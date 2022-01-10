Yeni sürüm ile birlikte iOS görüntülü arama arka plan bulanıklaştırma özelliği kullanılabilir hale geldi. Yaz aylarında çıkan iOS 15 ile birlikte Apple kullanıcıları hem sıra dışı; hem de gizliliğe önem verilen bir desteğe sahip oldu. Böylece görüntülü arama sırasında nerede olduğunuzun karşıdaki kişi tarafından anlaşılması oldukça zorlaşıyor. Elbette buna biraz da sizin dikkat etmeniz gerek. Örneğin; evinizde veya ofisinizde belli renkte objeler varsa elbette bunları tanıyanlar sizin yine nerede olduğunuzu kolay bir şekilde anlayabilirler. Düz bir arka plan veya kalabalık sokaklarda ise tabii anlaşılabilmesi daha zor.

iOS 15 ile birlikte gelen görüntülü aramalarda portre modu desteği ilk etapta FaceTime geçerli olacak şeklinde düşünülüyordu. Bu tabii doğru; fakat yapılan açıklamaların devamında diğer üçüncü parti uygulamalarda da portre modu özelliğinin destekleneceği söylendi. Portre modu özelliği kameradan da bilindiği üzere portreyi öne çıkartarak arka plan bulanıklaştırma işlemini sağlıyor. Tabii özelliğin kullanılabilmesi için iOS 15 güncellemesinin yapılmış olması şart. Tüm anlatılanlar pek tabii iPadOS 15 için de geçerli.

Destekleyen iPhone modelleri

iPhone XR

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone SE (2. Nesil)

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

FaceTime’da arka plan bulanıklaştırma (iOS)

FaceTime’da arka plan bulanıklaştırma için öncelikle FaceTime uygulamasını açın ve bir görüntülü arama başlatın. Görüntülü arama ekranında sağ altı köşede Video Görünümü ayarları yer alacak. Tıklayın ve karşınıza gelen seçeneklerden Portre Modu simgesini seçin. Tüm ayarları doğru şekilde gerçekleştirdiyseniz arka planın nasıl da bulanıklaşmaya başladığı dikkatlerinizden kaçmayacak. Üstteki ve alttaki resimleri kıyaslarken arka plandaki tablolara bakmanız yeterli.

Eğer şaka amaçlı bir şey düşünüyorsanız veya bu özelliğe güvenerek bir yalan söyleme düşünceniz varsa dikkatli olun. Daha doğrusu asla yalan söylemeyin ve de bu özelliğe güvenmeyin. Evinizi veya ofisinizi tanıyanlar varsa arka plan tam olarak bulanıklaştırılamadığı için anlaşılabilir olacaktır. Fakat bazı ara sokaklarda veya düz renklerde bir duvarda işinizi kolaylaştırabilir.

WhatsApp’ta arka plan bulanıklaştırma (iOS)

Her ne kadar konuyu WhatsApp’ta arka plan bulanıklaştırma şeklinde ele alsak da akla gelebilecek diğer tüm görüntülü sohbet uygulamalarında aynı yoldan faydalanabilirsiniz. Öncelikle herhangi bir uygulamada görüntülü arama yaparken Kontrol Merkezi’ni açın. Touch ID destekli bir cihaza sahipseniz ekranı alttan yukarı doğru kaydırın. Face ID’li telefonlarda ise sağ üst köşeden aşağı doğru kaydırmanız yeterli.

Video Efektleri simgesi üzerine uzun ve sert basarak 3D basma gerçekleştirin ve karşınıza getirilen ekrandan Portre simgesine dokunun. Artık arama ekranına geri dönüş yaptığınızda arka planın daha bulanık olduğuna şahit olacaksınız. Hatırlayanlar olacaktır Apple bu özelliği WWDC konferansında duyurmuş ve ne zaman geleceği ile ilgili net bir tarih vermemişti. iOS 15’e entegre edildiğini görmek son derece keyifli. Böylece iOS kullanıcıları Android’e göre avantaj sağlamış oluyor.

iOS görüntülü arama arka plan bulanıklaştırma ile ilgili sorularınız için forum sayfamızı kullanabilirsiniz.