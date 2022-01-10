Bu yazımızda Android Excel ipuçları konusuna değineceğiz çünkü her geçen gün akıllı telefonlar taşınabilir bilgisayarların yükünü biraz daha kendi üzerine alıyor. Android için Excel’e biraz daha hakim olarak basit işler için taşınabilir bilgisayarınızı açmaktan kurtulabilirsiniz. Bunun için size günlük hayatta pratiklik kazandıracak bazı Android Excel ipuçları konusunda faydalı bir liste hazırladık.. Siz de basit ama etkili bu püf noktaları ile taşınabilir bilgisayarınızı sadece Excel için açmaktan biraz daha kurtulabilir ve düzenlemeleri akıllı telefon üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.

Bahsedeceğimiz püf noktaları Microsoft’un Android için geliştirdiği Excel sürümüne uygun. Yani bazı telefonlarla birlikte gelen muadil ofis yazılımları için geçerli olmama ihtimalleri yüksek. Eğer akıllı telefonunuzda başka bir ofis uygulaması yüklü ise kaldırabilir veya yer sorununuz yoksa Microsoft Excel: Spreadsheets uygulamasını Google Play üzerinden buradan indirebilirsiniz.

Android’de Excel’de hücre düzenleme

Android ortamında Excel tablolarında düzenleme yapmak sandığınız kadar zor değil. Elbette hepimiz bilgisayar ortamına alışkın olduğumuz için bilgisayar ortamı ilk etapta daha kolay gelecek fakat bazı bileceğiniz püf noktaları sizi çoğu zaman bir bilgisayar açmaktan kurtaracaktır. Biraz alışkanlık kazanmanız yeterli. Bluetooth bir klavyeniz varsa bazı işlemleri bilgisayardaki gibi kullanabilirsiniz. Örneğin; kopyala-yapıştır gibi klavye kısa yolları geçerli olacaktır.

Android’de Excel’de metin yazmak için bir hücreye çift tıklayın. Metin girişini ve ya düzeltmeyi tamamladıktan sonra sağ üst köşede yeşil tik işaretine basmanız yeterli. Ekran klavyesindeki enter tuşuna basmak da girişi durdurmanın diğer yollarından biridir. Metni silme için yapmanız gereken hücre üzerinde parmağınızı basılı tutmak ve sonrasında Temizle diyerek gerçekleşmektedir.

Android’de Excel’de bir hücreye birden çok satır yazma

Android’de Excel’de bir hücrede birden çok satır veya paragraf oluşturulabilir. Masaüstündeki Excel’in aksine birkaç tuş fazla basmanız gerekecek ancak bu işi akıllı telefonuz üzerinden de kolaylıkla halledebilirsiniz. Öncelikle bir hücre seçin ve çift tıklayarak yazı yazmaya başlayın. Mavi imleci görüntülemek için hücreye dokunun ve imlece dokunduktan sonra Yeni Satır komutunu seçin. Yazmaya devam edebilirsiniz. Metin girişi bittiğinde sağ üst köşedeki yeşil tike basabilirsiniz.

Bu tip kısayolların hayatınızı çok fazla kolaylaştırdığını düşünüyorsanız Microsoft tarafından yayınlanan “Android için Excel dokunma kılavuzu” belgesini okumanızı tavsiye ederiz. Özellikle parmak hareketlerinin ne işe yaradığını öğrenerek Android’de Excel kullanımında son derece hızlanabilirsiniz. Bunun için şu bağlantıyı tıklamanız yeterli.

Android’de Excel’de toplama yapma

Bilgisayar ortamından bilinen Otomatik Toplam özelliği Android’de de kullanılabiliyor. Bunun için öncelikle sayı eklenmiş satır veya stünları seçin ve sonrasında sonunda toplamı görüntülemek için Formüller > Otomatik Toplam > Toplam seçeneklerini seçin. Satır veya sütunlardaki içeriklerin toplamı karşınıza getirilecek. Eğer çok fazla sütun veya satır söz konusu ise anasayfada Aralık Seç diyerek istediğiniz satır veya sütun aralığını belirme şansınız var.

Android’de Excel’de verileri sıralama

Android’de Excel’de verileri sıralama işlemi tıpkı bilgisayardaki gibi alfabetik veya sayısal olarak gerçekleştirilebiliyor. Bunun için anasayfada Filtre menüsüne girin ve Filtre Düğmelerini göster seçeneğine tıklayın. Hücrelerin üzerinde filtre düğmelerini gösteren düşey yönde okların çıktığını göreceksiniz. Sıralama yapmak için filtre düğmesine tıklayarak seçim yapmanız yeterli. Android Excel ipuçları zaman kazandırma açısından işinize yarayacak bir konu oldu denebilir.

