az kişiselleştirme olanağına sahiptir. Bunlar oldukça sınırlı ve söylediğimiz gibi kendinizinkini ekleyemiyorsunuz.

Ayrıca, aramayı kapattığınızda programın arayüzündeki sahtelik belli olabilir. Bu nedenle, dikkatli olmanız gerekecek.

Fiyat: Ücretsiz (0,99 ABD doları karşılığında reklamları kaldırın)

3. Fake Call Number – Temel bir uygulama

Bu uygulama 2. sıradadaki uygulamaya oldukça benziyor. Basit ve kullanımı kolay bir arayüzü var. Ana sayfada dört hızlı seçenek listelenmiş ve kusursuz sahte aramayı ayarlamanız için hepsini düzenleyebilirsiniz.

Yine de arayan ekranı o kadar iyi değil. Neyse ki, özel bir sesli mesaj kaydetmek için iPhone’un mikrofonuna erişebiliyorsunuz.

Sürpriz bir şekilde, uygulamada (ücretsiz veya ücretli) pek çok özellik yer almıyor, ancak buna rağmen en pahalı lisans ücretine sahip.

Fiyat: Ücretsiz, uygulama içi satın alımlar 2,99 ABD Dolarından başlar

iPhone’da gelen aramalar nasıl taklit edilir?

İlk uygulama daha fazla kişiselleştirme özelliği sunduğundan onun üstünden anlatacağız. Buradaki yöntem tüm servisler için aşağı yukarı aynıdır.

Seçtiğiniz uygulamayı indirin ve yükleyin.

Caller’a dokunun ve sahte arayanın kim olacağını ve etiketini seçin.

Ayrıca şunları da düzenleyebilirsiniz:

Ziil sesi

Ses – Seçeneklerden birini seçin veya kendini sesinizi kaydedin

– Seçeneklerden birini seçin veya kendini sesinizi kaydedin Duvar kağıdı – Arama sırasında ve sonrasında ekranda hangi duvar kağıdının görüleceğini belirleyin

Time bölümüne gidin ve bir seçenek belirleyin. Şimdi, Start Call’a dokunun ve sahte aramayı planlamaya hazır olduğunuzda Answer Mode’nu seçin.

Bazı noktalar

Otomatik kilidi devre dışı bırakın – Telefonunuzda kilit varsa bu uygulamalar çalışmaz. 3 saniye veya 5 saniye için sorun olmayacak olsa da, daha uzun zamanlayıcılar için sorun çıkaracaktır. Bu nedenle, otomatik ekran kilidini Asla olarak değiştirmenizi iyi olacaktır.

Ayarlar → Ekran ve Parlaklık → Otomatik Kilit → Asla olarak değiştirin

Arka planda çalışma yapamazsınız – Sahte arama başladıktan sonra, uygulamanın ayarlar sayfasında kalmanız gerekiyor. Yani bu süre boyunca başka bir uygulama kullanamayacaksınız.

En önemli ipucu – Br randevuya gitmeden önce, her şeyi hazırlayın ve zamanlamayı belirleyin. Orada telaşa kapılmadan aramayı başlatabilirsiniz.