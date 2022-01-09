Yeni iPhone SE iPhone XR tabanlı ve çıkış tarihi 2024

Apple, bu yıl iPhone mini kasa formunu sonlandırıyor ve sonuç olarak, kullanıcılar için satışta olmaya devam edecek tek küçük iPhone, SE modeli olacak. Ancak mevcut iPhone SE oldukça eski bir mimari kullandığından, Cupertino merkezli teknoloji devi güçlü bir yenileme üzerinde çalışıyor. Yenileme sürecinin ilk modeli bu yıl karşımıza çıkacak.

Diğer bir deyişle, 2022’de yeni bir iPhone SE geliyor ve ilk duyurusunun ilkbaharda, yani Mart veya Nisan’da gerçekleşmesi çok olası.

Yüksek olasılıkla selefi ile aynı iPhone 8 tasarımından ihlam alacak, ancak 5G desteğini alması ve bu sayede şu anda piyasada bulunan diğer iPhone’larla uyumlu olması bekleniyor.

“Apple tüyocularından” @dylandkt bu bilgileri onaylayarak, 5G’li iPhone SE’nin bu yıl gerçekten de piyasaya sürüleceğini, ancak 2020 modeliyle aynı tasarımın kullanılacağını belirtiyor.

2024 için planlanan daha büyük revizyon

Öte yandan Apple, iPhone SE’nin daha büyük bir yenilenme süreci üzerinde çalışıyor.

2024 yılı muhtemelen, biraz daha küçük bir ekran boyutuna sahip olsa da, iPhone XR’yi baz alacak olan daha modern bir iPhone SE modelinin ilk çıkışına tanık olacak.

Apple hala piyasada küçük bir iPhone ile yer almak sahip olmak istiyor ve şirketin cihazı orijinal iPhone XR’den “özellikle” daha küçük yapmasının nedeni de bu.

En büyük geliştirme, biyometrik kimlik doğrulama yönünden gelecek. 2024 iPhone SE, iPad Air’e benzer şekilde güç düğmesine entegre edilmiş Touch ID ile gelecek. Apple ayrıca premium ve daha büyük iPhone’larda Touch ID’yi geri getirmeyi planlıyor. Dolayısıyla, bu durumda parmak izi sensörü de ekranın içine gömülmüş oalcak. Touch ID, gelecek yıl premium iPhone’lara geri dönebilir.