Android’de Excel’de tabloya işaret koyma

Android’de Excel’de tabloya işaret koyma için ekranınızı kolaylıkla kullanabilirsiniz. Böylece tabloda unutmamanız gereken yerleri veya kaldığınız yerleri kendinize hatırlatabilirsiniz. Bunun için Çiz menüsünü açın ve Fareyle Çiz veya Dokun seçeneğini seçin. Renk ve kalınlığı belirledikten sonra karşınızdaki Excel belgesi tıpkı bir fotoğraf gibi parmağınızla işaretler koyabileceğiniz hale gelecek. İşaretlemeniz bittiğinde tabloyu kaydedip çıkabilirsiniz.

Android’de Excel’e kameradan fotoğraf ekleme

Android’de Excel’e kameradan fotoğraf ekleme şansınız da var. Bunun için öncelikle Ekle menüsüne gelin ve Resimler bölümüne giderek Kamera seçeneğini seçin. Excel belgenize eklemek istediğiniz fotoğrafı çektiğinize emin olduktan sonra Tamam deyin. Artık resminiz Excel belgesinde görünmeye başlayacaktır. Menünün resim kısmında resmi yeniden boyutlandırabileceğiniz veya kırpabileceğiniz ayarlar da yer alıyor; böylece ideal bir görüntü oluşturabilirsiniz.

Android’de Excel’de verileri resme dönüştürme

Android’de Excel’de verileri resme dönüştürme yoluyla koruma altına alabilirsiniz. Kolay yollardan birisi resim dönüşümü gerçekleştirmektedir. Verileri kopyalayın, çalıştığınız tabloda başka bir yere resim olarak yapıştır seçeneğini seçin. İşlem bu kadar basit. Önce yedeklemek istediğiniz verileri seçin. Menüyü açarak Kopyala seçeneğini seçin. Diğer hücreye gidin; basılı tutarak menüyü açın ve Yapıştır seçeneği menüsünden Resim seçeneğini seçin.

Android’de Excel’de araştırma yardımı alma

Android’de Excel’de yardım almak istediğinizde çalıştığınız tablodan çıkmak zorunda değilsiniz. Akıllı arama özelliğini kullanarak o an karşılaştığınız sorunlarla ilişkin yaşanan sorun başlıklarını ve çözümleri görüntüleyebilirsiniz. Gözden Geçir diyerek Akıllı Arama seçeneğine dokunun. Böylelikle ekranın yanında Akıllı Arama bölgesi açılacak ve en iyi web aramaları gösterilecektir. Listeyi aşağı doğru kaydırarak diğer arama sonuçlarını da inceleyebilirsiniz. Daha fazla bilgiye erişmek için de sağ alttaki Daha Fazla veya More olarak adlandırılan metine basın.

Android’de Excel’de tabloya yorum ekleme

Android’de Excel’de tabloya yorum eklemek için yapılması gerekenler basit. Yorum yapmak için hücreye dokunun ve Yorum bölgesini görüntülemek için Ekle menüsünden Yorum’u seçin. Yorumunuzu açılan yere yazın ve işiniz bittiğinde çalışma tablosundaki boş bir alana tıklayın. Bundan sonra yorum eklenmiş hücre için bir konuşma balonu simgesi görüntülenecektir. Simgeye bastığınızda da sağda bir menü açılarak yorumu ekrana getirecektir.

Android’de Excel’de tabloyu paylaşma

Android’de Excel’de tabloları paylaşma için iki seçenek sunuluyor. Tanıdığınız birine dosyanın bağlantısını gönderebilir veya dosyayı olduğu gibi bir ek olarak e-posta yoluyla iletebilirsiniz. Öncelikle Paylaş seçeneğini seçin ve dosyayı paylaşmak istediğiniz kişinin e-posta adresini girin. Sonrasında karşınıza gelen iki seçenekten birini seçmelisiniz. Ek olarak paylaşmayı seçtiğinizde Excel çalışma kitabı veya PDF olarak karşı tarafa dosyayı iletebilirsiniz.

Android’de Excel’de grafik oluşturma

Excel’in amacı verileri düzenli şekilde bir araya getirmek ancak günün birinde bunların sergilenme ihtiyacı doğarsa Android’de Excel’de grafik oluşturma konusunda da biraz deneyim sahibi olmanız gerekecek. İlk etapta grafik oluşturmak istediğiniz sütunları tarayın ve Ekle dedikten sonra Önerilen’i seçin. Karşınıza birçok grafik şekli getirilecek ve istediğinize yakın bir grafiği böylece kolaylıkla çalışma sayfanıza ekleyebilirsiniz. Grafiği seçtikten sonra düzen, renk, boyut ve diğer özelliklerini değiştirme şansınız var.

Android’de Excel’de harita oluşturma

Eğer ülke bazlı bir çalışma yapıyorsanız Android’de Excel’de harita oluşturma imkanınız da bulunuyor. Bunun için Ekle menüsünden önce Grafik, sonra da Haritalar seçeneğini seçin. Açılır listeden bir harita seçin ve ilk kez bir harita oluşturuyorsanız şartları kabul edin. Haritayı çalışma sayfasına ekledikten sonra özelleştirmelerde bulunabilirsiniz.

Android Excel ipuçları ile ilgili sormak istedikleriniz varsa forum sayfasından bizlerle iletişime geçebilirsiniz.